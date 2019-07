Leipzig

Es sind große Fußstapfen, die die Cammerspiele für ihr diesjähriges Sommertheater ausgewählt haben: „Adams Äpfel“ des dänischen Drehbuchautors und Regisseurs Anders Thomas Jensen hat unter Indiefilm-Liebhabern längst Kultstatus. Wohl auch deshalb sind die ersten vier Spieltermine inklusive der Premiere am Mittwoch ausverkauft.

Deutlich bescheuerter

Im überdachten Innenhof der Galerie KUB beobachten die Theatergänger einen interessanten Versuch: der Vorlage trotz nahezu identischem Textverlauf einen anderen Dreh zu verleihen. Ein Kunststück, das Regisseur Danilo Riedl in zweifacher Hinsicht gelingt. Seine Inszenierung traut sich zum einen, weitaus skurriler und deutlich humoristischer zu sein als der Film aus dem Jahr 2005. Zum anderen sind die Leipziger „Adams Äpfel“ sehr politisch geraten.

Unerschütterlich positiv

Das ergibt sich nicht allein aus der Tatsache, dass Hauptfigur Adam ( Paul Becker) ein Neonazi ist, der zur Resozialisierung in ein kleines Gemeindehaus zieht. Dort trifft er unter anderem auf den Araber Khalid ( Fabian Trott), der mehrere Tankstellen überfallen hat, und den übergewichtigen Gunnar ( Ralf Donis), der dem Alkohol ebenso wie minderjährigen Mädchen zugeneigt ist. Doch nicht der Konflikt zwischen Adam und Khalid steht im Vordergrund, sondern der unerschütterlich positive Pfarrer Ivan ( Falko Köpp) wird zu Adams Nemesis.

Welche Weltsicht ist richtig?

Aus dem Zusammentreffen von Ivan, der durch Traumata an einer dissoziativen Störung leidet und alles Schlechte auf der Welt ausblendet, und Adam, der dieses Schlechte verkörpert und Ivan auf durchdachte Weise brechen will, zieht die Geschichte ihre bitterböse Komik. Wo man anfangs noch versucht ist, Adams rationale Perspektive einzunehmen – sofern man sich fragt, was in dieser Ansammlung von Irren vor sich geht – wird man früh mit einem grundlegenden Dilemma konfrontiert: Welche Weltsicht ist die richtige? Es geht um Lebenslügen, Glauben und Halt; um Gut gegen Böse, um Optimismus gegen Pessimismus.

Inszenierung mit Zaunpfahl

Riedls Inszenierung geht ein bisschen weg von diesem psychologisch interessanten Ansatz und holt den Zaunpfahl hervor. Der manipulative Adam wird zum tumben Neonazi, der statt einmal viermal auf die Herdplatten fassen muss, um sicher zu gehen. In einer zusätzlichen Szene lässt Ivan die Zuschauer Rezepte aus einem Backbuch vorlesen – wobei es sich um Auszüge aus dem Wahlprogramm der AfD Sachsen handelt. Dazu simulieren die Schauspieler nach jedem Satz auf der Bühne Erbrechen. Und Adams Nazi-Kumpel Holger ( Christian Feist) versucht in einer weiteren Einlage, die Besucher über Aerobic-Übungen zum Hitlergruß zu animieren, was nicht funktioniert. Damit wirklich jeder die Message verstanden hat, singt das Ensemble zum Schluss noch Hannes Waders Antikriegslied „Es ist an der Zeit“. Die Aussage ist richtig, der Gesang sehr berührend, nur will das nicht so recht zum Rest von „Adams Äpfel“ passen.

Humoristisch überzeichnet

Trotz viel Stoff zum Nachdenken kommt aber die Unterhaltung nicht zu kurz. Das gesamte Ensemble gibt alles, um die Charaktere humoristisch zu überzeichnen. Für keine Slapstick-Einlage sind sie sich zu schade, und besonders der effektive Einsatz von Nahrungsmitteln führt im Stück zu großer Belustigung. Vor allem Ralf Donis, der wie sein Kollege Christian Feist für diese Produktion die Arbeit im Leipziger Club Ilses Erika gegen die Theaterbühne tauscht, hat die Lacher auf seiner Seite. Als treudoofer, neurotischer Gunnar kassiert er viel Häme, aber ebenso viel Sympathie. Ähnlich ergeht es einem mit den anderen geläuterten Charakteren. Und dass das angesichts ihrer Vorgeschichte überhaupt möglich ist, spricht doch sehr für die Qualität dieses Sommertheaters.

Alle Termine auf www.cammerspiele.de

Von Friederike Ostwald