Leipzig

Die Leipziger Stadtverwaltung stellt den örtlichen Kultur-Festivals einen baldigen warmen Geldregen in Aussicht: Insgesamt 23,1 Millionen Euro sollen im Rahmen eines Investitionsprojektes mit dem Namen „Internationale Festivallandschaft Freie Szene Leipzig“ bereitgestellt werden, wie das Kulturamt am Dienstag mitteilte. Nach zwei Jahren, in denen diverse Festivals Corona-bedingt nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten, dürfte dies eine willkommene Unterstützung sein.

Grundsatzbeschluss im März

„Nach der Einführung der Marke ,Musikstadt Leipzig‘ mit dem Schwerpunkt Klassische Musik soll nun der Fokus auf die Weiterentwicklung freier Festivals wie Dok Leipzig, Literarischer Herbst, Jazztage oder Kammermusikfestival – Conspirito gelegt werden“, wird Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) in der Mitteilung zitiert. Die freie Szene spiele für das kulturelle Leben in Leipzig eine zentrale Rolle: „Die geplanten Investitionen werden dazu beitragen, Leipzig als national und international anerkannte, weltoffene Kulturstadt weiter zu etablieren.“ Mit der Corona-Pandemie habe zudem „die Vernetzung und die Stärkung der Strukturen an Bedeutung gewonnen“, so Jennicke.

Dafür haben die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien – seit vergangenem Jahr Claudia Roth (Grüne) – sowie das Sächsische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Tourismus unter Barbara Klepsch (CDU) jeweils 10,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt, wie es heißt. Die übrigen 2,1 Millionen seien Eigenmittel der Stadt. Im März will der Stadtrat über einen entsprechenden Grundsatzbeschluss abstimmen.

„Haus der Festivals“ ist eines der geförderten Projekte

Durch das Investitionsprojekt sollen nicht nur die genannten und weitere Festivals unterstützt, sondern auch die Sanierung und Modernisierung des geplanten „Hauses der Festivals“ durchgeführt werden. Bereits im Juni 2020 wurde vom Stadtrat beschlossen, die Immobilie in der Gottschedstraße 16 zu einem neuen Treffpunkt für die Kulturszene zu machen. Im Februar vergangenen Jahres wurde dafür ein Planungsbeschluss verabschiedet. Die Bauarbeiten sollen 2023 beginnen und könnten bis 2024 oder 2025 andauern. Der Jazzclub Leipzig e.V. ist als Hauptmieter vorgesehen, auch die euro-scene, das Dok Leipzig oder das Literaturfestival Literarischer Herbst sollen dort einziehen.

Von Christian Neffe