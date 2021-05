Leipzig

Premiere für den Bausonntag am Gleisdreieck: Rund 150 Leute kamen per Fahrrad oder zu Fuß, um sich die Pläne für das künftige Musik- und Kulturzentrum in Marienbrunn anzuschauen, einen Blick in die Hallen des früheren Bahn-Instandhaltungswerks zu werfen oder Einwände vorzubringen. Vor allem die unmittelbaren Nachbarn haben viele Bedenken. Ab sofort wollen die Macher jeden letzten Sonntag im Monat von 10 bis 13 Uhr vor Ort sein, die Tore öffnen, die Pläne und den aktuellen Stand erläutern und mit allen Gruppen in Austausch treten. 

Viele Besucher sind neugierig, was sich hinter den Eingangstüren zu den großen Hallen in Zukunft tut. Quelle: Andre Kempner

Anwohner befürchten Lärm und Massenauflauf

Gleich zu zehnt waren Nachbarn von Norden her gekommen, die am Panometer in der Richard-Lehmann-Straße wohnen. „Wir finden die Idee super, sind selber Partyleute und wollen später auch gern hierher gehen“, betonten sie. „Aber bei so einem Projekt muss die Lebensqualität aller Anlieger beachtet werden.“ Problematisch finden sie, dass Musiklärm bis in die Morgenstunden ihnen die nächtliche Ruhe rauben könnte. Oder dass Betrunkene in den umliegenden Kleingärten ausnüchtern. Oder dass der kleine Parkplatz des Panometers den gesamten Parkplatzbedarf des Großprojekts Gleisdreieck mit abdecken soll.

Jan Georgi (links) vom TV-Club stellt Anwohnerinnen der Richard-Lehmann-Straße das Projekt vor und hört sich ihre Einwände an. Quelle: Andre Kempner

Nach intensiven Gesprächen mit den Machern und Einblick in die Baupläne herrschte dann schon eine gewisse Erleichterung: „Der Austausch war sehr gut, wir fühlen uns gut aufgenommen und sind froh, dass es den Dialog gibt.“ Telefonnummern wurden ausgetauscht, die Gespräche mit der Club- und Kulturstiftung Leipzig sollen weitergehen.

„Kultur ja, aber bitte leise“

Die unmittelbaren Nachbarn aus der Arno-Nitzsche-Straße protestieren draußen vorm Eingang gegen den Party-Palast. Quelle: Andre Kempner

Weniger aufgeschlossen sind die Nachbarn von der Südseite, der Arno-Nitzsche-Straße. Sie blieben am Bausonntag draußen vorm Eingang, wo sie den Grill angeworfen hatten. Elf Familien wohnen in vier Häusern, die ebenfalls auf dem Areal stehen. Außerdem gibt es eine Kleingartenanlage. Bis vor ein paar Monaten war man noch mit der Club- und Kulturstiftung im Gespräch, mittlerweile wird über Anwälte kommuniziert. „Es ist alles gesagt – was die wollen und was wir wollen“, finden Thomas Targosz (51) und Johannes Frey (39). „Hier wird eine kleine grüne Oase zerstört.“ Kultur ja, aber bitte leise und nur bis 22 Uhr, ist ihre Forderung. Dass jedes Wochenende 4000 Menschen über die enge Zufahrt anrollen, damit sind die Anwohner nicht einverstanden. Sie wollen ihre Interessen auf juristischem Weg geltend machen. „Alles, was die Clubs uns versprechen, kostet viel Geld. Und vielleicht scheitert es am Ende genau daran. Deshalb brauchen wir etwas Belastbares“, lautet ihr Standpunkt.

Die Häuser der Anwohner (links) sind nur eine Wegbreite von der künftigen Party-Location (rechts) getrennt. Quelle: Andre Kempner

Neues Domizil für zwei stadtbekannte Clubs

Auch Leute, die gern ausgehen, die Leipziger Clubszene kennen und sich einfach für das Projekt interessieren, schauten sich am Sonntag die Pläne an. Stadträtinnen und Stadträte waren ebenfalls da. Von den künftigen Nutzerinnen und Nutzern kommt großenteils Zuspruch für den neuen kulturellen Hotspot im Leipziger Süden.

Jan Georgi vom TV-Club, Steffen Kache von der Distillery und Christian Liefke von der Galerie KUB (von links) sind die drei Projektpartner. Quelle: Andre Kempner

Das Bahngrundstück war 2016 als alternatives Zentrum Black Triangle besetzt worden, im Januar 2019 wurde es geräumt. Die Club- und Kulturstiftung hat das 1906 gebaute denkmalgeschützte Objekt zwischen Marienbrunn, Südvorstadt und Connewitz 2019 von der Deutschen Bahn gekauft. Projekttreiber sind die Veranstaltungsstätten TV-Club und Distillery. Durch große Wohnungsbauvorhaben in Eutritzsch und am Bayerischen Bahnhof werden sie von ihren bisherigen Standorten verdrängt und notgedrungen selbst zu Initiatoren eines Stadtteil-Entwicklungsprojekts. Dritter Partner ist die Galerie KUB.

Platz für Kreative, Kultur- und Freizeitprojekte

Künftige Nutzer können ihre Wünsche für das Kulturzentrum geltend machen. Quelle: Andre Kempner

Das Gleisdreieck soll Platz für Probenräume, Werkstätten, Ausstellungen, Freizeitprojekte, Sport- und Spielplätze oder einen Stadtgarten bieten. Alle Altersgruppen, von Kindern und Jugendlichen bis zu Senioren, können dort zu günstigen Mietpreisen einen Treffpunkt finden. Vor dem Start gibt es jedoch viele Hürden zu überwinden. Baubeginn ist frühestens 2023/24, nach bisherigen Prognosen sollen um die 18 Millionen Euro in die Sanierung der Hallen gesteckt werden. „Wir wollen und müssen das so lösen, dass die Anwohner von der Musik nichts mitkriegen“, sagt Stiftungsvorstand und Distillery-Chef Steffen Kache. Schallschutztechniker waren bereits vor Ort und halten das für lösbar. Das Seminar „Bausanierung“ der HTWK soll vor Ort in Marienbrunn stattfinden.

