Game Station in Leipzig schließt überraschend

Manga-Fans, Zocker und Nostalgiker für alte Konsolen und ihrer zugehörigen Retro-Spiele gingen in der Game Station am Wilhelm-Leuschner-Platz ein und aus. Der Fachhändler für japanische Comics und Videospiele hatte sich seit 2006 in Leipzig eine große Fanszene aufgebaut. Nun schließt er überraschend seine Türen.

Am Freitag war das kleine Geschäft neben der Stadtbibliothek zum letzten Mal geöffnet. Über die Gründe wollte sich der Geschäftsführer auf Nachfrage der LVZ allerdings nicht äußern. Eine traurige Nachricht für zahlreiche Sammler, die hier immer wieder alte Spieletitel und echte Klassiker entdecken konnten. Kaum eine Konsole der vergangenen vier Jahrzehnte wurde von der Game Station nicht bedient. Die ältesten Titel reichten bis Anfang der 80er Jahre zurück – egal ob aus dem Hause Atari, Nintendo, Sega, Sony oder Microsoft. Aber auch für Sammler von Amiibos und Action-Figuren, Postern und Büchern gab es in dem Laden regelmäßig neue Angebote zu entdecken.

Ankauf von modernen Spielen und alten Klassikern

Auch moderne Spiele und Konsolen bediente der Shop, vor allem im Secondhand-Bereich. Wer die neuesten Titel für Nintendo Switch, Playstation 4 oder Xbox One etwas günstiger bekommen wollte oder sie nach dem ersten Playthrough lieber wieder verkaufen mochte, war hier gut aufgehoben.

Alternativen für die Gaming-Szene gibt es in der Messestadt zum Glück einige. Beispielsweise Games Stop im Hauptbahnhof oder Retro Games an der Mockauer Straße in Thekla locken mit ähnlichen Angeboten und Secondhandware.

