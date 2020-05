HTWK-Infotag und Computerspiele-Nacht diesmal rein virtuell

Leipzig

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) verlegt ihren Infotag für Studieninteressierte wegen Corona in diesem Semester komplett ins Internet. Auf einer eigens gebauten Website stehen jetzt Informationen zu den verschiedenen Studiengänge nicht nur als Text, sondern auch in Form unterhaltsamer Podcasts bereit. Darüber hinaus sind dort Kontaktmöglichkeiten zur Studienberatung sowie zu drei Studierenden zu finden, die auf Facebook oder per E-Mail konkrete Fragen beantworten. Beispielaufgaben aus den Bachelor-Studiengängen bieten die Möglichkeit, das eigene Vorwissen zu testen. Ein Link führt zum Bewerbungsportal für die Studienplätze im Wintersemester. Die Frist läuft noch voraussichtlich bis 15. Juli.

Lange Nacht der Computerspiele mit Symposium

Wie der Infotag findet auch die 14. Lange Nacht der Computerspiele der HTWK erstmals rein virtuell statt. Am Sonnabend, 9. Mai, können Gamer ab 14 Uhr auf www.computerspielenacht.de von zu Hause aus an vielfältigen Angeboten teilnehmen. Dazu gehört ab 16 Uhr der Live-Stream eines Symposiums über die Zukunft der Gaming-Kultur. Daran beteiligen sich unter anderem Benjamin Bigl von der Sächsischen Landesmedienanstalt sowie die Professorinnen Sonja Ganguin ( Uni Leipzig) und Gabriele Hooffacker (HTWK).

www.htwk-leipzig.de/deinezukunft

