20. Bandgeburtstag: Leipziger Gruppe Polarock feiert im Absturz

Leipzig

Der Blick geht zurück, aber die Musik wird nach vorne stürmen Samstagnacht im Absturz auf dem Feinkost-Gelände. Die Leipziger Gruppe Polarock feiert dort ihren 20. Bandgeburtstag. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Karina Zetzmanns voluminöser Gesang – wie mitreißend diese Zutaten rocken, lässt sich beispielsweise auf „Break Out“ nachhören, der einzigen Polarock-CD.

Die Platte ist zwar bereits von 2017, aber sie passt gut zum aktuellen Jubiläum. Denn die Stücke darauf umspannen fast die gesamte Bandgeschichte: Der Powerriff-Ohrwurm „My Way“ etwa hat das Licht der Musikwelt tatsächlich schon im Jahr 2000 erblickt. Damals war Gitarrist Christian Schletter – das einzige verbliebene Gründungsmitglied – süße 16 Jahre alt, als er die Gruppe mit vier gleichaltrigen Jungs unter dem Namen Goodfellas ins Leben rief.

Zu einer dreiwöchigen Tour durch Bosnien stieß 2005 Bassist Daniel Wartenberg dazu, der genauso bis heute dabei ist wie Schlagzeuger Vinzent S., der sich kurz danach anschloss. Goodfellas hieß das Quintett noch, als 2007 Karina Zetzmann die Aufgabe am Mikrofon übernahm. Mit ihr gewannen sie den Bandcontest „Song for Diversity“, schafften sie es ins Finale des Nachwuchswettbewerbs „ Leipzig zeigt Courage“ und spielten in der Moritzbastei im Vorprogramm von Jennifer Rostock.

Stadiontauglicher Kracher

Ende 2008 drohte jedoch eine Wuppertaler Profi-Partyband gleichen Namens mit einer Klage, sollten sich die Leipziger Goodfellas nicht freiwillig umbenennen. Die strichen zumindest erstmal die alte Bezeichnung: Fast fünf Jahre und ein paar provisorische Bandnamen wie Gellas oder Bimbaschi dauerte es dann, bis sie auf der Hochzeit des neuen zweiten Gitarristen Frank Geiseler 2013 auf „ Polarock“ kamen. Beim Hochzeitskonzert hatte jemand Polaroid-Fotos von ihnen gemacht.

Die Musiker stehen längst im Berufsleben, haben Familien gegründet. Aber spätestens im Proberaum brechen sie noch immer gern aus diesem Alltag aus – wie bezeichnenderweise ihre Platte „Break Out“ belegt, die der renommierte Leipziger Jazzbassist Hendrik Bertram in seinem Tonstudio aufgenommen hat. Stadiontauglich ist gleich das Eröffnungsstück „Raise My Voice“. Astreiner Viervierteltakt, Refrain zum Mitsingen – ein Kracher.

Hymnenpotenzial

„By Your Side“ tänzelt mehr, als dass es stürmt und drängt, gleichwohl eindeutig nach vorn. Bei „Break Out“ und „Louder Than Ever“ verschränkt Karina Zetzmann ihre Stimme hörenswert mit dem Gesang der männlichen Kollegen. Beide Lieder haben absolutes Hymnenpotenzial.

Erst am Ende der CD kehrt in zwei deutschen Titeln ein wenig Ruhe ein. Das sehnsüchtige Lied „Schicksal“ besticht mit berührendem Text und liebevollem Arrangement. „Zeichen der Zeit“ beginnt getragen, nimmt dann aber gehörig Fahrt auf. Auch Samstagnacht im Absturz werden Polarock vermutlich nur mal zwischendurch den Fuß vom Gaspedal nehmen.

Polarock, Vorband Calivesa, Samstag, 20 Uhr, Absturz, Karl-Liebknecht-Straße 36

Von Mathias Wöbking