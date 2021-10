Leipzig

Der Weg zurück zur Normalität, wie auch immer man die für sich selbst definiert, ist in dieser Pandemie noch lang. Und es ist ein Weg, der ohnehin nur Schritt für Schritt gegangen werden kann. Einer davon soll in Leipzig am Freitag erfolgen, wenn Roland Kaiser in der Arena auftritt. Ein groß angelegtes Indoor-Konzert mit bis zu rund 8200 möglichen Gästen – und das ohne Kontakterfassung, ohne Abstandszwang, ohne strikte Maskenpflicht. Dafür aber: mit 2G.

Drittes Kaiser-Konzert innerhalb von zwei Monaten

Das dritte Leipzig-Konzert Kaisers innerhalb von zwei Monaten – Anfang September trat er zweimal auf der Festwiese auf – werden also nur genese und geimpfte Personen genießen können, dann allerdings auch inklusive aller Freiheiten aus präpandemischen Zeiten. Es ist nicht die erste große Musikveranstaltung in der Arena seit März 2020, als James Blunt das dort vorerst letzte Konzert für 19 Monate spielte, selbst wenn man den Auftritt von Tim Bendzko im vergangenen Herbst im Rahmen der Studie „Restart-19“ ausblendet: Am 20. Oktober bildete das Bee-Gees-Musical „Massachusetts“ den „Startschuss für die anstehende Veranstaltungssaison“, wie die ZSL Betreibergesellschaft mitteilte. Das allerdings war noch ein 3G-Konzert bei nicht maximaler Auslastung.

Anders nun bei Roland Kaiser: Durch 2G könne man die größtmögliche Sitzplatzvariante mit maximal 8200 Stühlen anbieten, erklärt Geschäftsführer Philipp Franke. Insofern habe dieses Konzert „einen hohen Stellenwert für uns“. Wie viele Karten bislang verkauft wurden, dazu machte Veranstalter Semmel Concerts vorab keine Angaben. Am Donnerstag waren zumindest noch einige Tickets verfügbar.

Standortvorteil dank Studie

Mit Blick auf die nahe Zukunft, so Franke, habe man darüber hinaus einen Standortvorteil: „Dank der Studie haben wir gute Resultate auf dem Papier“, so Franke, etwa was die Lüftungsanlage betrifft, und hatte damit eine effektive Grundlage für die Abstimmung des Hygienekonzeptes mit dem Gesundheitsamt. Die Folge: Die Veranstalter, im Fall von Roland Kaiser Semmel Concerts, müssen kein eigenes Hygienekonzept erstellen – „das macht es ihnen bei uns leichter als in vielen anderen Städten“.

Was für die Gäste gilt, gilt nicht für die Angestellten: Laut Franke fallen Sicherheits-, Garderoben- oder Ausschankpersonal gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung nicht unter die 2G-, sondern die 3G-Regel und werden dementsprechend Maske tragen. Franke empfiehlt den Besuchern, sich trotz aller Freiheiten an gängige Hygienestandards zu halten. Und auch wenn laut sächsischer Corona-Schutzverordnung beim 2G-Optionsmodell weder Masken- noch Abstandspflicht bestehen, so bittet Veranstalter Semmel Concerts nichtsdestotrotz alle Besucher darum, abseits des Platzes, Maske zu tragen sowie einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten. Außerdem der Hinweis: „Um die Warte- und Einlasszeiten vor Ort zu verringern, empfehlen wir einen digitalen Impfnachweis. Zudem bitten wir um frühzeitige Anreise sowie das Mitbringen eines Lichtbildausweises.“

2G erst wieder bei André Rieu

Trotz gewisser Vorteile wird das 2G-Modell in der Arena vorerst nicht zur Regel. Die kommenden Shows der Ehrlich Brothers (6. und 7. November), von Olaf Schubert (20. November), Kerstin Ott (22. November) und Mario Barth (23. November) sowie die Aufzeichnung von Let’s Dance (9. und 10. November) finden nach 3G statt, wobei maximal 5000 Besucher zugelassen werden, erfordern deshalb aber auch eine Kontakterfassung und die Maske abseits des Platzes. Erst am 25. November, wenn André Rieu in der Arena spielt, heißt es wieder: 2G.

Für die danach geplanten Konzerte kann die ZSL Betreibergesellschaft aktuell keine Aussagen machen, das sei von der jeweiligen Corona-Schutzverordnung des Freistaates abhängig, erklärt Franke. Man gehe aber davon aus, dass die 2G-Option für Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen auch in Zukunft beibehalten werde und dann die Kapazität voll ausgeschöpft werden könne. Mit Blick auf die kommenden Wochen gibt es in der Arena also durchaus Anlass für ein wenig Optimismus – auf ein weiteres Stück der so viel beschworenen Normalität. Auch wenn in der aktuellen Verordnung das 2G-Optionsmodell wegfällt, sobald die sogenannte Überlastungsstufe erreicht wurde.

Info: Roland Kaiser singt am 29. Oktober in der Arena Leipzig, das Konzert ist fast ausverkauft. Am 26. Juni 2022 tritt er bei der Sommerarena auf der Leipziger Festwiese auf. Karten (ab ca. 65 Euro) gibt es u. a. in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19), im Barthels Hof (Hainstraße 1), unter der gebührenfreien Hotline 0800 2181050, www.ticketgalerie.de

Von Christian Neffe