Mephisto-Chefredakteurin: „Im Sender passiert zurzeit gar nichts“

Zusammen mit Johanna Heinsberg und Gloria Weimer leitet Johanna Stolz derzeit die Chefredaktion bei Mephisto 97.6. Im Interview mit der LVZ erzählt die KMW-Studentin über geschrumpte Jubiläumspläne und Radio während der Corona-Pandemie.

Frau Stolz, wo sind Sie am Sonntag, wenn Mephisto 97.6 seinen 25. Geburtstag feiert?

Leider nur zuhause und mal im Park. Große Feierlichkeiten mussten wir ja leider absagen. Aber am Samstag treffe ich mich mit zwei Freunden, die ich über den Sender kennen gelernt habe. Um 0 Uhr stoßen wir dann auf jeden Fall an!

Enttäuscht?

Wir hatten zum 25. Geburtstag eine Woche der Pressefreiheit geplant. In der ersten Juniwoche sollte es jeden Tag eine Veranstaltung zum Thema geben. Pressefreiheit ist nicht überall gegeben und ist daher auch für uns ein wichtiges Thema. Zudem wollten wir einen Hörspiel-Wettbewerb, eine Podiumsdiskussion, eine Late-Night-Show und ein großes Konzert im Conne Island veranstalten. Das müssen wir jetzt alles absagen. Wir haben uns aber dazu entschieden, das nachzuholen. Die Woche zur Pressefreiheit etwa wollen wir jetzt zum 26. Geburtstag machen. Dafür gibt es jetzt aber online ein bisschen Programm. Wir werden eine Podcast-Folge im Zeichen des Geburtstags veröffentlichen und einige Videos zum Jubiläum posten.

Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Sendebetrieb?

Im Sender selbst passiert zurzeit gar nichts. Solange die Uni geschlossen ist, haben wir auch keinen Zugang. Das Radio ist unser wichtigster Ausspielweg. Wir wissen immer noch nicht, wann wir den Sendebetrieb wieder aufnehmen können. Die Ressorts haben jedoch Konzepte erarbeitet, wie sie Inhalte online umsetzen können. Wir haben zudem recht schnell einen neuen Podcast „Radio für Kopfhörer“ auf die Beine gestellt. Ich bin sehr positiv überrascht, dass das alles doch so gut klappt.

Macht die Not also auch erfinderisch?

Wir versuchen aktuell auf jeden Fall, crossmedialer zu sein. Ich glaube schon, dass uns allen das auch etwas bringt. Die Lernkurve ist steil. Das hat die Krise jedenfalls auch herausgekitzelt.

Stößt man manchmal auch an seine Grenzen?

Teilweise, ja. Bei mephisto 97.6 ist immer viel los: In meiner Zeit als Chefredakteurin bin ich für die Planung des 25. Geburtstags, für die Umsetzung einer neuen Website und des neuen Corporate Designs verantwortlich, was dieses Jahr veröffentlicht wird. Zusätzlich zur Planung von Großprojekten ist die Chefredaktion auch dafür verantwortlich, Personallücken aufzufüllen. Das kann schon echt viel werden manchmal. Aber es geht nichts über das Gefühl, ein lang geplantes Projekt mit einem tollen Team erfolgreich umgesetzt zu haben.

Ihre schönste Erinnerung?

Die Umstellung auf DAB+ und als wir das erste Mal 24 Stunden live gesendet haben. Das war ein supercooler Tag. Als es um 14 Uhr losging, standen alle Studiotüren offen und wir standen alle zusammen im Flur. Der Sender war total happy und in Partystimmung.

Was bedeutet Ihnen Mephisto persönlich?

Mephisto ist meine Ausbildungsstätte. Ich habe so hier in so viele Richtungen gelernt: PR, online, Radio. Ich finde es total cool, dass man am Anfang des Studiums gleich so viel Verantwortung übernehmen und eigene Projekte umsetzen kann. Es macht Spaß, ein Team anzuleiten und Projekte zu verwirklichen. Zum anderen ist Mephisto aber auch ein sozialer Raum mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Ich habe hier sehr viele Freunde gefunden.

Von Bastian Schröder