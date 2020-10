30. Geburtstag zum Zweiten: Bund Bildender Künstler Leipzig feiert im Mädler Art Forum

Leipzig

Eigentlich wurden 30 Jahre BBKL schon vor einem reichlichen Monat gefeiert. Die große Ausstellung in der Werkschauhalle der Spinnerei war aber von Querelen überlagert. So hat der Verein dankbar die Möglichkeit angenommen, nochmal im Mädler Art Forum nachzufeiern – im kleineren Kreis, aber in 1A-Lage. Die Stadema Stiftung, die diese noch ziemlich neue Institution trägt, scheint finanziell kräftig aufgestellt zu sein, so war diesmal auch noch auch noch ein kleiner Katalog machbar. Und für die junge Ausstellungshalle ist es eine Möglichkeit, einem breiteren Publikum bekannter zu werden.

Künstler, die nicht mehr um Anerkennung ringen müssen

Bei den Werken, die man sieht, gibt es keine Dopplungen, bei den Namen schon. Und erneut wird sichtbar, dass der Künstlerbund keineswegs ein Sammelbecken von Leuten ist, die es nicht ganz nach oben geschafft haben. Wolfram Ebersbach zum Beispiel. Der muss nicht mehr um Anerkennung ringen. Seine in die Abstraktion hineinreichenden Malereien von Leipziger Architektur, zumeist in schwarzweißer Skala, sind in der Szene ein Begriff.

„Kleiner karibischer Hafen II“ (Ausschnitt) von Gudrun Petersdorff. Quelle: André Kempner

Oder Karin Wiekhorst, noch ein paar Jahre älter, und als Fotografin mit dokumentarischem Ansatz allgemein anerkannt. Garn nicht so typisch für sie erscheinen die gezeigten Details aus New Yorker Straßen auf das Wesentliche sogar eine Verwandschaft mit Ebersbachs Tafeln zu haben.

Margret Hoppe ist deutlich jünger als Wiekhorst, aber ebenso ein fixer Begriff in der Leipziger Fotografie mit ihren gleichermaßen sachlichen wie empathischen Porträts von Bauwerken der Klassischen Moderne. Ebenso wenig muss man Harald Alff vorstellen, dessen Thema für aufwändige Holzschnitte die Stadt ist, bevorzugt seine eigene. Und als einen wirklichen Altmeister darf man den Wurzener Hans-Peter Hund, Jahrgang 1940, bezeichnen. Seine am Impressionismus orientierte Malerei hebt sich von diversen Leipziger Schulen deutlich ab.

Brandaktuell, aber schon vier Jahre alt: Fotos zum Thema Homeoffice

Daytrader – Homeoffice“ von Fabian Heublein. Quelle: André Kempner

Doch Entdeckungen sind in der Ausstellung selbstverständlich ebenso möglich, der BBKL ist auch für den Nachwuchs immer noch attraktiv. Dazu kann man unter anderem den HGB-Absolventen Fabian Heublein zählen. Seine Fotos zum Thema Homeoffice scheinen brandaktuell zu sein, sind aber schon vier Jahre alt. Ganz andersartig ist Lea Petermanns Assemblage. Die fast schon kitschige Rosen-Zeichnung „An Großmutter“ wird durch LED-Leuchtschrift konterkariert.

Insgesamt 27 Künstlerinnen und Künstler sind mit einer oder mehreren Arbeiten zu sehen. Es kann in dieser zweiten Geburtstagsausstellung des Künstlerbundes nicht so aus dem Vollen geschöpft werden wie in der Werkschauhalle, das lässt schon der Platz nicht zu. Auch fehlen besondere Effekte. Das Attribut solide trifft den Charakter der Schau ganz gut. Das passt perfekt zur Location und ihrer Lage im Herzen der Stadt.

Info: Voilá! 30 Jahre Bund Bildender Künstler Leipzig e.V.: bis 21. November, Mi-Sa 14-20 Uhr; Mädler Art Forum, Mädlerpassage (Grimmaische Straße 2–4)

Von Jens Kassner