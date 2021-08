Leipzig

Am 4. September wird der Leipziger Norden wieder zum Schauplatz eines Kunst-Festivals: Die zwölfte Nacht der Kunst findet rund um die Georg-Schumann-Straße in Gohlis und Möckern statt. An mehr als 50 Standorten sind Werke von rund 200 Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, aus ganz Deutschland und dem Ausland zu sehen.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) übernimmt erstmals die Schirmherrschaft. Er eröffnet das Kultur- und Kunstfestival am Samstag um 16 Uhr am Kaufland Gohlis-Süd. Dort folgt ein abendliches Musikprogramm unter anderem mit Reiner Schubert (Gitarre), Ingeborg Freytag (Percussion), Feuerschlucker Discrahelios sowie Artikulat und Andersohn (Klavier & Gitarre). Bis 24 Uhr gibt es die Möglichkeit, rund um die Georg-Schumann-Straße durch Ausstellungen in Ateliers, Galerien, Läden, Cafés zu streifen.

Die Angebote reichen von Fotografie, Malerei und plastischen Arbeiten über Live-Musik und Performances bis zu Mitmachangeboten. Einer der zentralen Standorte ist der Kunsttanker in der Lindenthaler Straße 63–65. Im Kulturverein ProGohlis präsentiert Max Laube seine „Schellackplattendiskothek“ (17 Uhr). Im Chausseehaus spielt ab 20 Uhr die Lose Skiffle Gemeinschaft.

Prolog mit Plenair ab Montag

„Ein mit den zuständigen Ämtern abgestimmtes Hygienekonzept wird auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass die Nacht der Kunst sicher stattfinden kann und für alle Akteure und Besucher zu einem großen erlebnisreichen Fest wird“, teilen die Organisatorinnen Kerstin Herrlich und Monika Maywald mit. Sie versprechen außerdem ein buntes Familienprogramm unter anderem mit Gerd Voigt im Glashaus am Viadukt, außerdem Kinder-Rallye, Akrobatik und Märchenstunden.

Einen Vorgeschmack gibt es Bereits ab 30. August: Im Barockgarten des Gohliser Schlösschens können bis Donnerstag bei einem öffentlichen Pleinair 15 Malerinnen und Maler täglich von 11 bis 17 Uhr bei der Arbeit beobachtet werden. Die Bilder werden zur Nacht der Kunst in der Westarkade des Schlösschens ausgestellt.

Prolog zur 12. Nacht der Kunst: 30.8. bis 2.9., jeweils 11 bis 17 Uhr, Gohliser Schlösschen, Menckestraße 23; 12. Nacht der Kunst: 4. September, 16 bis 24 Uhr; Infos sowie das digitale Programmheft gibt es unter www.ndk-leipzig.de.

Von CN