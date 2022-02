Leipzig

Die Gewinnerinnen und Gewinner des ersten „Wettbewerb Popmusik Sachsen“ stehen fest. Am Freitag wurden von 186 Einreichungen 25 Musikprojekte in fünf Kategorien mit den in Summe 100.000 dotierten Preisen geehrt – davon gingen ganze 14 Auszeichnungen nach Leipzig. Die Initiative Kreatives Sachsen hatte gemeinsam mit dem sächsischen Wirtschaftsministerium, das das Preisgeld stellte, den Wettbewerb im November 2021 erstmals ausgelobt.

Internationale Zusammenarbeit

In der Kategorie „Internationale Kooperationen“ ging der zweite Platz an das Projekt „comfluid“ des Jazz- und Impro-Musikers Philipp Rumsch und der vierte an „Bandoneón“ der Sängerin Luise Rauer.

Neue Musik

Unter den fünf ausgezeichneten „Neuen Künstler:innen aus Sachsen“ finden sich die Leipziger Synthpop-Band munterfel., die hier geborene Musikerin Paula Linke sowie die Freiburgerin Zweatlana, die seit 2020 in Leipzig lebt.

Album-Kooperationen

In der Kategorie „Album Kooperationen“ gingen Preise an den Leipziger DJBadshape für das Projekt „EOS - Exploration of a submerged village“, die Sängerin Janda, den Experimentalmusiker Malo Moray & His Inflatable Knee sowie die Band Karl die Große.

Marketing

Unter den fünf ausgezeichneten „Beispielhaften Marketingformaten“ finden sich die EP-Werbekampagne der Band New Hook, ein Musikvideospiel der Musikerin Lisa Zwinzscher a.k.a. Pony Pracht und die „Edition der Filmmusik“ des Studios Teleskopmusikproduktion.

Besondere Ideen

In der fünften Kategorie, „Ideen für die Popularmusik in Sachsen“ erhielt das Leipzig Pop Fest 2022 den vierten Platz. Platz eins ging an Music S Women, das sächsische Netzwerk des bundesweiten Projekts Music Women* Germany, das langlebige Strukturen für Musikerin aufbaut und fördert.

Am Wettbewerb teilnehmen konnten Musikerinnen und Musiker, selbst produzierende DJs sowie Menschen aus der Musikproduktion und -vermarktung aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz und Elektro.

Von CN