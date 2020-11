Leipzig

Der chilenische Dichter Pablo Neruda hat sie „das Salz der Erde genannt“: die Emigranten in Mexiko. „Das Salz der Erde hatte sich in Mexiko versammelt. Exilschriftsteller aus allen Ländern hatten sich in den Schutz der mexikanischen Freiheit begeben, solange der Krieg sich in Europa hinzog“. Mit diesen Worten zitiert Volker Weidermann den damaligen Generalkonsul in Mexiko in seinem Buch „Brennendes Licht. Anna Seghers in Mexiko“.

Dem gleichen Lebensabschnitt widmet sich Monika Melchert: „Im Schutz von Adler und Schlange. Anna Seghers im mexikanischen Exil“ heißt ihr Buch über die deutsche Schriftstellerin, die vor 120 Jahren, am 19. November 1900, in Mainz geboren wurde. Adler und Schlange gehören zu den mexikanischen Wappensymbolen.

Hoffnung und Schicksal

Literaturkritiker Weidermann („Der Spiegel“) hat in „Träumer – Als die Dichter die Macht übernahmen“ über die Münchner Räterepublik zwischen November 1918 und April 1919 geschrieben, aus der Perspektive beispielsweise der Schriftsteller Thomas Mann, Klaus Mann, Rainer Maria Rilke, Viktor Klemperer oder Oskar Maria Graf. In „ Ostende – 1936, Sommer der Freundschaft“ begleitet er Stefan Zweig, Joseph Roth, Irmgard Keun und andere an die belgische Nordseeküste.

Brennendes Licht, Anna Seghers Volker Weidermann: Brennendes Licht.Anna Seghers in Mexiko. Aufbau Verlag; 186 Seiten, 18 Euro Quelle: VerlagVerlag

Routiniert erzählt er nun von einem Exil, in dem Hoffnung auf Freundschaft traf und Schicksal auf die Gegenwart der Toten in der fernen Heimat. Anna Seghers hatte ihre 62-jährige Mutter nicht nachholen können, die Nationalsozialisten ließen 1942 keine Juden mehr ausreisen.

Wichtige Freundschaften

„Vielleicht ist das Leben in Wahrheit gar kein Kampf. Und alles, was geschehen soll, geschieht“, schreibt er in seiner Annäherung, die ein Akt der Einfühlung in Anna Seghers’ Empfinden ist und Aneignung hübscher Anekdoten. Das steht mit psychologisierenden Vermutungen der Prosa näher als der Biographie.

Beide Bücher betonen die Freundschaften, den Zusammenhalt in der Fremde, in der es ebenfalls Verfolgung und Beobachtung gab. Anna Seghers ist froh, in Mexiko Freunde gefunden zu haben, an deren Seite alles leichter zu bestehen ist – oder, wie es in ihrem Roman „Das siebte Kreuz“ heißt: „Jetzt sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns.“

Hier ist es Monika Melchert, die immer wieder Linien zwischen Leben und Werk zieht. Die Literaturwissenschaftlerin hat über Christa Wolf und Max Frisch promoviert und viele Jahre das Anna-Seghers-Museum in Berlin-Adlershof betreut. Sie hat schon über Seghers’ Jahre im Pariser Exil 1933–1940 geschrieben und über deren „Heimkehr in ein kaltes Land. Anna Seghers in Berlin 1947 bis 1952“.

„Urerfahrung der Emigranten“

Während Weidermann Geschichte in eigenen Worten glänzen lässt, hält Melchert sich streng an Fakten. So gelingt ihr ein Zeitporträt, das 1941 einsetzt, als es Netty Radványi, wie Seghers mit bürgerlichem Namen heißt, gelingt, ihren Mann Laszlo aus dem Internierungslager „für feindliche Ausländer“ in Les Milles nach Marseille zu holen und mit den Kindern Ruth und Pierre endlich aufzubrechen Richtung New York.

Monika Melchert: Im Schutz von Adler und Schlange. Anna Seghers im mexikanischen Exil. Quintus Verlag; 200 Seiten (22 Abbildungen), 20 Euro Quelle: Quintus Verlag

In den USA will man die Kommunistin nicht haben, weshalb die Familie schließlich in Mexiko an Land geht. Gerettet und doch für immer belegt mit der „Urerfahrung der Emigranten“: Sie haben alles zurücklassen müssen, was ihr Leben bis dahin ausmacht hat – und sie können nur nach vorn schauen.

Weltruhm mit „Das siebte Kreuz“

Zur gleichen Zeit, in der die USA den Radványis die Einreise verweigern, kommt ein Literaturagent nach Ellis Islands geeilt, der Sammelstelle für Immigranten vor den Toren New Yorks, um den US-Verlags-Vertrag über einen Roman unter Dach und Fach zu bringen, der Seghers’ Weltruhm begründen wird: „Das siebte Kreuz“, eine „Geschichte darüber, dass Widerstand möglich war“, wie auch Wiedermann erzählt, der die Schriftstellerin „endlich ankommen“ lässt.

Später erklärte der amerikanische Geheimdienst „ausgerechnet jenen Befreiungsroman zum Verdachtsfall, der gleichzeitig den US-Marines zur Stärkung der moralischen Kampfkraft in den Krieg mitgegeben wurde.“

„Es liegt alles offen“

Doch zunächst: „Endlich die Sonne. Willkommen sein. So viel Schönheit. Sicherheit.“ Weidermann kreist um den „Star der deutschen Dichter hier in der Stadt“, im Heinrich-Heine-Club, dessen Mitbegründerin und Präsidentin Anna Seghers war und auf dessen Besucherliste alle Namen schillern. Ob Egon Erwin Kisch oder Lenka Reinerová oder Steffie Spira oder Walter Janka. Im Nachwort zitiert er aus Seghers’ letzter Rede dort: „Was ein Künstler zurücklässt, ist kein vergrabener Schatz. Es liegt alles offen.“

In der sechs Jahre währenden Emigration entsteht der Roman „Transit“. Der Ich-Erzähler ist aus einem deutschen Lager über Paris nach Marseille geflohen. „Haben Sie sie nicht gründlich satt, diese aufregenden Berichte? Sind Sie ihrer nicht vollständig überdrüssig, dieser spannenden Erzählungen von knapp überstandener Todesgefahr, von atemloser Flucht?“, beginnt Seghers den Dialog mit den Lesern. Die große Erzählerin bleibt immer auch autobiographisch.

Rückkehr nach Deutschland

Sie hat sich das Schreiben zurückerobern müssen nach einem beinahe tödlichen Verkehrsunfall auf dem Weg zum Heine-Club. Ein Kampf wird auch die Rückkehr nach Deutschland, werden die Jahre in der DDR, wo die Antifaschistin und Kommunistin auch ihrer jüdischen Herkunft wegen zwischen den Stühlen sitzt und als Präsidentin des Schriftstellerverbandes zu laut schweigt. Sie stirbt 1983 in Berlin, bekommt ein Staatsbegräbnis.

Sie sei „mit den Jahren mehr und mehr vereist“, schreibt Weidermann. Auch Monika Melchert erwähnt mehrfach die „kalte“ Zeit in Berlin. „Du gehörst zu uns. Was uns geschieht, geschieht dir“, hat Anna Seghers in „Transit“ geschrieben.

Von Janina Fleischer