Leipzig

Nun haben sie selbst Klarheit geschaffen: Nachdem die Veranstalter des Honky Tonk vor einigen Tagen noch unklare Corona-Regelungen für ihr Kneipen-Musikfestival beklagten und klare 2G- oder 3G-Vorgaben forderten, haben sie sich nun für 2G entschieden. Zutritt zur Veranstaltung erhalten also nur Geimpfte und Genesene. Damit nehmen die Veranstalter die für die ab dem 23. September geltende Corona-Schutzverordnung geplante Möglichkeit wahr, selbst zu entscheiden, ob die 2G-Regel greifen soll.

Dadurch könne auf Masken und Abstand in den Veranstaltungsorten verzichtet werden. „Es fällt wirklich sehr schwer, uns für die 2G-Regel zu entscheiden, aber ein Honky Tonk Festival mit 3G-Regel und mit Maske und Abstand ist in der Gastronomie nicht möglich und wirtschaftlich wäre das eine Katastrophe für uns und die Gastronomen“, so Dominik Brähler von der veranstaltenden Blues Agency. „Wir hoffen da auf das Verständnis der treuen Honky Tonk Fans. Wir möchten einfach nur wieder arbeiten! Die sich noch nicht impfen lassen möchten oder können, für die kommt das nächste Festival hoffentlich bald ohne all diese Beschränkungen, so dass wir gemeinsam wieder ausgelassen honkytonken dürfen.“ Auf Nachfrage hieß es, dass Nicht-Geimpfte und -Genesene bereits gekaufte Tickets zurückgegeben könnten.

Das Honky Tonk findet als Innenveranstaltung in 16 Kneipen, Restaurants und Bars in der Leipziger Innenstadt statt. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro an bekannten Vorverkaufsstellen. Bis zum 18. September läuft noch die „Early Bird Aktion“: In der Ticketgalerie im Peterssteinweg 19 gibt es Karten für nur 13 Euro. Preis an der Abendkasse: 20 Euro. Alle Spielstätten und auftretenden Bands gibt es auf www.honky-tonk.de/leipzig/kneipen_bands.

Von CN