Sachsens Staatsregierung setzt vor allem auf ein Mittel, um die vierte Welle der Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen: 2G. Freizeitangebote in Innenräumen stehen seit Montag nur Geimpften und Genesenen offen. Das Problem: Nicht wenige Veranstaltungen wurden bis zuletzt noch mit 3G-Regeln geplant. Mit Schnell- oder PCR-Test kommen dort ab sofort nur noch Personen rein, für die aus gesundheitlichen Gründen keine Impfempfehlung ausgesprochen wurde. Nur Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler, die während des Schulbetriebes einer Testpflicht unterliegen, können Veranstaltungen ohne Testnachweis besuchen,

Verbraucherzentrale: Auf Kulanz hoffen

Doch was machen Ungeimpfte und Ungenesene ab 16 Jahren mit ihren bereits gekauften Karten, wenn plötzlich 2G statt 3G gilt? Laut Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen liegt in diesem Fall durch die nachträgliche Abänderung der Einlassbedingungen theoretisch zwar eine Verletzung von Verbraucherrechten und damit ein Mangel seitens der Veranstalter vor. Jedoch könne dieser sich auf die behördlichen Auflagen berufen und habe damit im Zweifel rechtlich wohl die besseren Argumente, meint Hummel, zumal auch darauf hingewiesen werden könnte, dass es in der Eigenverantwortung von Kartenbesitzern liege, sich impfen zu lassen. Juristisch gebe es hier aufgrund des Fehlens einer gerichtlichen Entscheidung bislang noch keine Klarheit, der Verbraucher müsse stattdessen auf Kulanz seitens der Veranstalter hoffen, so Hummel.

Diese Kulanz zeigen die Veranstalter – wenn auch auf unterschiedliche Weise. Landstreicher-Konzerte etwa gewährt ein Rückgaberecht bis spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung. Dazu müsse man sich an die entsprechenden Vorverkaufsstellen wenden, heißt es. Auf Letzteres weist auch Mawi Konzerte hin und fügt an: Wurde das Ticket erworben, als es noch keine Auflagen gab oder 3G galt, gebe es für die Kunden einen Anspruch auf Rückgabe der Karten, wenn man nicht geimpft oder genesen sei. Auf die gesetzlich etablierte Gutscheinlösung aus dem vergangenen Jahr habe man zugunsten einer einfacheren Abwicklung verzichtet.

Die sieht noch bis Ende diesen Jahres vor, dass Veranstalter bei der Rückgabe von Karten, die vor dem 8. März 2020 erworben wurden, einen Gutschein ausstellen können anstatt den Kaufpreis zu erstatten. Wer diesen Coupon bis Ende 2021 nicht einlösen kann oder möchte, bekommt sein Geld zurück. Auf diese Weise sollte im ersten Lockdown das Überleben der Veranstalter gesichert werden.

„Es hat niemand sein Geld in den Sand gesetzt“

Im Zuge der neuesten Entwicklungen jedoch würden die meisten Veranstalter inzwischen eine Rückerstattung der Karten ermöglichen, heißt es aus der Ticketgalerie. Auch bei Culton Ticket macht man eine klare Ansage: „Es hat niemand sein Geld in den Sand gesetzt.“ Wer aufgrund der Umstellung von 3G auf 2G eine Veranstaltung nicht besuchen könne, der könne seine Karte an der Verkaufsstelle zurückgeben. Ob dann allerdings der Kaufpreis erstattet oder ein Gutschein ausgestellt werde, das hänge nach wie vor vom Veranstalter ab.

Die städtischen Eigenbetriebe – also Gewandhaus, Oper, Schauspiel Leipzig und das Theater der Jungen Welt – haben sich ebenfalls für eine Gutscheinlösung entschieden, allerdings unabhängig von der gesetzlichen Option. Sie teilten am Montag mit: „Für bereits gekaufte Tickets, die wegen der 2G-Regelung nicht genutzt werden können, wird ein Gutschein für einen späteren Veranstaltungsbesuch ausgestellt.“ Ansprechstelle hierfür seien der Besucherservice und die Theaterkassen – so wie es bei anderen Veranstaltungen auch die entsprechenden Vorverkaufsstellen sind.

