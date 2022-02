Geht es weiter? Sieben Fragen zur Zukunft der Leipziger Buchmesse

Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) fand klare Worte. „Es tut weh, weil es natürlich ein Branchentreffen ist, was der Stadt gut tut und was nicht nur wirtschaftliche Aspekte hat, sondern auch für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig ist“, sagte das Leipziger Stadtoberhaupt, nachdem die dritte Absage der Buchmesse publik wurde. Er hoffe sehr, dass die Verlage nicht auch nächstes Jahr sagen: „Na, geht doch ganz gut online.“ Jung sprach damit offiziell das aus, was nach der Absage viele in der Branche munkeln: Leipzig als Buchmesse-Standort könnte ganz zur Disposition stehen. Doch stimmt das? Die LVZ beantwortet dazu sieben Fragen.

1. Die großen Verlage lassen Leipzig hängen. Sind die pandemischen Gründe nur vorgeschoben?

Tatsächlich haben die großen Player wie Carlsen als einer der größten deutschsprachigen Comicverlage, die Verlagsgruppe Penguin Random House oder die Holtzbrinck Buchverlage mit ihrem Rückzug Aufsehen erregt und zu Absage der Leipziger Buchmesse geführt. Denn unter ihrem Dach finden sich die einem großen Publikum vertrauten Verlage, aus denen viele Bestseller der Saison kommen. Aktuell sind das Jürgen Lippes „Sex ist wie Mehl“ (Penguin), Juli Zehs „Über Menschen“ (Luchterhand) oder Sebastian Fitzeks „Playlist“ (Droemer). Man hab „angesichts der Entwicklung der Pandemie nicht anders entscheiden“ können, sagt Marguerite Joly, CMO/CDO der Holtzbrinck Buchverlage. Sie betont aber, „wie wichtig die Leipziger Buchmesse für uns ist und bleibt. Wir brauchen sie. Und wir wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein.”

Auch Rebecca Prager, Leitung Unternehmenskommunikation bei Penguin Random House, verweist auf die „aktuelle pandemische Lage“, auf „Schutz und die Fürsorge“ für alle Kolleginnen und Kollegen, die an den Messeständen im Einsatz gewesen wären. Die pandemischen sind die offiziellen Gründe. Da die Pandemie auch zu weniger Besuchern als den rund 286 000 im Jahr 2019 geführt hätte, spielt das Pandemische ins Ökonomische.

2. Schaden die großen Verlage mit ihrer Markt-Macht so auch den kleineren Verlagen?

Einen Schaden sieht der Leipziger Verleger Mark Lehmstedt eher in der „Legende“, dass die Konzernverlage die Leipziger Buchmesse und die kleinen, unabhängigen Verlage zerstören wollten. Er hält das für „groben Unsinn“. Verlage seien „in erster Linie Wirtschaftsunternehmen und müssen wirtschaftsrational handeln“. Die Entscheidung der Konzernverlage, ihre Teilnahme an der Buchmesse abzusagen, folge nach seiner Überzeugung dieser Rationalität in demselben Maße, wie es ihre jahrzehntelange Teilnahme an der Buchmesse getan hat. Der Lehmstedt Verlag habe seine Teilnahme bereits am 20. Januar abgesagt. „Da die Leipziger Buchmesse keine Geschäfts-, sondern eine Kommunikationsmesse ist, ist eine Teilnahme – die den Verlag viel Geld, Zeit und Kraft kostet, also eine erhebliche Investition darstellt – nur sinnvoll, wenn Kommunikation stattfinden kann.“ Da die sächsische Landesregierung ein Hygienekonzept vorgegeben habe, das „Kommunikation de facto unmöglich macht“, habe eine Messeteilnahme „keine Aussicht auf Erfolg“.

