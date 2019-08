Leipzig

Die virtuelle Kamera fliegt über idyllisch animierte Landschaften. Wo heute Seen liegen, stehen Braunkohlebagger. Und dann geht es über die Dächer der Stadt, über Leipzig, bis zu einem Baumhaus in einem romantisierten Innenhof mit windschiefen Wänden, bröckelndem Putz und kuscheligen Balkonen. Im Baumhaus sitzen Fritzi und Sophie zusammen, Rückzugsort für die beiden besten Freundinnen, die kurz darauf getrennt werden: Sophie reist mit ihrer Mutter nach Ungarn und schließlich in den Westen aus. Fritzi bleibt – und erlebt den Herbst 1989.

Premiere in der Nikolaikirche

Der Animationsfilm „Fritzi. Eine Wendewundergeschichte“ erzählt von den Wochen vor dem Mauerfall in Leipzig aus Kindersicht. Am 9. Oktober kommt der Film offiziell in die Kinos. Bereits am 7. Oktober findet die Deutschland-Premiere in der Leipziger Nikolaikirche statt, die als Zentrum der Montagsdemonstrationen natürlich auch im Film eine Rolle spielt.

Fritzi versucht, das Verschwinden Sophies zu begreifen und muss sich in den rasanten Veränderungen zurechtfinden, in denen auch die eigenen Eltern auf einmal voller Zweifel sind, und die Klassenlehrerin mit Strenge jede Frage abschmettert, die sich um die aktuellen Entwicklungen dreht.

Zehn Jahre nach dem Buch, 20 Jahre nach der Wende

Wem der Titel und die Grundstory bekannt vorkommen: Der Animationsfilm basiert auf dem Kinderbuch „Fritzi war dabei. Eine Wendewundergeschichte“ von Hanna Schott, erschienen 2009 im Leipziger Verlag Klett Kinderbuch zum 20. Jahrestag der Wende.

Zehn Jahre später folgt nun der Film, der in einigen Wendungen vom Ursprungsszenario abweicht und Fritzi wagemutig in dramatische Szenen stolpern lässt, in denen sie eine klare Haltung gewinnt.

Der „vielleicht persönlichste Film“

Umgesetzt haben den Film die beiden Regisseure Ralf Kukula und Matthias Bruhn, beide 1962 geboren. Kukula im Osten, Bruhn im Westen. Kukula spricht vom „vielleicht persönlichsten Film“ den er in 30 Berufsjahren auf den Weg gebracht habe. Er hatte auch die Idee, das Buch, das er „einen großen Wurf“ nennt, zu verfilmen. „Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, hat es mit mir und meinen eigenen Erlebnissen im Sommer und Herbst 1989 unglaublich viel zu tun.“ Die Stimmung von 1989 habe er für Kinder nie besser als in dem Buch aufbereitet gesehen.

Diese Stimmung will der Film transportieren. Und die Perspektive einer Viertklässlerin, die binnen weniger Wochen aus einer zufriedenen Kindheit in eine neue Zeit katapultiert wird, in der sie die großen Zusammenhänge nicht versteht, aber gegen die daraus resultierenden Ungerechtigkeiten aufsteht.

