Mehr als zwei Jahre sind seit Tag X vergangen. Und jeder weitere ist in „Days Gone“ ein Kampf ums Überleben. Wer in die düstere Welt des neuen PS4-Exklusivspiels eintaucht, benötigt starke Nerven, Furchtlosigkeit und ausreichend Benzin. Denn das Motorrad, das regelmäßig aufgetankt werden muss, ist in dem Open-World-Abenteuer das einzige Fortbewegungsmittel – und gleichzeitig das wichtigste Fluchtfahrzeug, wenn ein Mob fieser Mutanten dem Helden ans Leder will.

Ein Virus hat in „Days Gone“ den Großteil der Menschheit in Zombie-ähnliche „Freaker“ verwandelt. Der Nordwesten der USA, Schauplatz des Horror-Epos, ist bis auf einige Camps von Überlebenden ausgestorben. Das Setting wirkt nicht besonders innovativ, doch durch die dichte Story und seine atmosphärische Spielwelt kreiert „Days Gone“ einen Sog, dem sich Fans guter Geschichten kaum entziehen können. Erzählerisch gehört das ab 18 Jahren freigegebene Spiel zum Besten, was bisher in diesem Jahr für Konsolen erschienen ist.

Protagonist des Netflix-reif inszenierten Road-Trips ist Deacon St. John, ein tätowierter Motorrad-Rocker, der beim Ausbruch der Pandemie seine Frau verlor. Zusammen mit seinem Kumpel Boozer brettert Deacon durch dichte Wälder und über die schneebedeckten Hügel Oregons, die das ortsansässige Entwicklerteam in sechs Jahren Arbeit brillant in Szene gesetzt hat. Gefahr lauert in der apokalyptischen Wildnis überall. Die Zombies sind permanent zu hören – vor allem im Dunkeln, wenn sie ihre Verstecke verlassen und nur darauf lauern, Deacon von seinem Bike zu reißen.

In der sechs Regionen umfassenden Spielwelt sucht der Ex-Soldat nach Beute und Antworten, entdeckt ausgestorbene Dörfer, einen abgestürzten Jumbojet und verlassene Stationen einer mysteriösen Forschungsgruppe. Munition, Vorräte und Ersatzteile, um das Motorrad in Schuss zu halten, sind rar gesät. Deacon muss es auch mit Braunbären und Wölfen aufnehmen. Das Fleisch kann er in den Camps verkaufen und die Prämien in Upgrades für sein Bike oder stärkere Waffen investieren.

Deacon muss sich gegen haufenweise Freaker zur Wehr setzen, bekommt es aber auch mit Plünderern und wilden Tieren zu tun. Quelle: Sony

Je weiter die etwa 30 Stunden umfassende Hauptkampagne voranschreitet, desto näher kommt Deacon dem Ursprung des Virus. Bald schöpft er Hoffnung, dass seine Frau noch am Leben sein könnte. Auch wenn sich die Missionen ähneln und sich das Abenteuer mangels neuer Ideen wie ein Best Of vieler Actiontitel der letzten Jahre anfühlt, können sich Spieler in der offenen Welt stundenlang verlieren. Oder ihren Verstand – denn die Nächte sind in „Days Gone“ nicht nur gefühlt besonders lang. Wer die Reise durch die Dunkelheit auf sich nimmt, wird mit einer außergewöhnlichen Endzeit-Erfahrung mit überraschenden Story-Twists und Spannung bis zum Schluss belohnt.

Von Robert Nößler

Wertung und Infos 4,5 von 5 Punkten Genre: Action-Adventure Erscheinungsdatum: 26. April 2019 Plattformen: PS4 Preis: ca. 60 Euro Jugendfreigabe: ab 18 Jahren Entwickler: Bend Studio Publisher: Sony Website: www.playstation.com/de-de/games/days-gone-ps4/