3. Kann die dritte Absage in Folge die Buchmesse nachhaltig in Frage stellen?

„Ja, die Gefahr sehe ich“, sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. „Eine Messe, die drei Mal ausfällt, ist in einer Notlage.“ Ein endgültiges Aus, sagt er, „wäre ein fundamentaler Einschnitt, eine kulturpolitische Katastrophe. Wir müssen daher alle gemeinsam alles dafür tun, dass das nicht passiert.“ Zimmermann sieht nicht nur die Kulturpolitik des Landes, sondern auch die des Bundes in der Pflicht, da man es mit einer direkten Auswirkung der Pandemie zu tun habe. „Ich gehe davon aus, dass die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth nun alle Hebel in Bewegung setzen wird, dass die Leipziger Buchmesse und auch ,Leipzig liest’ 2023 stattfinden kann.“ Als Buchmesse der Leserinnen und Leser sei sie viel zu wichtig für den gesamten Kulturstandort Deutschland und ein wichtiges kulturelles Highlight im Osten. „Wir müssen uns gemeinsam gegen diesen Kulturverlust wehren, der sich mit dieser Pandemie langsam durchfrisst. Wir hoffen ja, dass wir langsam am Ende dieser Pandemie stehen, aber wir haben nichts gewonnen, wenn nur noch eine Wüste zurückgelassen wird“, sagt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, des Spitzenverband der deutschen Kultur­verbände mit Sitz in Berlin..

4. Haben Messeformate dieser Größe keine Zukunft mehr?

Für die AUMA, die als Dachorganisation alle deutschen Messen vertritt, ist die Absage der Leipziger Buchmesse inmitten der Corona-Pandemie kein Einzelfall. 2022 seien 390 Messen in Deutschland geplant, 60 davon konnten noch mit großer Kraft verschoben werden, sagt AUMA-Marketingchef Steffen Schulze. „70 Messen konnten diesen Aufwand nicht mehr stemmen und mussten so wie die Leipziger Buchmesse abgesagt werden.“ Schulze verweist darauf, dass Messen nach dem Beginn der Pandemie, im März 2020, erst im Herbst 2021 wieder erlaubt waren. „Die erste große Publikumsmesse war die Frankfurter Buchmesse mit enormen Interesse nach der Zeit des Stillstands.“ Dies habe ebenso für die Leipziger Buchmesse gegolten, weil auch sie ein überregionales Startsignal gewesen wäre.

In der abgesagten Buchmesse will Schulze kein generelles Signal für schwierige Messe-Zeiten sehen. „Leipzig hat ja zeitgleich mitgeteilt, dass alle anderen Messen wie die Cadeaux und die Therapie stattfinden.“ Dies seien zwar Fachmessen, würden aber in den entsprechenden Branchen große Wertschätzung genießen.

Die abgesagte Buchmesse als Publikumsveranstaltung werfe aber ein Schlaglicht auf die Zeit nach den generellen Messe-Verboten. „Die Unsicherheiten in der Omikron-Welle sind noch zu groß. Die in den Bundesländern meist nur vier Wochen geltenden Corona-Schutzverordnungen haben eine langfristige Planung unmöglich gemacht.“ Auch deshalb könne man es kaum jemand verübeln, wenn er seine Teilnahme an der Buchmesse schon vorher abgesagt habe. Das Prinzip einer Messe könne deshalb von diesen Absagen auch nicht in Frage gestellt werden.

Mit Blick auf die Größe der Buchmesse sieht der AUMA-Sprecher keine Probleme für die Zukunft. Trotz aller skeptischen Rufe in Richtung Leipzig, das könne es jetzt gewesen sein. Solche Aussagen seien unfair, sagt Schulze. „Die erste und zweite Absage waren 2020 und 2021 komplett unverschuldet, Leipzig hatte da keine Chance.“ Er sei zwar kein Hellseher, aber die Pandemie im dritten Jahr habe doch gezeigt, dass Menschen sich treffen wollen, um miteinander ins Gespräch kommen. „Das gilt für Publikumsmessen umso mehr. “

5. Ist die Buchmesse so nicht mehr zeitgemäß – hat sich das Format durch die Pandemie überholt?

Es gibt keinen Ersatz. Der digitale Raum bleibt, das haben die Pandemie-Monate deutlich gemacht, spärlich besucht. Natürlich erreichen Verlage längst auch über Social-Media-Kanäle ihre Kundschaft, doch das ersetzt nicht die Fülle eines Angebots, wie es im Jahr 2019 die 2547 Aussteller aus 46 Ländern auf der Leipziger Buchmesse bieten konnten. So ein Angebot geht weit über Neuerscheinungen zwischen Buchdeckeln hinaus. Und über einen Gewinn an Informationen und Erkenntnis entscheidet nicht allein, was man sucht, sondern immer auch, was man findet. Dabei spielt die Neugier ebenso eine Rolle wie der Zufall. Ob sich dieses Konzept jemals überholen wird, hängt nicht von der Pandemie ab – die bestimmt nur die Hygienekonzepte. Es hängt davon ab, ob kommende Generationen Interesse und Fähigkeiten entwickeln, mit Textformen und Inhalten umzugehen. Doch um das zu wecken und zu fördern, braucht es eben die Buchmessen.

