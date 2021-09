2G-Option: Leipziger Clubs zwischen Akzeptanz, Zweifeln und Zähneknirschen

Leipzig

Sie waren die ersten, die zu Pandemiebeginn schlossen, und sind nun die letzten, die wieder öffnen können: die Clubs. Wobei, theoretisch können sie schon länger öffnen, Sachsen schob dem bisher mit der Regelung, über einer 10er-Inzidenz müsse Maske getragen und Abstand gewahrt werden, jedoch einen praktischen Riegel vor. Nur ein paar wenige Wochen mitten im Sommer war in Leipzig Feiern im alten, wohlbekannten Stil möglich, die Betreiber jedoch blickten da schon längst nervös Richtung Herbst, forderten eine Öffnungsperspektive. Nun ist sie da und heißt: 2G-Option.

Partys ohne Maske, Abstand und bei voller Auslastung macht die seit Donnerstag geltende Corona-Schutzverordnung möglich, unter der Voraussetzung, dass nur Genesene und Geimpfte Zutritt erhalten. Für Freudensprünge, das zeigt sich im Gespräch mit Vertretern mehrerer Clubs, sorgt das allerdings nicht. „Schwierig“ ist stattdessen das Wort, das fast überall zu hören ist und sich auf den Ausschluss von Umgeimpften bezieht. Laut Kordula Kunert vom LiveKommbinat Leipzig entspricht das schließlich „nicht den Werten vieler Kulturbetriebe und dem, was Kultur eigentlich sein kann“, Kultur sei immerhin da, um „Begegnung und Diskurs zu ermöglichen“.

Viel Unentschlossenheit

Entsprechend unsicher sind viele Clubs und Live-Spielstätten noch, was das Ausschöpfen der 2G-Option betrifft. Felsenkeller und Täubchenthal etwa wollen dies je nach Veranstaltung entscheiden, heißt es. Und im Conne Island ist der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen. Manch einer möchte sich gar nicht äußern, andere wollen sich noch etwas Zeit nehmen, ziehen 2G aber in Betracht.

Dazu gehört etwa das Elipamanoke, das im Gegensatz zu vielen anderen Leipziger Clubs keinen Außenbereich hat und damit in den vergangenen Monaten auch kein Open-Air-Programm bieten konnte. Dort peilt man aktuell die zweite Oktoberhälfte für die Wiedereröffnung an. Sollte dann 2G die einzige Option sein, „werden wir wohl darauf zurückgreifen“, sagt Felix Heukenkamp, fügt jedoch an, dass dies noch nicht abschließend beschlossen sei und man weiterhin auf eine 3G-Regelung hoffe, um niemanden auszuschließen. Dass es bis zur Öffnung wohl noch einen guten Monat dauern wird, hat einen einfachen Grund: der Umbau der Lüftungsanlage des Clubs ist noch nicht abgeschlossen.

Darkflower befürchtet Shitstorm

Ebenfalls noch in Arbeit befindet sich das Absturz in der Karl-Liebknecht-Straße, und das voraussichtlich noch bis Ende November. Man nehme sich noch die Zeit, den Komplettumbau ordentlich abzuschließen und werde schauen, welche Regeln dann gelten. „2G würde ich dann aber wohl machen“, wenn es die einzige realistische Option sei, sagt Geschäftsführer Sven Lachmann. Doch auch hier gibt es moralische Zweifel am Ausschluss von Nicht-Geimpften.

Marko Meyer vom Darkflower in der Innenstadt macht hingegen Nägel mit Köpfen: „Wir werden ab dem 2. Oktober auf 2G setzen“, sagt er. Er persönlich sei anfänglich dagegen gewesen, „Leute auszuschließen, ist immer fies“, meint er. Nach großen Diskussionen habe man sich jedoch dafür entschieden, auch wenn man bereits einen Sturm der Entrüstung im Internet befürchtet. Allerdings: Die vier bislang unter 3G-Regeln durchgeführten Veranstaltungen im Darkflower hätten gezeigt, dass gut 90 Prozent aller Gäste geimpft waren, einen größeren Besucherschwund werde es also wohl nicht geben. Zudem glaubt Meyer, dass das Ende der kostenlosen Schnelltests ab dem 11. Oktober ohnehin dazu führen werde, dass sich kaum noch jemand vorab testen lasse, um eine Veranstaltung zu besuchen.

Distillery hofft auf 3G mit PCR-Tests

Noch früher legt die Distillery los. Dort konnte bereits am Freitagabend wieder gefeiert werden, und das soll auch an diesem Samstag wieder möglich sein. „2G ist unsere einzige Option, wieder in einen regulären Betrieb zu kommen“, sagt Chef Steffen Kache. Regulär, das heißt in im Falle der Distillery jeden Freitag und Samstag, dann ohne Maske, ohne Abstand und bei voller Auslastung. Kache betont, dass dies jedoch nur ein Zwischenschritt sei, bis die Pandemie besser unter Kontrolle ist, und dass er auf eine 3G-Option mit PCR-Tests hoffe. Allerdings: Ein Modellprojekt in der Distillery zeigte im Sommer zwar, wie sowohl Kosten als auch zeitlicher Aufwand dafür drastisch reduziert werden können, doch diese Pool-Test-Methode scheint auf der Ebene der politischen Entscheidungsträger noch nicht wirklich angekommen zu sein.

Während das freiwillige 2G für weite Teile des Kulturbetriebs aktuell noch ein rotes Tuch ist, setzen nun also zumindest einige Clubs bereits darauf, wenn auch zähneknirschend. Weitere werden vermutlich folgen. Denn solange die Inzidenz in Leipzig über zehn liegt, ist dies ihre einzige Möglichkeit, nach so langer Zwangspause und erst recht jetzt am Ende der Open-Air-Saison wieder Einnahmen zu generieren, ihre Angestellten zu halten und die Club-Kultur wieder zum Leben zu erwecken. Die Perspektive, sie ist endlich da.