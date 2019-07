Leipzig

Rose Tattoo werden oft als die kleinen Brüder von AC/DC bezeichnet. Beide Bands bedienen dasselbe Genre und hatten zum Teil dieselben Produzenten und Musiker. So zupft Mark Evans, AC/DC-Mitglied der ersten Stunde, heute bei Rose Tattoo den Bass. Die australische Rock-Legende um den glatzköpfigen Gary „Angry“ Anderson geht im Juli und August mit ihrem Debütalbum auf Tour. Anderson, der auch in Actionfilmen wie „ Max Max“ mitspielte, zeigt im Interview seine verletzliche Seite. Mit dem heute 71-jährigen Rock-Shouter sprach Olaf Neumann über seine Freunde von AC/DC, die Seelen verstorbener Bandmitglieder und Wohltätigkeitssarbeit

Ihr Debütalbum wurde von Harry Vanda und George Young produziert, die viele berühmte Platten von AC/DC betreut haben. Was macht Ihr Erstlingswerk von 1978 so besonders?

Ich glaube, dass jedes Debütalbum einer Band irgendwie besonders ist, weil es in der Regel das Durchbruchswerk ist. Dank dieser Scheibe, die in manchen Ländern unter dem Titel „Rock ’n’ Roll Outlaws“ erschien, wurden die Leute erstmals auf uns aufmerksam. Wir haben uns damals nicht beeilt, einen Nachfolger aufzunehmen, weil es seine Zeit braucht, gute Ideen in gute Songs umzuwandeln.

Um den 40. Geburtstag des Debütalbums gebührend zu feiern, sind Sie zurück ins Studio gegangen und haben die Songs mit Ihrer derzeitigen Besetzung neu aufgenommen. Warum war das notwendig?

Weil die aktuelle Besetzung auf der Bühne der Originalbesetzung ziemlich nahe kommt. In der ersten Zeit haben wir live viel gejammt, dabei kamen uns oft Ideen für neue Songs. Legendäre amerikanische Jam-Bands wie Grand Funk Railroad, Frank Zappas Mothers Of Invention oder Doctor John waren für uns eine Inspiration. Das hört man den Neueinspielungen von Songs wie „Outlaw“ oder „Bad Boys“ auch an. Auf der Platte befinden sich zudem drei Demos von Songs, die ursprünglich für das Originalalbum vorgesehen waren. Harry Wanda und George Young wollten damals aber nur zehn Stücke auf der Platte haben.

Ist es wahr, dass AC/DC Fans von Ihnen waren und Rose Tattoo an ihr damaliges Label vermittelt haben?

Ja, das ist wahr. AC/DC fanden heraus, dass Phil Rudd, mit dem ich bis 1975 in der Band Buster Brown gespielt hatte, frei war. Sie boten ihm an, ihr neuer Drummer zu werden. Ich weiß noch, wie Phil mir davon erzählte und ich ihm riet, unbedingt zuzusagen. Kurz nachdem Phil bei AC/DC eingestiegen war, lernte ich in Melbourne Mark Evans kennen, den damaligen Bassisten von AC/DC, der heute bei uns mitspielt. Eine lebenslange Freundschaft entstand. Mark war noch ziemlich unerfahren, aber er trug definitiv das Rock ’n’ Roll-Gen in sich. Ich dachte, eines Tages würde ich gern mit ihm in einer Band spielen. Später sind wir alle nach Sydney gezogen, und ich hing viel mit den Jungs von AC/DC ab. Sie kamen auch regelmäßig zu den Konzerten von Rose Tattoo, weil wir ihre Lieblingsband waren – und umgekehrt.

Haben Sie auch mal mit AC/DC gespielt?

Angus Young und Bon Scott sind nicht nur zu unseren Gigs, sondern sogar zu uns auf die Bühne gekommen, um mit Rose Tattoo zu jammen. Wir gehörten damals ja zur selben Plattenfirma, Albert Productions. Sie waren übrigens die einzigen, die sich für uns interessierten, weil wir Musik machten, die alles andere als angesagt war. Eines Tages hatten Angus, Bon, Phil, Malcolm und Mark ihren Produzenten George Young im Schlepptau. Dieser lud uns in sein Studio ein, um ein paar Demos aufzunehmen. Am Mischpult saß der junge Mark Opitz. So kam unser Debüt zustande, das wir AC/DC zu verdanken haben.

Wird es von AC/DC je ein Comebackalbum geben?

Ja. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Ich habe aber noch keine Songs gehört, weil sie sie so lange geheim halten, bis das Album fertig ist.

Sieben Bandmitglieder von Rose Tattoo – Pete Wells, Ian Riley, Lobby Lloyde, Ian Rilen und Mick Cocks – starben bisher an Krebs. Glauben Sie, dass ihre Seelen noch da sind?

Eines ist unbestreitbar: Das Leben hat zwei Dimensionen, die physische und die metaphysische. Die Musik, die wir heute spielen, wurde erschaffen von fünf Individualisten, die in der materiellen Welt zusammengefunden hatten. Aber die Musik ist von innen gekommen, wie alle Musik ist sie im Herzen und in der Seele entstanden. Eine Band ist auch eine spirituelle Erfahrung. Wenn man daran glaubt, dann weiß man, dass etwas, was man einmal kreiert hat, niemals stirbt. Der Geist dieser verstorbenen Freunde lebt definitiv in unseren Songs weiter, speziell wenn wir sie live aufführen.

