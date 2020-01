Wenn am Freitag die Vereinsmeisterschaft in League of Legends auf der DreamHack in Leipzig ausgetragen wird, müssen die Profis den Überblick behalten, schnell reagieren und zeitweise Hunderte Tasten pro Minute drücken – aber ist das Sport? Der Landessportbund Sachsen hat sich damit befasst – und sieht in der Gewaltdarstellung der Spiele ein Problem.