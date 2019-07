Leipzig

Sie spielt Musik, liest Nachrichten vor, ist ein sprechendes Lexikon und inzwischen auch eine Spielgefährtin im Wohnzimmer: Alexa wird längst nicht mehr nur als schlaue Helferin im Alltag genutzt, sondern entwickelt sich zunehmend auch zur professionellen Gaming-Plattform. Im Skill-Store für den Smartspeaker Echo von Amazon stehen inzwischen mehr als 1500 Spiele-Anwendungen zum Download bereit.

Fast alle sind gratis, manche bieten optionale Zusatzinhalte zum Kauf an. Eines haben die Voice Games gemeinsam: Sie lassen sich kinderleicht per Spracheingabe steuern und damit auch ganz nebenbei spielen. Wir stellen fünf Empfehlungen vor.

Die schrägste Stimme

Ratespiele für Alexa sind besonders populär, das zeigt alleine die große Auswahl der verfügbaren Anwendungen von „Quizduell“ bis „Trivia Hero“. Das Musikquiz „Was singt Dave?“ ist einer der witzigsten Vertreter. Smartspeaker-Chorknabe Dave covert mit seiner schrägen Stimme mehr als 60 bekannte Hits, das Repertoire wird ständig erweitert. Spieler müssen schon genau hinhören, um Daves Versionen von „Eternal Flame“, „Stand By Me“ oder „Smells Like Teen Spirit“ zu erraten. Den manchmal an Hundegejaule erinnernden Gesang goutiert Alexa mit ironischen Kommentaren wie „atemberaubend“ oder „Ich kann Engel singen hören“. Punkte oder einen Mehrspielermodus gibt es nicht, dafür dürfen Spieler endlos weiter raten – bis die Ohren schmerzen. Auf einer Party ist mit Dave Spaß garantiert.

Auf einer Party ist mit "Was sing Dave? Spaß garantiert. Quelle: Amazon

Der (Fast-)Alleswisser

Bei „Akinator“ wird der Spieß umgedreht: Hier errät Alexa, an welche Person der Spieler gerade denkt. Egal ob Hollywood-Star, römischer Kaiser, Comicfigur oder der Dalai Lama: Es ist verblüffend, wie es die smarte Stimme mit gezielten Fragen schafft, nach wenigen Minuten den Namen herauszubekommen. Alexas Repertoire ist jedoch begrenzt: Viele deutsche Oberbürgermeister kennt sie ebenso wenig wie die Trainer aller Bundesliga-Vereine. Aber „Akinator“ weiß fast immer, wer gemeint ist. Ausprobieren! Einen ähnlichen Skill gibt es übrigens auch speziell für Tiere („Tierspiel“).

„Akinator“ errrät, an welche Person der Spieler gerade denkt. Quelle: Amazon

Der eigene Getränkeladen

Eine kühle Erfrischung kommt im Sommer gerade recht. Wie es ist, einen eigenen Limostand zu betreiben, simuliert der gleichnamige Skill – unter den Mini-Wirtschaftssimulationen für Alexa eine der beliebtesten. Spieler legen in zwölf Verkaufsrunden jeweils den Preis und die Menge der angebotenen Getränke per Spracheingabe fest. Ziel ist, dass am Ende des Tages der Profit sprudelt. Optionale Werbeschilder locken Durstige an den Tresen. Sommergewitter können den gesamten Vorrat ruinieren. Der interaktive Getränkemanager bietet einen Mehrspielermodus für bis zu vier Limo-Verkäufer und ein Online-Ranking. Das spornt an, weiter an der Marge zu feilen und den Absatz zu erhöhen. Im Alternativ-Skill „Burger Imperium“ können Alexa-Spieler seit kurzem auch einen Fast-Food-Laden managen.

Im Skill "Limostand" müssen Spieler in zwölf Verkaufsrunden den maximalen Gewinn mit Brause erwirtschaften. Quelle: Amazon

Der heißeste Stuhl des Mittelalters

Ein historisches Abenteuer erleben Spieler in „Mein Königreich“. Im Auftrag der Krone übernehmen sie hier die Rolle eines Landgrafen. Ziel ist es, solange wie möglich an der Macht zu bleiben. Rundenweise gilt es Ja-Nein-Entscheidungen zu fällen, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, ohne die Staatskasse überzustrapazieren. Ist das Vermögen aufgebraucht oder das Ansehen ruiniert, zögert der Monarch nicht lange und steckt den Regenten in den Kerker – was das Ende des Spiel bedeutet. Von Dürren über Kriege und Intrigen bis zu Me-Too-Skandalen am Hof warten dutzende zufallsgenerierte Herausforderungen. Die stimmige Sprachausgabe und atmosphärische Audio-Sequenzen machen das Mini-Strategiespiel zu einer unterhaltsamen Zeitreise.

Als Landgraf in „Mein Königreich“ gilt es Ja-Nein-Entscheidungen zu fällen, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, ohne die Staatskasse überzustrapazieren. Quelle: Amazon

Das Hörspiel für Kinder

Ein Highlight für Kinder sind „Maxi’s Zeitreisen“. In dem interaktiven Hörspiel begleiten Spieler die neunjährige Maxi auf einem Abenteuer durch die Jahrhunderte. In den beiden bislang verfügbaren Episoden reist die Schülerin in die Ritterzeit und zu den Indianern. Dabei muss sie kleine Aufgaben lösen: Tiergeräusche zuordnen, Energiekristalle sammeln oder das Raumschiff reparieren. Das ist lehrreich und unterhaltsam. Das Spiel soll weitere Ergänzungen bekommen und ist laut Hersteller ProSiebenSat.1 am besten für Vier- bis Siebenjährige geeignet. Auch ältere Spieler werden den professionellen Sprechern und den spannenden Geschichten mit Freude lauschen.

In dem interaktiven Hörspiel „Maxi’s Zeitreisen“ begleiten Spieler eine Neunjährige auf einem Abenteuer durch die Jahrhunderte. Quelle: Amazon

Von Robert Nößler