Dresden

Volkmar Fritzsche ist sich sicher: Sein Kunstkeller ist das erste und bis dato einzige deutsche Museum, das ausschließlich zeitgenössische Aktfotografie zeigt. Und auch ein Blick in die Weiten des Internets legt nahe, dass es sowas in der Art hierzulande noch nicht gibt.

Aktfotografie im Kunstkeller, das ist nicht neu. Doch nach 23 Jahren steht die 100. Ausstellung kurz bevor und das war für Fritzsche Anlass genug, sich vom Galeriegeschäft zu verabschieden. Mit der Umwandlung des Kunstkellers von der Galerie in ein privates Museum will der Fotokünstler einen „Farbtupfer in der Dresdner Kunstlandschaft“ etablieren, wie er selbst sagt.

Ausstellungen sind jugendfrei

Dafür hat er mehr als 80 Fotografien von insgesamt zehn Künstlern in seinen Räumen arrangiert. Außerdem gibt es eine Gedenkwand für den verstorbenen Künstler Günter Rössler, die dauerhaft bestehen bleiben soll. Alle anderen Werke will er nach und nach austauschen, so dass sich die Ausstellung nach etwa einem Jahr komplett erneuert hat.

Fritzsche möchte mit seinem Museum der „permanent zugängigen Flut von vorwiegend sexistischen Nacktbildern“ das „ästhetisch anspruchsvolle Körperbild mit künstlerischem Anspruch“ gegenüberstellen, erklärt er. Auch Gymnasialklassen seien herzlich willkommen, um das künstlerische Aktfoto als solches zur Diskussion zu stellen. Die Ausstellungen sind jugendfrei und ab 16 Jahren.

Eröffnung und Vernissage am 20. Juli

Im Ausstellungsführer wird der Kunstkeller inzwischen als „Museum Aktfotoart Dresden“ geführt. Im Gegensatz zu vielen anderen Museen öffnet Volkmar Fritzsche seine Tore auch montags 11 bis 18 Uhr, außerdem dienstags 15 bis 21 Uhr, donnerstags 15 bis 18 Uhr und sonnabends 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, Schüler, Studenten und Behinderte zahlen 5 Euro. Die Eröffnung des Museums samt Vernissage findet am Sonnabend ab 16.30 Uhr statt, bei schönem Wetter im Garten an der Radeberger Straße 15.

www.kunstkeller-dresden.de

Von Lisa-Marie Leuteritz