6. Die Buchmesse hat vor allem auf den Dialog von Autoren und Publikum gesetzt. Fehlt das im Kulturbetrieb nicht zu stark?

Den engen Kontakt zum Publikum hat die Leipziger der Frankfurter Buchmesse voraus, es hat sich über viele Jahre entwickelt. Und wie wichtig das auch den Verlagen ist, zeigt sich daran, dass die Verlagsgruppen, die abgesagt haben, dennoch am Festival „Leipzig liest“ teilnehmen wollten, das eng mit der Leipziger Buchmesse verbunden ist. Sie schätzen und brauchen die Begegnung von Verlagen, Autoren, Buchhändlern und Publikum. Für Else Laudan vom Argument Verlag ist Leipzig viel stärker generationsübergreifend und diskussionsfördernd als jene in Frankfurt am Main. Ein Beispiel: Das Bündnis #verlagegegenrechts, zu dem neben rund 180 Verlagen und Kulturschaffenden der Argument Verlag gehört, hatte, wie Laudan sagt, für Leipzig neun Podien vorbereitet, um gesellschaftlich brennende Themen engagiert zu besprechen. „Wir müssen Gesellschaft gemeinsam machen – die Leipziger Buchmesse hilft, dafür einen Rahmen zu schaffen.“

7. Wie sehr beschädigt ist die Stadt Leipzig dadurch?

Wieder keine Buchmesse – das ist auch für die Stadt Leipzig ein herber Image-Verlust. Volker Bremer, Chef der kommunalen Marketing-Gesellschaft LTM, drückte bis zum Mittwoch noch die Daumen, die sächsischen Corona-Lockerungen würden vielleicht auch vielen Ausstellenden Impulse geben, im März herzukommen. Aber daraus wurde nichts. Die Absage sieht er nun nicht nur für die Messe problematisch: „Das trifft den Tourismus in Leipzig schwer. Wir wünschen uns, dass die Pandemie bald überwunden wird und wir wieder normale Publikumsmessen und Großveranstaltungen in Leipzig erleben können“, so Brehmer.

Wie hoch der finanzielle Schaden für Leipzig jetzt ist, ließe sich kaum schätzen, da niemand den Publikumsverkehr bei einer Buchmesse unter Corona-Bedingungen abschätzen konnte. „Aber klar ist, für Taxifahrer, Leipziger Verkehrsbetriebe, Einzelhändler, Kultur, Gastronomie, Hotellerie und andere entstehen hohe Einbußen, die nicht eingeplant waren“, so die Marketinexperten der LTM. Gerade auch nach der Absichtserklärung des Freistaates hätten viele große Hoffnung in die Veranstaltung gesetzt.

Dazu gehört auch das Gastgewerbe. Für Hotels und Restaurants ist das Aus der Buchmesse aber nur ein Rückschlag von vielen: „Wir sind in unserer Branche seit zwei Jahren in steter Hoffnung“, sagt Axel Hüpkes. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) leitet selbst ein Hotel in der Stadt und muss nun mit ansehen, wie Buchung um Buchung wieder storniert wird. Ein Leuchtturm wie die Buchmesse hätte Startschuss in bessere Zeiten sein können, findet er. „Wir wollen schließlich alle irgendwann wieder in Richtung Normalität, wollen Messen, Tagungen und Veranstaltungen aller Art, unbeschwert in die Gastronomie und Hotels gehen können. Dieser Startschuss wird aber immer wieder verschoben. Die Branche ist es einfach satt“, so Hüpkes.

Von Janina Fleischer, Jürgen Kleindienst, André Böhmer, Matthias Puppe