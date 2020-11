Humboldt-Expertin Andrea Wulf: „Der ökologische Fußabdruck Humboldts war minimal“

Leipzig

Für ihre Bücher „ Alexander von Humboldt und die ­Erfindung der Natur“ und „Die Abenteuer des ­ Alexander von Humboldt“ (beide bei C. Bertelsmann) hat sich die deutsch-britische Kulturhistorikerin Andrea Wulf intensiv mit dem Wissenschaftler befasst. Im Interview spricht die 1972 in Neu-Delhi geborene Autorin über Humboldts Verständnis von Nachhaltigkeit, seine Art des Reisens und was wir heute noch von ihm lernen können.

Frau Wulf, ist Ihnen bei der Recherche zu Ihren Büchern über den Forschungsreisenden Alexander von Humboldt unser heutiger Begriff „ Nachhaltigkeit“ in den Sinn gekommen?

Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist ganz verwoben in Humboldts Denken. Für ihn waren die Welt und die Natur ein lebender Organismus, bei dem alles zusammenhängt. Die globalen Zusammenhänge des Klimas und der Vegetation wurden ihm aber erst durch das Reisen bewusst. Als er bei seiner Expedition durch Südamerika auf dem Chimborazo (Vulkan in Ecuador) stand, hat er erkannt, dass beispielsweise die alpinen Pflanzen in den Anden Ähnlichkeiten zu Pflanzen in den Alpen ­aufweisen. Das war der Moment, in dem ihm klar geworden ist, dass alles ­zusammenhängt. Und das ist die Basis für das Konzept der Nachhaltigkeit.

Andrea Wulf, geboren in Indien und aufgewachsen in Deutschland, lebt seit anderthalb Jahrzehnten in London. Im März 2019 war die Kulturhistorikerin mit ihrem Buch „Die Abenteuer des Alexander von Humboldt“ in der LVZ-Autorenarena auf der Buchmesse zu Gast. Quelle: André Kempner

Was hat Nachhaltigkeit für Humboldt bedeutet?

Auf seinen Reisen hat er auch gesehen, wie Menschen die Natur immer wieder zerstören. Von den Austern­bänken an der Küste Venezuelas, die durch Perlenfischerei ausgebeutet waren, bis zu den Bewässerungs-Anlagen auf dem Hochplateau von Mexico City, durch die das umliegende Land völlig verdorrt war. Oder Plantagenbesitzer, die Wälder gerodet haben, wodurch schließlich die Erde weggespült worden ist. All diese Dinge haben viel mit Nach­haltigkeit zu tun, und Humboldt hat das verstanden. Ich bezeichne ihn deshalb gerne als vergessenen Vater der Umweltbewegung. Den Begriff der Nachhaltigkeit hat Humboldt aber nicht explizit verwendet.

Humboldt unternahm seine Forschungsreisen vor 200 Jahren. Gibt es Gemeinsamkeiten bei den Arten des Reisens zwischen ihm und uns?

Für Humboldt war das Reisen Lebensinhalt. Er war fünf Jahre lang in der Welt unterwegs. Viele haben oder nehmen sich heutzutage gar nicht mehr die Zeit, so lange zu reisen. Humboldt war aber nie ein ­Tourist. Er ist nicht nach Südamerika gereist, um einen schönen Urlaub zu verbringen, sondern um die Welt kennenzulernen, und hat dort sein Leben riskiert. Das ist eine völlig andere Art des Reisens, die man ­überhaupt nicht mit dem heutigen Tourismus vergleichen kann.

Wie kann man sich Humboldts Expedition durch Südamerika vorstellen?

