25 Jahre Mephisto 97.6: Das Radio der Uni Leipzig feiert Jubiläum

9. Juli 1995: Das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior II” dringt in die Zwölf-Meilen-Sperrzone um das Atomgelände am Murora-Atoll im Südpazifik. Bei einer Protestfahrt gegen die Atombombentests Frankreichs kommt es zur Eskalation mit der französischen Marine. Zunächst rammt die Marine das Schiff der Aktivisten, anschließend entern Soldaten mit Tränengas den Motorsegler. Weltweit wird das Ereignis am nächsten Tag Schlagzeilen machen. Doch wer an diesem Sonntag im Juli in Leipzig sein Radio auf der Frequenz 97,6 MHz hörte, der konnte live dabei sein, wie die Soldaten das Schiff stürmten. Denn per Telefonschalte gab eine Sprecherin der Organisation dem noch neuen Leipziger Uni-Radio Mephisto 97.6 just in diesem Moment ein Interview.

Weltoffenes Lokalradio

„So etwas vergisst man als Journalist nie“, erzählt Sven Jánszky. Der heutige Zukunftsforscher bildete im Mai 1995 zusammen mit Christian Brockert und dem bereits verstorbenen Tom Bette die erste Chefredaktion von Mephisto 97.6, dem Lokal- und Ausbildungsradio der Universität Leipzig. „Später“, erinnert sich Jánszky, der damals Journalistik und Politik an der Uni Leipzig studierte, sei ein Techniker in die wöchentliche Redaktionssitzung gekommen. Mit dabei: Eine Telefonrechnung über 300 DM. „Der wollte mir vorwurfsvoll das Halbjahresbudget streichen. Aber das hat sich gelohnt.“

Eigentlich sei die Rainbow Warrior II kein klassisches Thema für ein Lokalradio. Das sagt jedenfalls Rüdiger Steinmetz, von 1992 bis 1998 Professor für Medienwissenschaft und Medienkultur am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft (IfKMW) und einer der ersten Programmdirektoren des Senders. „Wir wollten ein lokales Radioprogramm für Leipzig machen, das auch Menschen außerhalb der Uni hören. Mit bundesweiten und weltweiten Themen.“ Getreu dem Ursprungsmotto: Mephisto holt die Welt nach Leipzig.

Wilde Zeiten und Aufbruchstimmung

Die ersten Ideen zur Gründung des Senders entstanden in den Jahren 92/93 in einer Umbruchzeit für die Leipziger Journalistenausbildung. „Das sogenannte Rote Kloster [Sektion Journalistik der damaligen Karl-Marx-Universität, Anm.] wurde gerade abgewickelt“, erinnert sich der damalige Journalistik-Student Brockert. Unter der Leitung des Gründungsdekan des neuen IfKMW Karl Friedrich Reimers wurde das Institut schließlich neu strukturiert und der Studentenrat wiederbelebt. „Wir haben damals viele Abende in der Moritzbastei gesessen und Pläne für das Uni-Radio geschmiedet.“ Irgendwo in diesem Konglomerat aus Seminaren und Kneipenabenden sei dann auch die Idee für Mephisto geboren.

Die Geschichten, die die Protagonisten der ersten Stunde über die Gründung des ersten lizenzierten Hochschulradios in Deutschland erzählen, sind lang. In der Kurzfassung geht sie so: Als die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und Medien ( SLM) die Frequenz 97,6 MHz für Leipzig ausschrieb, haben die Professoren und Studenten ein Konzept für das Uni-Radio ausgearbeitet. Nach einer Anhörung beim Medienrat im September 1994 habe man schließlich den Zuschlag bekommen. „Die Situation war geprägt von einer Aufbruchsstimmung“, erinnert sich Jánszky. Nach weiteren Monaten der Konzeptentwicklung, Technikbeschaffung und Probedurchläufen sowie dem Engagement von etwa 50 Studierenden konnte das Lokalradio schließlich am 31. Mai 1995 den Sendebetrieb aufnehmen. Viele Journalistenkarrieren nahmen hier ihren Anfang.

„Ein Kind, das einem ans Herz gewachsen ist“

Die ehemaligen „Mephistos“, wie sich Aktive und Ehemalige nennen, erinnern sich jedenfalls gerne an Zeit bei dem Ausbildungssender zurück. „Damals habe ich viel gelernt, was man heute als Führungskompetenz bezeichnet“, sagt Jánszky. „Wie schafft man es, Menschen an sich selbst wachsen zu lassen und immer wieder selbst zu motivieren? Mir fällt keine andere Stelle ein, wo man mit Anfang 20 diese Erfahrung machen kann.“

Für Brockert, heute zuständig für das Medieninformationszentrum des Bundeskriminalamts ( BKA), haben sich bei Mephisto nicht nur berufliche Wege geebnet. „Das war eine ganz prägende Zeit mit Kontakten, die bis heute halten. Und ich selbst bin mit einer ehemaligen Radiomacherin von Mephisto zusammen.“

Und Steinmetz, der die Programmdirektion 2010 wegen einer Tätigkeit im Medienrat des SLM aufgab, sagt: „Mephisto ist ein Highlight meiner Jahre von 1992 bis 2010. Das ist ein Kind, das einem ans Herz gewachsen ist.“

