Leipzig

Der junge Mann auf dem Porträt wirkt ausgesprochen teilnahmslos. Er schaut weder den Betrachter an, noch die Spielkarten in seiner Hand. Stattdessen wirkt er völlig in sich versunken. Eine weitere Fotografie zeigt eine junge Frau, die einen Briefumschlag in den Händen hält. Doch auch sie scheint abwesend zu sein. Vor dem ockerfarbenden Hintergrund blickt sie einfach ins Nichts.

Dem Fotografen Oskar Schmidt geht es in seiner Ausstellung nicht darum, die Geschichte der jungen Menschen zu erzählen. „Ich wollte weder erzählerisch, noch dokumentarisch tätig sein“, erzählt der Künstler in der Galerie Tobias Naehring auf dem Spinnereigelände, in der seine Werke noch bis zum 27. Juli zu sehen sind.

Bilder, die von Bildern handeln

Die Bilder sollen lieber Geschichten über andere Bilder erzählen, nämlich solche, die es in der Geschichte kaum gegeben hat: impressionistische Porträts von nicht-weißen Personen. „Bilder von Menschen in dieser Position sehen wir ganz häufig in der europäischen Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Paul Cézanne. Nur dann zeigen sie meist weiße, europäische Frauen“, erklärt Schmidt. Und wenn nicht weiße Frauen zu sehen sind, dann Früchte.

“Mädchen mit Pfingstrose“ vom Fotografen Oskar Schmidt. Quelle: André Kempner

Die Idee für seine Werke entstand in Brasilien, wo der 41-Jährige 2017 und 2018 zwei längere Aufenthalte mittels eines Stipendiums verbrachte. Er erhielt in São Paulo ein Atelier im berühmten, wellenförmigen Copan-Gebäude, erschaffen vom brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer.

„Europäische Kunst ist oft sehr homogen“

Schmidt freundete sich mit lokalen Künstlern an und erkundete die Szene vor Ort. Bei einem Besuch des bedeutendsten Kunstmuseums Brasiliens ging Schmidt auf, dass der größte Teil der dort ausgestellten Kunst von europäischen Künstlern stammt und vornehmlich weiße Menschen zeigt, obwohl dies die brasilianische Bevölkerung nicht repräsentiert.

„Europäische Kunst ist oft sehr homogen“, meint Schmidt. Auch bis heute seien die Auswirkungen des europäischen Kolonialismus in Südamerika deutlich zu spüren. Weiße Menschen genießen eine bessere Stellung in der Gesellschaft, Menschen mit anderen Hautfarben werden noch immer diskriminiert.

In Brasilien regiert ein rassistischer Präsident

Das wurde zuletzt in den brasilianischen Präsidentschaftswahlen deutlich, die Schmidt während seiner Zeit in São Paulo verfolgen konnte. Dabei setzte sich mit Jair Bolsonaro ein Kandidat durch, der aufgrund seiner öffentlichen, rassistischen Äußerungen auch als „brasilianischer Donald Trump“ bezeichnet wird. „Die Stimmung war während des Wahlkampfs sehr aufgeheizt, es gab viele Proteste auf den Straßen von São Paulo“, erinnert sich Schmidt.

Vor diesem Hintergrund entstand seine Idee, die europäische Art der Porträts mit jungen Brasilianern neu zu interpretieren. Seine Ausstellung nennt Schmidt deshalb „Centro“, dabei handelt es sich nicht nur um den Namen des Viertels, in dem er in São Paulo arbeitete und lebte, sondern auch um das portugiesische Wort für Zentrum. Seine Bilder rücken Menschen ins Zentrum, denen lange nur die Peripherie der Bildwelt vorbehalten war.

Schnittstelle zwischen Malerei und Fotografie

Der 1977 im sächsischen Erlabrunn geborene Künstler interessiert sich bereits seit seiner Studienzeit für die Schnittstelle zwischen Malerei und Fotografie. Er begann ein Malereistudium in Halle, wechselte aber später an die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) und wurde dort Meisterschüler des Fotografen Timm Rautert. „Er war ein sehr genauer Lehrer und hat sich nicht leicht zufrieden gegeben“, sagt Schmidt über Rautert. Auch deswegen achte er heute noch sehr genau auf Details, meint der Künstler, der beruflich und privat zwischen Berlin und Leipzig pendelt.

Viele Stunden hat der Fotograf mit der Nachbearbeitung der Bilder zugebracht, um sie den impressionistischen Originalen ähnlicher sehen zu lassen.

Bilder sind aufwendig bearbeitet

Mit einigem Abstand wirkt Schmidts Bildsprache deutlich und klar, erst bei der Betrachtung aus der Nähe zeigt sicht, dass er mit der Schärfe spielt. Während die Gesichtspartien fokussiert werden, wirken die Hände weniger klar, fast schon leicht verschwommen – man könnte auch sagen, wie gemalt.

Zudem handelt es sich teilweise um Montagen, auch wenn dies für den Ausstellungs-Besucher kaum wahrnehmbar ist. „Der Kopf stammt aus einer anderen Aufnahme als ihre Arme“, sagt Schmidt mit Blick auf das Porträt einer jungen Frau, die Pfingstrosen in der Hand hält. Auch sie schaut ins Leere.

„Centro“: Bis 27.7. in der Galerie Tobias Naehring in der Leipziger Spinnerei (Spinnereistraße 7); Mi–Fr 13–18, Sa 11–18 Uhr

Von Pia Siemer