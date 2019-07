Leipzig

Songwriter Bernhard Eder über sein neues Album „Reset“, musikalische Richtungswechsel und rechte Kulturpolitik.

Im Gegensatz zu den bisherigen Alben sind die Songs zur neuen Platte „Reset“ zum ersten Mal nicht auf der Gitarre entstanden, sondern auf alten Heimorgeln, einem Pocket-Piano, oder sie basieren auf Samples. Wie kam es zu dieser Richtungsänderung?

Ich wusste, dass es an der Zeit ist, ein anderes Album zu machen. Aber es war nicht so bewusst, dass ich jetzt mit diesen Mitteln arbeiten würde. Bei mir passiert immer jegliche Änderung einfach, weil ich grade Bock hab’, mit den jeweiligen Mitteln zu arbeiten.

Das neue Album ist im Vergleich zu den Vorgängern wesentlich elektronischer und atmosphärischer geworden. Vielerorts wurden auch schon Vergleiche zu Radioheads „Kid A“ gezogen. Siehst du das auch so?

Radioheads Sänger Thom Yorke war damals an dem selben Punkt wie ich, als er meinte: „Ich kann keine Gitarre mehr sehen.“ Bei mir war es ähnlich – ich hatte keine Lust mehr, Gitarrensongs zu schreiben. Aber sonst sehe ich keine Parallelen zu „Kid A“, das Werk von Radiohead ist viel elektronischer und progressiver.

Du hast dich schon vor über drei Jahren mit deinem Song „Es is zum rean“ gegen Rassismus sowie Nationalismus und für eine weltoffene Willkommenskultur ausgesprochen. Kurz nach der Album-Veröffentlichung musste der österreichische Kanzler Sebastian Kurz zurücktreten. Siehst Du da einen Zusammenhang?

Dann würde ich mich auf eine Ebene mit David Hasselhoff stellen, der glaubt,, die Mauer mit zu Fall gebracht zu haben. Aber das ist alles nur Zufall. Ich war gerade auf Tour und habe mich total über die Nachricht gefreut. Ich hatte es erst gar nicht mitbekommen, weil ich in Frankreich unterwegs war und kein Smartphone habe. Ich war 24 Stunden offline. Wir fuhren gerade über die Grenze, als im Deutschlandfunk die Nachricht kam. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Das war unglaublich. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen.

Gab es unter der Regierung von ÖVP und FPÖ in der Kulturpolitik Veränderungen zum Negativen?

Ja, es gab massive Kürzungen. In Oberösterreich existierten bis vor zwei Jahren eine Tonträgerförderung und viel Theaterförderung. Von der Koalition wurde die Mittel gestrichen. FPÖ und ÖVP schränken die Kultur und vor allem die Subkultur stark ein, was Fördermittel betrifft.

Im mit Schauspielerin Petra Staduan gesungenen „Casiotone 601“ geht es um eine nie dagewesene Hitzewelle. Möchtest du damit auf die Gefahren des menschengemachten Klimawandels hinweisen?

Ja. Ich kann nicht sagen, ob ich Kinder bekommen will, weil ich denen keine gute Zukunft versprechen kann. Ich habe das Stück letztes Jahr während der Hitzewelle geschrieben. Da kam ich auf die Idee, was eigentlich passieren würde, wenn man eine Fernbeziehung hätte und aufgrund der Hitze nichts mehr funktionieren würde. Und es war ja letztes Jahr sogar so, dass es Tage gab, wo Flüge nicht mehr starten konnten, Autobahnen aufgebrochen oder Züge ausgefallen sind.

Für dich als Vegetarier ist das wahrscheinlich auch noch mal ein Thema in Hinblick auf Massentierhaltung, die ja ebenfalls zum Klimawandel beitragen …

Da geht es mir nicht um den Klimawandel, sondern um die Massentierhaltung, warum man Tiere überhaupt so hält. Warum müssen so viele Leute ständig Fleisch essen?

Du hast vor ein paar Tagen in Wien ein Konzert im Gehen gespielt. Wie kann man sich das genau vorstellen?

Das kann man sich so vorstellen, dass es zwei Musiker gibt, die über Funk die Musik übertragen. Man hat Kopfhörer auf, und die Leute hören dasselbe in den Kopfhörern, was man selbst hört. Dabei geht man durch Wien. Das Witzige ist, dass es bei den Konzerten in der Bewegung nicht um Perfektionismus geht. Es geht einfach darum, dass man alles, was drumherum passiert, aufnimmt und auch den richtigen Song für die richtige Umgebung sucht. So bin ich zum Beispiel mit dem Headset zu einem Brunnen gegangen und habe einfach das Rauschen des Wassers aufgenommen. Man schaut immer, was um einen herum passiert und versucht, das mit einzubeziehen.

Du hast mal gesagt, dass du nie mit Andreas Gabalier auf einer Bühne stehen möchtest. Woher stammt deine Abneigung?

Ich finde seine Musik einfach furchtbar. Selbst meine Mutter, die eigentlich von der Volksmusik kommt, empfindet das so. Jedes Mal, wenn Gabalier kommt, läuft sie zum Radio und dreht es ab. Der kommt uns nicht in die Küche (lacht).

Konzert am Dienstag ab 19.30 Uhr im Ilse-Biergarten, Bernhard-Göring-Straße 152; Eintritt frei, ein Hut geht rum.

Von Dirk Hartmann