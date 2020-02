„Ballet Revolución“ aus Kuba: Atemberaubender Tanz zu Hits von sensationeller Band

Leipzig

Die Mischung ist ziemlich wild und gewagt: Von Adele reicht die Setlist über Shakira und Enrique Iglesias bis Sting im ersten Teil, von David Guetta über Ed Sheeran und Prince bis James Brown im zweiten. Da ist stilistisch so ziemlich alles dabei, was die letzten Jahrzehnte den Charts beschert haben. Und es ist schon beeindruckend, was die Band um den sensationellen Trompeter und musikalischen Leiter Thommy Garcia Rojas da mit den Arrangements Osmar Salazar Hernandez’ anfängt, was und wie Weston Foster, Janine Johnson und Rachel Claire Matthews gesanglich beisteuern.

Unbändige Energie

Das treibt und pumpt und dampft vor unbändiger Energie, weil diese Band ihr breit gefächertes Repertoire nicht etwa artig nachspielt, sondern sich anverwandelt, neu belebt und beseelt. Knapp zwei Dutzend Titel und rund zwei Stunden lang lässt die mit Musikern aus aller Welt besetzte Combo das Publikum nicht von der Angel, das bereitwillig mitgeht.

Live-Rock der Extraklasse

Dabei sind die Leipzigerinnen und Leipziger, die die Oper Leipzig seit Dienstagabend und noch bis Sonntag füllen, erst in zweiter Linie Adressaten dieses internationalen Live-Rocks der Extraklasse. Denn „Ballet Revolución“, ist, der Name verrät es bereits, kein Konzert, sondern eine Tanzshow. Die achtköpfige Band spielt also vor allem, damit die 18 Tänzerinnen und Tänzer was zum Tanzen haben.

Revolutionäre Tanz-Kombinatorik

Zum dritten Mal seit 2012 gastiert die kubanische Produktion bereits in der Oper Leipzig. Die Titelfolge hat sich seither ziemlich grundlegend geändert, aber im Prinzip sind die beiden Choreographen Roclan Gonzalez Chavez aus Kuba und Aaron Cash aus Australien sich und ihrem weltweit erfolgreichen Revolutions-Konzept treu geblieben, das darauf beruht, klassisches Ballett zu kombinieren mit so ziemlich allem, was der Tanz im 20. und 21. Jahrhundert an Neuer- und Erweiterungen erfahren hat.

An den Grenzen des körperlich Darstellbaren

Zwischen poetischen Pas de deux und schweißtreibender Akrobatik, zwischen Spitze und Streetdance, zwischen eleganter Hebung und atemberaubendem Sprung ist alles dabei. Dabei gehen Choreographien fortwährend an die Grenzen des körperlich Darstellbaren – und doch gelingt es den Company-Mitgliedern, die Illusion aufrechtzuerhalten, sie tanzten wie im Rausch auf der Party ihres Lebens. Obschon sie da wahrscheinlich nicht die zum Teil einigermaßen gewagten und nicht immer geschmackssicheren Outfits, die erneut Jorge Gonzalez entwarf, tragen würden.

Wasserdichte Tanzausbildung

Die Tänzerinnen und Tänzer sind allesamt Absolventen der bestens beleumundeten Escuela Nacional de Arte in Havanna, von der Chavez und Cash für ihr Ensemble nur die Besten nahmen. Und diese Besten zeigen nun vor dem Hintergrund ihrer wasserdichten klassischen Tanzausbildung, dass Kuba und Tanz tatsächlich zusammengehören. Fürs Ballet Revolución heben sie Salsa und Mambo, Afro und Modern, Disco und Akrobatik, schwereloses Schweben und schwitzigen Hochleistungssport auf ein neues Niveau – und bleiben dabei doch ganz natürlich in ihrer sinnlichen Kraft.

Atemberaubende Nummern-Revue

Das Grundtempo von Ballet Revolución ist nach wie vor rasant: James Browns „It’s a Man’s Man’s Man’s World“, Stings „Roxanne“ und Princes „Purple Rain“ gliedern den Abend als Inseln der nicht minder intensiven Ruhe, sorgen dafür, dass die atemberaubende Nummern-Revue, die ohne jede Handlung, ohne roten Faden auskommt, dramaturgisch dennoch als klug gebaute Einheit funktioniert und das Publikum mit jedem Titel, jeder Choreographie noch ein Stückchen weiter in den Strudel der Begeisterung hineinsaugen.

Still sitzen jedenfalls kann bald schon niemand mehr im Saal, wippend, stampfend, zuckend, klatschend bricht die Energie sich Bahn, die von der Bühne ins Parkett schwappt und sich am Ende in donnernden Jubel entlädt.

Vorstellungen: Am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag jeweils 20 Uhr, am Samstag 15 und 20 Uhr und am Sonntag 14 und 19 Uhr. Karten gibt es unter anderem noch in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Ticket-Hotline 0800 2181050, auf www.ticketgalerie.de, sowie an der Opernkasse.

Von Peter Korfmacher