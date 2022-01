Leipzig

„Leute, das wird ein Jahr & Jahrzehnt – nun denn! Leute, wird das beschissen werden!“ Franz Fühmann sollte recht behalten. Am 1. Januar 1981 hat er die Zeilen an Christa und Gerhard Wolf geschrieben, die Vorderseite der Karte zeigt eine Fledermaus mit Hundekopf. „In diesem Sinn, Händedruck“ beschließt er den Gruß an die Wolfs.

Vor 100 Jahren, am 15. Januar 1922, wurde Franz Fühmann in Rochlitz an der Iser geboren. Der Rostocker Hinstorff Verlag, der das literarische Erbe betreut, nimmt den Geburtstag zum Anlass, die „Geschichte vom kleinen und“ herauszubringen, illustriert von Jacky Gleich. Neben weiteren von ihr gestalteten Kinderbüchern hat Hinstorff die Werkausgabe in der noch von Fühmann autorisierten Auswahl im Programm. Sie umfasst Erzählungen, Gedichte, Nachdichtungen, Essays, Porträts und Reportagen.

Drama des Verpassens

Zu seinen bedeutendsten und bekanntesten Büchern zählen das Ungarntagebuch „Zweiundzwanzig Tage oder die Hälfte des Lebens“, „Vor Feuerschlünden. Erfahrung mit Georg Trakls Gedicht“, das Sprachspielbuch „Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm von Babel“ und „Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“.

„Monsieur – wir finden uns wieder“ ist ein Band überschrieben, der den Briefwechsel Franz Fühmanns mit Christa Wolf (1929–2011) dokumentiert und jetzt in erweiterter Neuausgabe im Aufbau Verlag erschienen ist. Die Korrespondenz beginnt am 5. Februar 1968 und endet mit einem Gruß aus der Charité vom 16. April 1984, „Händedruck Euch beiden“. Am 8. Juli 1984 ist Franz Fühmann in Berlin gestorben.

Die Karten, Briefe und ein paar Telegramme erzählen auch von einem Drama des Verpassens. „Nein, es soll sich kein Briefwechsel entwickeln, bloß wann sehen wir uns wieder, und deshalb schnell noch ein paar Zeilen“, schreibt Fühmann, und dann wird es doch wieder nichts.

Nachrichten überbringt der Taxifahrer

Er lebt in Märkisch Buchholz oder Berlin, Wolf in Berlin oder Neu Meteln – wenn sie nicht gerade auf Reisen ist. Diese beiden bedeutenden deutschen Schriftsteller ergänzen einander aus der Ferne, sprechen Mut zu, wenn es Not tut. Und das ist oft in jener Zeit nach der Niederschlagung des Prager Frühlings. „Der Liebe Gott der Schriftsteller machts schon, daß wir einander finden, wenn wir einander brauchen. Es ist wohl das wichtigste, daß man dann da ist“, schreibt Fühmann, schickt aber zur Sicherheit die Telefonnummer eines Taxifahrers, der ihm Nachrichten überbringen kann.

„Oh nein, die schaffen uns schon nicht, wir sind ja auch noch da“, glaubt er im Herbst 1977. Nach der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann, nach dem Aufbegehren zahlreicher Künstler dagegen, nach Diffamierung dieser Künstler, nachdem die Lyrikerin Sarah Kirsch die DDR verlassen und aus der Villa Massimo geschrieben hatte: „Ich bin jeden Tag stundenlang glücklich, alles, alles ist richtig.“

Ringen mit den Funktionären

Christa Wolf und Fühmann ringen mit den Funktionären von Staat und Schriftstellerverband. Die Schreiben an Erich Honecker, Willi Stoph, Kurt Hager, Gerhard Henniger sind eingefügt, beweisen neben Trotz und Hoffen das Engagement für andere – mal laut, mal leise. Nachdem Fühmann auf Lesereise durch Westdeutschland auf Wolfgang Hilbigs bei S. Fischer gedrucktes Lyrikdebüt „abwesenheit“ gestoßen war, bemühte er sich, einen Verlag für den aus Meuselwitz stammenden Hilbig (1941–2007) in der DDR zu finden. 1983 erschien dann „Stimme Stimme“ bei Reclam Leipzig.

„Du sollst nicht verhärten, oder verbittern, oder vertrauern“, fordert Wolf, und fragt, nachdem ihr 1980 der Georg-Büchner-Preis zugesprochen worden war: „Wie lange tanzt man ungestraft so auf dem Seil?“

Irrtum und Wahrheit

Fühmann tanzt nicht. Er schreibt und sucht, und er hat Angst „vor der Möglichkeit einer Entwicklung, die im Namen von Wahrheit Wahrheit zurückdrängt und letztlich allseits ungewollte irreversible Entscheidungen erzwingt. Man wird dann vielleicht als Sieg etwas feiern, was unser aller Niederlage ist.“ So schreibt er es in einem Offenen Brief an Klaus Höpcke, zuständig für Verlage und Buchhandel, und fragt: „Welche Formel trennt Irrtum von Wahrheit, wenn es um das fortschreitende Leben geht?“

Wahrheit stand in seinem Wertesystem ganz oben. Aus dem glühenden Nationalsozialisten und überzeugten Stalinisten war ein Demokrat geworden. Wandlungen und die Auseinandersetzung damit hatte Franz Fühmann zu seinem Lebensthema gemacht. Sich auf diese Weise der Wahrheit zu nähern, kostet Kraft und ist durch nichts aufzuwiegen.

Franz Fühmann, Christa Wolf: "Monsieur – wir finden uns wieder“. Briefe 1968–1984. Herausgegeben von Angela Drescher. Aufbau Verlag; 200 Seiten, 24 Euro Quelle: Aufbau Verlag

Von Janina Fleischer