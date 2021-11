Leipzig

Schleppen, schreiben, rechnen nennt Oliver Schwerdt in seiner Anmoderation vor der naTo-Bühne als die wichtigsten Verben vor und während seines Festivals. Tatsächlich ist er im 320. Jahr seiner konsequent anderen Musikprogramme angelangt, von denen er nicht wenige auch auf Tonträger veröffentlichte. Das Euphorium-Festival ist zu einer Institution der Leipziger Szene geworden mit stets größer werdender Attraktivität für Künstler aus dem In- und Ausland. Schwerdt wählt sie mit sicherer Hand aus und weiß, wen er zur Band verbinden kann, wer besser als Solist auftritt.

Wieder brachte er so am Wochenende das nach dem Schachbrettprinzip platzierte, pandemiebedingt reduzierte Publikum zum Staunen, das mitunter ein befremdetes war. So muss das sein, wenn ein Programm im Kern und aus Prinzip dem improvisatorischen Moment vertraut. Man kann sich gar nicht genug darüber freuen, wie sehr einer wie Oliver Schwerdt das Kulturvorhandenheitsgefühl am Leben hält. Nie war er so wertvoll wie heute.

Pulsende Netze

Also ist es nur logisch, dass er sich an diesem nach dem dramaturgischen Prinzip der Steigerung konzipierten Abend zunächst den ersten Solopart zumisst und vorführt, wie er mittlerweile auch seine Position als Pianist entwickelt und konsolidiert hat. Clustersatt, dicht und drängend baut er seine Kaskaden mit Ecken und Kanten am anderen Ende des Fragilen und errichtet so im und am Flügel eine ganz eigene Welt, in die der Schweizer Schlagzeuger Julian Sartorius tritt. Den könnte man aus dem Trio des Pianisten Colin Vallon kennen, von Sophie Hunger oder als Solist. Sein vielschichtig pulsendes Spiel vernetzt sich gut mit Schwerdts Attacken und lässt Schlag auf Schlag eine schöne Spielfläche wachsen für den Berliner Trompeter Axel Dörner.

Oliver Schwedt am und im Flügel. Quelle: André Kempner

Vom Jazz kommend, hat der sein Spiel immer mehr zu abstrakter, klangorientierter Musik entwickelt. Sein gewachsenes Soundspektrum führte ihn von Hard Bop und Free Jazz über das Powerplay hinaus zu Noise und Sounds. Die speist er in die Piano-Schlagzeug-Flächen ein, um schließlich allein vorzuführen, wie kontrolliert er auf der umgebauten Trompete die Palette der Spielmöglichkeiten erweitert hat und wie präzise er das durchdeklinieren kann. Danach lange Umbaupause.

Spieltechnisches Höchstniveau

Dann das dritte Solo des Abends. Die Schweizer Geigerin Maya Homburger war Solistin in John Eliot Gardiners Bach-Kantaten-Projekt und hat auf ihrem eigenen Label 2006 auf zwei CDs die faszinierenden Rosenkranz-Sonaten des Heinrich Ignaz Franz von Biber veröffentlicht. Als Interpretin komponierter Musik spielte sie „Lysandra“ für Solovioline ihres Lebenspartners Barry Guy, mit dem dieser auf spieltechnischem Höchstniveau einen Bogen von Bach in die Gegenwart spannt.

Dann steht Barry Guy selbst auf der Bühne und am Kontrabass. Sein Weg führte den 74-jährigen Londoner vom Barock zu einem der wichtigsten britischen Vertreter eines frei improvisierten Jazz. Wenn er wie am Sonntag in Leipzig mit der sächsischen Trommellegende Günter Baby Sommer zusammentrifft, muss man das ein Gipfeltreffen nennen. Sommer hat sein großes Set hingebaut mit Klangröhren, Gongs, kleinem Vibra- und Marimbaphon, einer Schüssel voll blecherner Küchengeräte neben seinem Drumset. „Are you ready?“, ruft er am Beginn, und dann lassen zwei Altvordere des europäischen Jazz, sekundiert vom Pianisten Schwerdt, spaßvoll und in diversen neuen Spieltechniken ihre Momentaufnahmen zu einem großen Bild wachsen. Was für rhythmische Finessen! Was für zupackendes Spiel auf dem aufrechten Fünfsaiter! Was für ein mitreißendes Plädoyer für freie Musik! Viel Beifall, und am 18. und 19. Dezember geht es mit neuen Formen am selben Ort weiter.

Von Ulrich Steinmetzger