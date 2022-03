15. „Fête de la musique“ in Leipzig: Musiker und Bands gesucht

Leipzig

Vor 40 Jahren rief der damalige französische Kulturminister Jack Lang die erste „Fête de la musique“ ins Leben. Das Festival wurde von da an jährlich zum Schauplatz von Musik im öffentlichen Raum – und das bei freiem Eintritt. In den folgenden Jahrzehnten schlossen sich immer mehr Städte den Festen an, weltweit sind es derzeit rund 540. Leipzig ist seit 2007 dabei.

Pünktlich zur Sommersonnenwende am 21. Juni soll auch 2022 in der Stadt wieder an vielen Orten musiziert werden – und dafür werden noch Künstlerinnen und Künstler gesucht. Die Organisatoren der Deutsch-Französischen Gesellschaft in Leipzig, des Institut français, des Werk 2 und weiterer Partner rufen deshalb alle Leipziger Laien- und Profimusiker sämtlicher Stilrichtungen und Altersgruppen dazu auf, sich an der diesjährige Fête zu beteiligen und ihrer Spielfreude in der Öffentlichkeit freien Lauf zu lassen, wenn Straßen und Parks, Kneipen, Restaurants und Kirchen zur Bühne werden.

Bands und Solo-Musiker, die auftreten möchten, werden gebeten, sich über das Kontaktformular www.fetedelamusique-leipzig.de zu bewerben. Zudem werden noch weitere Veranstaltungsorte gesucht. Die Anmeldung ist bis zum 21. März möglich.

Von CN