30 Jahre Prinzen: Sänger Krumbiegel über neue Songs, Karriere und Zusammenhalt

Leipzig

Die Prinzen haben gerade doppelt Grund zum Feiern, auch wenn das gerade aus Corona-Gründen schwerfällt: 2021 besteht die Leipziger Band seit 30 Jahren; dazu gibt es eine aktuelle Single und im Mai ein neues Album. Wir sprachen mit Sänger Sebastian Krumbiegel über Zusammenhalt, Bodenhaftung und Umgang mit Krisen.

Die neue Single „Dürfen darf man alles“ spielt auf „Querdenken“ an und reicht bis zum Gebot des korrekten Genderns. Da kann man sich schnell die Finger verbrennen...

Genau, und das hat uns beschäftigt, denn es spiegelt einen großen Teil dessen, was die Gesellschaft gerade umtreibt. In dem Song berühren wir neuralgische Punkte eher mit leichter Hand und durchaus fröhlich. Damit erreicht man mehr, als die Moralkeule zu schwingen oder Schwarz-weiß-Malerei zu betreiben. Ich finde, das war immer die Stärke der Prinzen.

Gibt‘s weitere ähnliche Themen auf dem neuen Album?

Das Titelstück „Krone der Schöpfung“ setzt sich damit auseinander, wie wir uns die Erde Untertan machen und sie zerstören. Aber auch hier gilt: Es ist nicht belehrend.

Die Platte soll einen gewissen Lindenberg-Touch haben, hört man.

Die beiden Produzenten Hendrik Menzel und Peter „Jem“ Seifert haben die letzten Platten von Udo gemacht und uns sehr begeistert. Sie haben ihn ohne Schnickschnack zu seiner Essenz zurückgebracht, und auch unser Album ist eine typische Prinzen-Platte, die pur und ganz nah an unserem Ursprung ist – obwohl erstmals auch Andere an den Songs mitgeschrieben haben, was ebenfalls sehr bereichernd war. Neben neuen Stücken gibt‘s frisch produzierte alte, bei denen einige Gäste auftauchen. Die Namen bleiben aber noch geheim. Ich bin jedenfalls euphorisch!

Klingt nach Aufbruchstimmung im Jubiläumsjahr. Was ist nötig, um es 30 Jahre lang miteinander auszuhalten – Toleranz, Weisheit, ein dickes Fell?

Toleranz hieße ja nur, dass wir uns ertragen. Bei uns ist es weit mehr: Wir respektieren einander. Und wenn wir uns streiten, dann konstruktiv. Ich liebe den Spruch „Je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen.“ Jeder von uns muss in der Lage bleiben, auch mit sich selbst kritisch umzugehen. Das gelingt uns.

Sebastian Krumbiegel, hier in der LVZ-Autorenarena zur Leipziger Buchmesse 2017. Quelle: Kempner

Anfang der 90er seid ihr durch die Decke gegangen – was hat die Prinzen ausgemacht, was andere nicht hatten?

Wir sahen einfach geiler aus! (lacht) Unser Erfolg hat eine Menge mit Zeitgeist und Glück zu tun. Wir haben originelle Songs geschrieben, und für den finalen Schliff hat Produzentin Annette Humpe gesorgt. Udo Lindenberg hat uns auf seiner Tour mitgenommen. Und vor allen Dingen: Wir hatten das Glück, dass die Mauer gefallen ist! So haben wir Leute getroffen, die uns Türen geöffnet haben.

Ihr habt immer als bodenständig gegolten. Wie schafft man es denn, nicht abzuheben oder durchzudrehen?

In der ersten Zeit sind wir definitiv alle abgehoben! Das geht gar nicht anders, wenn du mit Anfang oder Mitte 20 nur gefeiert wirst und vor vielen Tausend Menschen spielst, die das tun, was du sagst. Geholfen hat, dass wir uns gegenseitig rütteln konnten, wenn jemand zu heftig an der Uhr drehte. Nicht zuletzt hatten und haben unsere Familien einen großen Anteil daran.

In den 2000er Jahren kam eine Erfolgsdelle. Wie seid Ihr damit umgegangen?

Natürlich verunsichert und irritiert einen das, wenn man Millionen Platten verkauft hat. Das Musikgeschäft hat sich ja auch enorm verändert. Aber jetzt wollen wir es nochmal wissen. Wir bauen auf ein neues Management, eine neue Plattenfirma und den Spirit des Albums. Ob das eine chartrelevante Sache wird, können wir nicht erzwingen. Wir haben jedenfalls alles dafür getan und sind zutiefst überzeugt von unserer Arbeit.

Nach den Prinzen hat Leipzig nie wieder eine so erfolgreiche Band herausgebracht. Ist das für Sie eher Genugtuung oder bedauernswert?

Ich finde das wahnsinnig schade, denn die Leipziger Musikszene hat unglaublich viele starke Künstler, denen ein Durchbruch zu gönnen ist. Manche haben sicher Fehler gemacht – oder ihnen fehlte bisher das Glück, das wir hatten.

Früher musste man sich anstrengen, um zu Musik zu gelangen – in den Plattenladen gehen und zu DDR-Zeiten nach Tschechien fahren. Heute sind Stücke und Alben einen Klick entfernt. Verliert Musik dadurch ein Stück ihrer Magie?

Die Musik ist auf jeden Fall Fast Food geworden – analog zum Zeitgeist. Und ich gebe zu, dass ich ein Fan von Diensten wie Spotify bin, weil ich sofort das abrufen kann, was mich interessiert. Obwohl ich weiß, dass dadurch fast kein Musiker damit Geld verdient. Die Magie der Musik aber bleibt, vor allem in der Besonderheit von Livekonzerten und dem engen Kontakt zwischen Künstler und Publikum. Und nur davon kann man als Musiker heute auch finanziell leben.

Durch Corona sind die Konzerte weggebrochen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass mal alles wieder so wird, wie es war?

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wird nach der Pandemie Zeit brauchen, das Früher zurückzuholen. Ich kann nur inständig hoffen, dass das Bedürfnis nach guter Livemusik bleibt. Und dass das Musikgeschäft nicht ausdünnt. Unser technischer Leiter ist jetzt Krankenpfleger, und ich hoffe, dass er zurückkommen wird. Am meisten Sorge aber macht mir die seit einem Jahr geschlossene Clubszene. Fest steht: Kulturlosigkeit ist für die Menschheit fatal.

Auch hinter dem Prinzen-Tourplan stehen Fragezeichen.

Allerdings. Die Termine sind seit einem Jahr ausverkauft, doch ich fürchte, dass Indoor-Konzerte dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Wenn überhaupt, können wir im Sommer ein paar Open-Airs spielen. Doch wir müssen damit umgehen. Momentan freuen wir uns einfach darüber, eine wunderbare neue Platte zu haben.

Sie setzen sich seit langem gegen Rechts ein. Gerade jetzt ist das Land gespalten wie nie. Kommt da Resignation auf?

Die ganze Welt ist gespalten wie nie. Aber Resignation bekommt bei mir keinen Raum. Diejenigen, die am lautesten schreien, sind nicht die Mehrheit. Einige kannst du zwar nicht mehr erreichen, doch bei anderen lohnt es sich, die sachliche Kommunikation zu suchen. Wenn jemand anders denkt als ich, ist er nicht gleich doof. Ebenso wenig, wie Fremdes eine Bedrohung sein muss, sondern äußerst bereichern kann.

Von Mark Daniel