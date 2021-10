30 Jahre Geyserhaus: Warum dieser Leipziger Kulturort schlau macht

Leipzig

Aus dem Kellergewölbe des Geyserhauses dringen Stimmen. Gerade probt der künstlerische Leiter Stefan Ebeling mit Schülerinnen und Schülern an einer Szene, die zum Theaterspaziergang „Einen Augenblick, bitte!“ gehören wird. An diesem Samstag und Sonntag ist Aufführung im Eutritzscher Bretschneider-Park – eine Woche vor dem Feier-Tag im Geyserhaus: Das Soziokulturzentrum feiert am 16. Oktober nämlich sein 30-jähriges Bestehen.

Eine Zahl, bei der Johannes Priewe ungläubig-amüsiert den Kopf schüttelt. „Schon verrückt, wie lange das her ist“, sagt der 68-Jährige. Er war es, der in den 1980er-Jahren beschloss, das alte Haus in der dörflich wirkenden Gräfestraße im Leipziger Norden vor dem Verfall zu bewahren. Im 18. Jahrhundert lebte der Künstler Christian Gottlieb Geyser in dem Haus. Nach den ersten Rekonstruktionsarbeiten gründeten Priewe, seine spätere Frau Marie und weitere Mitstreiter 1991 den Geyserhaus-Verein. Der Keramiker hatte zunächst seine Werkstatt hier – und schon bald kristallisierte sich der Wunsch heraus, aus dem Areal ein Kulturzentrum zu machen.

Brachliegendes Gelände

1998 unterschrieb das Geyserhaus-Team einen ersten Erbbauvertrag zur Nutzung der lange brachliegenden Parkbühne, die zuvor von einem inzwischen geschlossenen Jugendclub belebt worden war. Mit wenigen Stichpunkten umschreibt Thomas Farken (59), ebenfalls von Anfang an dabei, die damals so jammervolle Situation auf dem Gelände: „Eine Wasserleitung, Donnerbalken und 16 Ampère Strom“, zählt der Geschäftsführer auf. Zunächst spielte sich das Programm des Hauses in dem an der Gräfestraße liegenden Fachwerk-Gebäude ab, nur langsam konnte der hintere Teil Richtung Park nutzbar gemacht werden.

Das lag an der langen Verhandlungszeit mit der Stadt und den erst seit 1999 zur Verfügung stehenden Fördermitteln des Bundes für die kulturelle Infrastruktur. Der damalige Beigeordnete für Jugend, Schule und Sport und jetzige Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) setzte sich entscheidend für Bau und Förderung eines neuen Gebäudes am Bretschneider-Park ein. „Dafür waren und sind wir dankbar“, betont Farken. 2003 wurde der neue Jugendtreff nach den Plänen von Architekt Roland Keil eröffnet. Längst ist dieser Ort weit über den Stadtteil hinaus beliebt und geschätzt – auch dank des hochkarätigen Konzertprogramms, für das Mitarbeiterin Karolina Pytlarczyk verantwortlich zeichnet.

Dörfliche Idylle: das Geyserhaus in der Gräfestraße. Quelle: André Kempner

Zu den Meilensteinen der Geyserhaus-Historie gehört auch das 2008 gestartete Programm „Musik macht schlau“, das finanziell schlecht Gestellten die Möglichkeit gibt, Instrumente zu lernen. In Zusammenarbeit mit der Stiftung „Bürger für Leipzig“ wird Benachteiligten der Unterricht teilweise über mehrere Jahre ermöglicht. Als die Band „Tokio Hotel“ von dem Projekt hörte, spendete sie 25.000 Euro. „Diese Anerkennung und vor allem die Ergebnisse der Arbeit zeigen uns, dass ,Musik macht schlau‘ goldrichtig ist.“

Seit rund sieben Jahren betreiben Farken und Team auch das Begegnungszentrum Wiederitzsch als Jugendtreff und Kulturwerkstatt sowie seit 2018 einen Freizeittreff in Lindenthal. Das Personal ist auf 40 Leute angewachsen, Ehrenamtliche nicht mitgerechnet. Die ständige Weiterentwicklung gehört zur Selbstverpflichtung und zum Selbstverständnis des Vereins. Auch während der Corona-Lockdowns war er von Stillstand weit entfernt.

Neues Tonsystem im Visier

Priewe, Vorsitzender und außerdem Chef der urig-rustikalen Kneipe „UnterRock“ im Keller, nennt ein großes Ziel, das Ende des Jubiläumsjahres in Sack und Tüten sein soll: „Wir wollen auf der Parkbühne ein spezielles Tonsystem installieren, das die Schall-Emissionen für die Nachbarschaft reduziert“, kündigt er an. Darüber hinaus, ergänzt Farken, „wollen wir den Kultur-Standort stärken und die Arbeitsbedingungen für unser Team verbessern“.

Kurzfristig aber gilt der Fokus den nächsten Tagen: Die Geburtstagsfeier am 16. Oktober mit Empfang ab 14 und öffentlichem Programm ab 15 Uhr – „ein Überraschungsprogramm, an dem viele Leute mitwirken“, verrät Priewe. Und schon dieses Wochenende hat „Einen Augenblick, bitte!“ Premiere – das generationsübergreifende Kooperationsprojekt, für das derzeit im Keller geprobt wird. Gerade dringt Musik durch die Mauern: Die beteiligten Blechbläser des Gewandhausorchesters. Dass sie dabei sind, sagt einiges aus über die Wertschätzung des Geyserhauses.

Von Mark Daniel