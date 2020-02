13 Könner reisen swingend zu Frank Sinatra

Leipzig

Bei Jerome Kerns „ Ol’ Man River“ ist die Illusion perfekt: Seit 1942 hatte Frank Sinatra den Song aus „Show Boat“ im Repertoire, fast bis zum Ende seiner Karriere. Und doch blieb er so etwas wie ein stiller Hit aus der zweiten Reihe. Für Tom Gaebel aber sind Sinatras Versionen zeitlos, bleibend, unerreicht. Und so zieht er sich hier ganz hinter den König der Crooner zurück, lässt ihn am Sonntagabend im gestopft vollen Gewandhaus noch einmal den „alten Mann Mississippi“ besingen. Pathetisch, melancholisch, sonor und bewegend.

„ Sinatra singt Sinatra “

Wäre der ganze Abend so gespenstisch nah am Original, er müsste nicht „ Tom Gaebel singt Sinatra“ überschrieben sein. Er wäre dann trotz aller Perfektion nichts als eine Cover-Show. Doch gottlob widersteht Gaebel bei seinem Leipzig-Debüt der Versuchung, sich fortwährend mit Haut und Haaren dem Übergroßen auszuliefern. Und so wird „ Tom Gaebel singt Sinatra“ dem Titel gerecht, ist der Abend eine knietiefe Verbeugung vor The Voice, bei der der 44-jährige Westfale selbst als Künstler präsent bleibt – auch wenn sein Sinatra wirklich sehr nach Sinatra klingt.

Fürs deutsche Klatschen

Natürlich ist es einfacher, sich in die eigenen Songs einzubringen, die Gaebel in den Abend streut, wobei seine Stimme dann etwas heller klingt, leichter – auch ein wenig distanzierter. Im fidelen „Feels Like Home“ etwa, in dem das Publikum ausgiebig und recht gekonnt seine Pfeiffkompetenz abrufen darf, oder in „Back on the Road“, Gaebels augenzwinkernder „Hommage an den deutschen Schlager, um auch mal das deutsche Klatschen zu ermöglichen“.

Manchmal auch auf allen Vieren

Dazu brauchen die Leipziger allerdings keine stampfende Schlager-Polka. Das klappt auch beim „Theme From York“ ziemlich gut, der ersten Zugabe vor dem letztem „My Way“, oder im ausführlichen Bossa-Nova-Medley, zwischen dem „Girl From Ipanema“, der „One Note Samba“ und „Fly Me to the Moon“ – immer schön auf die Eins und die Drei. Manchmal bricht sich die kollektive Begeisterung auch gleich auf allen vieren Bahn.

Lässig, charmant, witzig

Sie ist durchgängig erheblich. Denn Gaebel ist vom ersten Ton des schlimmen, schlimmen „ Lee Roy Brown“ an ein sensationeller Sänger. Einer, der die Resonanzräume seines Baritons nach Belieben zuschalten kann. Einer, der gekonnt mit dem Retro-Sound seiner Mikrophonierung zu arbeiten versteht. Einer, der die Konsonanten ebenso süffig aussingt wie die Vokale. Einer, der mit den beinahe bis zum Überdruss bekannten Melodien spielt, nicht wirklich über sie improvisiert, sondern sie mit Details am Leben erhält, mit Färbungen, Dehnungen, Verzögerungen, Ausweich- und Ablenkungs-Manövern. Dazu ist er ein achtbarer Teilzeit-Posaunist und -Schlagzeuger – und er ist ein wunderbarer Moderator: lässig, charmant, witzig plaudert er sich mit nicht zu vielen, aber den richtigen Worten durch den Abend. Und weil er meist selbst der Gegenstand seiner Witze ist, seine in der Tat etwas hüftsteife „Tanzbären“-Art etwa, zum Edelswing der zwölfköpfigen Band die Einpersonen-Polonaise im Profil zu zeigen, muss man ihn einfach liebhaben, den in den Niederlanden Jazz-diplomierten Entertainer.

Vokalimprovisatorische Girlanden

So ist der gut zweistündige Abend ratzfatz vorbei. Was allerdings auch daran liegt, dass Gaebel den Mitgliedern seiner etwas zu kompakt und pauschal abgemischten Band wenig improvisatorischen Freiraum lässt. Was Frank Sackenheim am Saxophon, Richard M. Hellenthal an Posaune und Akkordeon, Martin Feske an der Gitarre oder Florian Bungardt am Schlagzeug zeigen an Virtuosität, Finessenreichtum, Spielwitz und zupackender Sinnlichkeit, das schreit jedenfalls unbedingt nach mehr. Was im Übrigen auch für die vokal-improvisatorischen Girlanden gilt, die Gaebel höchstselbst ins Gewandhaus hängt.

Bei den Kumpels und Verwandten

Doch ist dies der einzige Beschwerdegrund auf dieser Reise zu Sinatra, die auch Besuche bei Verwandten, Kumpels und Vorbildern einschließt von Cab Calloway bis zu Dean Martin. Die bei Weills „Mackie Messer“ verharrt und Bert Kaempferts „Strangers in the Night“, bei Dean Kays „That’s Life“ und Louis Primas „Sing, Sing, Sing“, bei Jimmy Van Heusens „Come Fly With Me“ und Al Hoffmans „ Papa Loves Mambo“. Bei jedem einzelnen Zwischenstopp wird der Enthusiasmus angesichts der 13 Könner auf der Bühne immer noch ein bisschen größer im Saal. Am Schluss reißt es das Publikum geschlossen aus den Sesseln.

Derweil sich die Schlange am Autogramm- und CD-Tisch nach dem Konzert mehrfach durchs Foyer schlängelt, ist ein Wunsch immer wieder zu hören im Gewandhaus. Dass Tom Gaebel und seine wunderbare Band nicht noch einmal 15 Jahre warten mögen, bevor sie mal wieder in Leipzig vorbeischauen.

Von Peter Korfmacher