11 000 Meter zwischen zwei Buchdeckeln – Eine Geschichte vom Auftauchen

11.000 – nicht die übliche Zahl, mit der das erste Kapitel eines Buches überschrieben wird. Und trotzdem beginnt Jasmin Schreibers Debütroman „Marianengraben“ damit und sinnbildlich genau dort. 11.000 für Meter unter dem Meer, am wohl tiefsten Punkt der Erde. Dort, wohin sich kein Lichtstrahl mehr verirrt. Dort, wo der Wasserdruck jedes „normale“ Leben in Sekundenbruchteilen zerquetscht und wo dem angepasste Geschöpfe etwas Monsterhaftes an sich haben. Am Tiefstpunkt. Dort ist auch Schreibers Protagonistin Paula aufgeschlagen, nachdem ihr kleiner Bruder Tim im Meer ertrank. Eine der der am Fuße des Marianengrabens gleichende Finsternis verschlingt sie, eine Depression übernimmt die Kontrolle über ihr Leben. Der Aufstieg aus der Tiefe ist mühsam, gelingt nur Meter für Meter, ungewöhnlich große Kapitelnummer für Kapitelnummer. Doch dann trifft Paula mitten in der Nacht ganz in der Nähe von Tims Grab auf den bereits etwas betagten Helmut, der gerade dabei ist, die Asche seiner Frau auszubuddeln.

Was weiß schon Humphrey Bogart ?

Was zunächst folgt, ist vielleicht nicht unbedingt das, was Humphrey Bogart den „Beginn einer wunderbaren Freundschaft“ nennen würde. Aber was weiß der schon?

„Marianengraben“ ist eine Reise – die eines ungleichen aber nicht unähnlichen Duos, ins Unterbewusstsein, in unbequeme Tiefen der Psyche, aber auch eine zurück aus der Dunkelheit an die Oberfläche.

Was Jasmin Schreiber nicht getan hat, ist einen gefühlsduseligen Befindlichkeitsroman zu schreiben, der den Leser in überzogenen Metaphern ertränkt. Genauso wenig will Paulas und Helmuts gemeinsamer Roadtrip eine Anleitung aus der Depression sein. Vielmehr wird ein individueller Weg gezeichnet, an dessen Kreuzungen jeder schon einmal stand oder in Zukunft sicherlich einmal stehen wird. Jasmin Schreiber hat ein Werk auf Augenhöhe mit dem Leser geschaffen, das mitunter tieftraurig und gleichzeitig unglaublich witzig ist und trotz aller Absurdität und lockerer Schreibe (oder gerade deshalb) keinerlei Abstriche in Sachen Anspruch zulässt.

Licht nach langem Auftauchen

„Marianengraben“ ist auch Unterhaltung, keine Frage. Aber die Geschichte hilft, Mut zu fassen und zu erkennen, dass nach schier endlos langem Auftauchen wieder Sonnenstrahlen durch das Wasser dringen können. Und damit kommen wir thematisch dort an, weshalb an dieser Stelle Buchtipps gegen den Corona-Koller stehen.

Jasmin Schreiber: Marianengraben. Roman. Eichborn; 254 Seiten, 20 Euro

Von André Pitz