Neben der Band kümmern Sie sich um verschiedene Wohltätigkeitsprojekte, unter anderem um Straßenkinder, Kinder mit Down-Syndrom, treten gegen Kinderprostitution ein und setzen sich für Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Prostatakrebs ein. Engagieren Sie sich so sehr, weil Sie christlich erzogen wurden?

Das hat wahrscheinlich etwas mit der christlichen Ethik meiner Mutter zu tun. Wir waren sehr arm, was unter anderem daran lag, dass sie alleinerziehend war. Als Kind habe ich mich bei meiner Mutter darüber beschwert, dass ich immer alte Schuhe tragen musste. Dann sagte sie zu mir: „Das stimmt, aber schau dir einmal die arme Mrs. Brown an, die um die Ecke wohnt. Sie ist alt und wirklich sehr arm“. Durch meine Mutter hat sich mein Blick für jene Menschen geschärft, die nichts dringender brauchen, als jemanden, der sich um sie kümmert. Das ist für mich das Schönste am Christentum.

Die Kirche steht in der Kritik, weil sie Missbrauch möglich gemacht hat. Wie gehen Sie damit um?

Heutzutage wird viel auf die Kirche geschimpft, aber die christlichen Werte sind wichtiger denn je. Sie sind der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Daran sollten wir unbedingt festhalten. Ich glaube, jedes Leben auf Erden besteht aus Positivem und Negativem. In meinem Fall war die Kindheit nicht besonders schön. Aber sie hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Sie hat das geprägt, an das ich glaube. Meine Mutter, die heute leider dement ist, war sehr gläubig. Und sie ist es sogar heute noch, trotz der Demenz. Ich habe die Art und Weise, wie sie ihren Glauben im Hier und Jetzt gelebt hat, immer abgelehnt, aber ihre Spiritualität hat mich fasziniert. Denn wir alle sollten an etwas glauben.

Ihre Mutter war häuslicher Gewalt ausgesetzt. Hat Sie diese Erfahrung als Kind traumatisiert?

Das hat sie. Als kleines Kind kann man nicht verstehen, warum Eltern sich streiten, aber man begreift instinktiv, dass das nichts Gutes ist. Besonders, wenn es um körperliche Gewalt geht. Ich habe mit der Zeit festgestellt, dass meine Mutter, die der körperlich schwächere Ehepartner war, immer das Opfer war. Diese Erfahrung hat meine Seele beschädigt und es fiel mir sehr schwer, damit umzugehen.

Was hat Ihnen damals geholfen?

Im Großen und Ganzen hatte die Musik in meinem Leben immer einen heilenden Effekt auf mich. Ich habe mich ihr immer wieder gewidmet, wenn ich mich schlecht fühlte. Als ich älter wurde, entdeckte ich zudem das Kino als Fluchtort für mich. Und bereits in der Grundschule war ich vernarrt in Bücher. Ich war süchtig nach Geschichten über Helden, die Schwächere beschützten. Die für die Freiheit und Gerechtigkeit kämpften.

Gab es ein musikalisches Schlüsselerlebnis?

Die Musik war meine wichtigste Kindheitserfahrung, weil sie es mir erlaubte, der Realität zu entfliehen. Ich liebte die tollen Jazz-Sänger der 30er und 40er Jahre. Ich wurde 1947 geboren und als ich fünf war, kam der Rock’n’Roll allmählich auf. Ich war vernarrt in die Musik von Eddie Cochran, Carl Perkins, Johnny Cash, Elvis Presley und Gene Vincent. Und John Lee Hooker war der Pate der Boogie-Musik. Little Richard und Jerry Lee Lewis spielten Gospel und Soul mit Boogie-Woogie-Elementen. Das waren meine frühesten Einflüsse.

Welchen Einfluss hatte der Avantgardist Frank Zappa auf die Rocker von Rose Tattoo?

Unser langjähriger Gitarrist Peter Wells war ein großer Fan von Zappa und Dr. John. Wir hatten viele gemeinsame Interessen und verehrten Blueser wie Leadbelly und Jazzer wie Fats Waller. Eine meiner Lieblingsrockplatten ist „ Humble Pie live at the Fillmore“, weil die Band so toll jammen konnte. Auch meine Performance hat bis heute etwas Unvorhersehbares.

Sie sind jetzt 71 . Was ist Ihre Bestimmung auf Erden?

Ich merke, dass ich allmählich auf der Zielgeraden ankomme. Es sind meine letzten Tage als Musiker, aber meine Bestimmung ist noch nicht ganz erfüllt. Ich habe die Aufgabe, Musik ganz verschiedener Art zu machen. Neben Rose Tattoo habe ich meine eigene Band, mit der ich ganz andere Sachen spiele. Ich werde damit so lange weitermachen, wie ich kann. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Musik den Menschen wirklich etwas bedeutet.

Am 28. Juli sind Rose Tattoo auf der Leipziger Parkbühne; Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19 und Barthels Hof, Hainstr. 1), in allen Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 sowie unter www.ticketgalerie.de

Von Olaf Neumann