Humboldt war im Gegensatz zu anderen Forschungsreisenden seiner Zeit nicht im Auftrag eines Königs oder einer Regierung unterwegs, sondern als Privatmann. Er ist auch nicht mit einer großen Entourage gereist und hat sich seine Betten hinterhertragen lassen, sondern mit einem kleinen Team und wenig Gepäck durch Südamerika gezogen. So ließ Humboldt seine Instrumente oft in der Stadt zurück und nahm auf die Expeditionen nur das mit, was er wirklich brauchte. Mit Eseln oder einem Kanu, in dem die gesamte Ausrüstung Platz fand, ging es dann los. Der ökologische Fußabdruck Humboldts war minimal.

Farbenprächtig wirkt die Semi-Kaktus-Dahlie „Alexander von Humboldt“. Seinen Namen tragen Berge, Flüsse, Städte und Nationalparks. Quelle: Martin Schutt/dpa

Also war er sozusagen einer der ersten Ökoreisenden seiner Zeit?

Man muss aufpassen, dass man hier nicht anachronistisch wird und historischen Personen die Brille unserer Zeit aufsetzt. Humboldt ist zwar nur mit wenig Gepäck gereist, das hatte aber keine ökologischen Beweggründe, sondern war der Tatsache geschuldet, dass er dadurch schnell und flexibel war.

Wie ist Humboldt auf seinen Reisen mit den Einheimischen umgegangen? Hatte er viel Kontakt zu ihnen?

Auf seinen Expeditionen hatte Humboldt immer lokale Führer und keine Kolonialisten aus Spanien. Er hat zum Teil in den Dörfern der indigenen Völker übernachtet, oft aber auch einfach draußen in der Natur, wo sie sich aus Ästen und Blättern Zelte gebaut haben. Im Gegensatz zu anderen Europäern hat er die ­indigene Bevölkerung nicht als Barbaren angesehen, sondern erkannt, dass ganz viel Wissen über die Natur bei ihnen liegt. Er hat deshalb viel mit ihnen kommuniziert. Die Kommunikation war aber oft schwierig, da die Einheimischen je nach Stamm und Region ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Das war für Humboldt dann auch frustrierend.

War er nur ein Beobachter, der alles beschreibt – oder hat er aktiv zum Schutz der Umwelt und der ­Einheimischen beigetragen?

Humboldt war kein Aktivist. Dafür war er an zu vielen verschiedenen Dingen interessiert. Aber durch seine Bücher hat er diese Themen an ein Publikum vermittelt. Humboldt hat beispielsweise sehr kritisch über die spanische Kolonialmacht geschrieben und die Sklaverei sowie den Umgang mit der indigenen Bevölkerung kritisiert. Er ist aber nicht aufgestanden und hat dagegen protestiert. Seine Schriften beeinflussten allerdings andere in deren Ideen der Nachhaltigkeit, wie etwa John Muir, der maßgeblich zur Entstehung von Nationalparks in den USA beitrug.

Humboldts Gedanken globalen Zusammenhängen und einem globalen Naturverständnis sind aktueller denn je. Was können wir als moderne Gesellschaft heute noch von ihm und seinem Werk lernen?

Eine seiner wichtigsten Taten ist in meinen Augen die Verbindung von Poesie und Wissenschaft. In seinen Büchern verbindet er poetische Landschaftsbeschreibungen mit wissenschaftlichen Abhandlungen. Humboldt ist mit 42 Instrumenten durch Südamerika gereist, betonte gleichzeitig aber auch immer wieder, dass man die Natur nur durch seine Gefühle wirklich verstehen kann. Das fehlt in der heutigen ­Debatte um den Klimawandel und Umweltprobleme. Wir alle wissen durch Daten und Fakten, wie schädlich eine Ölkatastrophe für unseren Planeten ist, aber es sind letztendlich doch die Bilder von mit Öl überzogenen Vögeln, die uns innehalten lassen. Das beruht für mich auf einem Gefühl für die Wunder der Natur. Und dazu hat sich der Wissenschaftler Humboldt ganz offen ­bekannt. „Was zu unserem Gemüt

spricht“, hat er gesagt, „entzieht sich der Messung.“

Von Simon Ecker