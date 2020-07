Gewandhaus holt Klassik Open-Air in die RB Arena – Neuer Saisonplan steht fest

Leipzig

Gleich zwei gute Nachrichten für Gewandhaus-Fans: Am 12. September geht es in die neue Saison, und überraschend soll es auch ein Leipziger Klassik Open Air geben. Das Gewandhausorchester soll im September in der Red Bull Arena gratis spielen – wenn es die Abstandsregeln dann erlauben gleich vor 20 000 Zuschauern. Das möchte die Landesregierung den Sachsen schenken. „Es ist nicht als Ersatz für Klassik Airleben gedacht“, betonte Gewandhausdirektor Andreas Schulz während der Pressekonferenz am Freitag. Es sei ein eigenständiges Konzert, das zum 30. Geburtstag des Freistaates Sachsen stattfindet. Bisher steht weder das Datum noch ein Programm für das besondere Ereignis fest, allerdings sei das Gewandhaus zusammen mit der Staatskapelle mitten in der Planung. „Wenn es stattfinden wird, dann werden wir zeitnah Informationen dazu veröffentlichen“, erklärte Schulz.

Im September geht das Gewandhaus in die 240. Saison. Coronabedingt wurde der Spielplan angepasst, was nicht heißen soll, dass das Gewandhaus nicht groß auffährt und gleich zu Beginn eine Überraschung bereithält. Krystian Zimerman spielt zur Eröffnung Beethovens 3. Klavierkonzert unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Erstmals wird Zimerman gemeinsam mit dem Gewandhausorchester und Nelsons musizieren. Alle Dirigenten und Solisten gastieren wie angekündigt, jedoch werden Besucheranzahl und Orchestergröße pro Konzert verringert. „Es wird faszinierende Musik erklingen“, sagte Nelsons.

Konzerteinführung mit 40 Gästen

Da die Besucherzahlen im Großen Saal auf 487 Plätze (inkl. 6 Rollstuhlplätze) und im Mendelssohn-Saal auf 114 Plätze (4 Rollstuhlplätze) beschränkt sind, werden die Großen Concerte drei Mal gespielt. Sie dauern etwa 100 Minuten (mit Pause). Die Kammermusik-Konzerte dauern 60 bis 70 Minuten und finden ohne Pause statt.

Zu den Konzerteinführungen sind 40 Gäste zugelassen. Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich zuvor ein kostenfreies Ticket reservieren, das in Verbindung mit einer gültigen Eintrittskarte gilt. Das können Interessierte telefonisch oder per Mail an die Gewandhauskasse.

Der angepasste Gewandhaus-Spielplan 12., 13. September: Spielzeit-Eröffnung: Beethoven: 5. Sinfonie, 3. Klavierkonzert; Krystian Zimerman, Andris Nelsons 17., 18., 19. September: Konzert zum 100. Geburtstag Václav Neumanns: Vonsek: Sinfonie D-Dur, Mozart: Prager Sinfonie; Herbert Blomstedt 23., 24., 25. September: Haydn: Sinfonie „Tempora mutantur“, Gubaidulina: „Introitus“ – Konzert für Klavier und Kammerorchester, Beethoven: 2. Sinfonie; Alice Di Piazza, Michael Sanderling 30. September, 1., 2. Oktober: Kodály: Tänze aus Galánta, Schostakowitsch: 2. Klavierkonzert, Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta; Anna Vinnitskaya, Vasily Petrenko 15., 16., 18. Oktober: Ravel: Pavane pour une infante défunte, Prokofjew: 2. Violinkonzert, Ginastera: Der Dreispitz; Augustin Hadelich, Juanjo Mena 21., 22., 23. Oktober: MacMillan: Larghetto, Mozart: Sinfonia concertante KV 564, Beethoven: 1. Sinfonie; Manfred Honeck, Sebastian Breuninger, Vincent Aucante Der Kartenverkauf für die Monate September und Oktober beginnt am Montag, 10 Uhr telefonisch unter 0341 1270280, per Mail an ticket@gewandhaus.de, auf www.gewandhausorchester.de

