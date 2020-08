30. Leipziger Lachmesse trotzt den Umständen: 126 Künstler in 77 Veranstaltungen an 10 Theatern

Leipzig

Satire hat in diesen Tagen einen leichten Stand in Deutschland: Sie wird auch von Menschen wahrgenommen, die bisher zum Lachen in den Elfenbeinturm gingen. Zur Lachmesse kommen die Zuschauer schon seit 1991. „Unser Grundsatz war, nichts vorbeugend zu streichen“, sagt Harald Pfeifer. Schon gar nicht die Segel.

Und so findet das 30. „Internationale Humor- und Satirefestival Leipzig“ im Corona-Jahr fast wie geplant statt. 126 Künstler spielen vom 18. bis 25. Oktober – ein bisschen anders als gewohnt und doch in Tradition, der einer Genre-Vielfalt nämlich, in deren Zentrum das Politische Kabarett steht. Am Donnerstag wurde das Programm im Kabarett Pfeffermühle vorgestellt.

Hitze des ersten Jahres

Auskunft gibt der Vorstand des Lachmesse e.V., der in Nachfolge von Frank Berger das Festival künftig kollektiv leitet. Es sind Katrin Hart als „Botschafterin“, Dörte Waurick (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit), Harald Pfeifer (Künstlerische Leitung) sowie Arnulf Eichhorn als Mitgründer und langjähriger Lachmesse-Geschäftsführer.

Die ersten Worte zur ersten Ausgabe am 28. Juni 1991 sprach damals Schauspieler Axel Thielmann: „Hiermit eröffnen wir das erste Europäische Humor- und Satirefestival, die Lachmesse Leipzig.“ Das war im Polnischen Institut, erzählt Eichhorn. Und die erste Lehre hieß: Nie wieder im Sommer! „Durchweg über 35 Grad im Schatten. Da schmolz man weg“, erinnert sich der 70-Jährige.

Alte und neue Preisträger

Ab 1992 kamen die Künstler dann später, im Oktober nach Leipzig. „Sensationell waren die erstmaligen Gastspiele von Georg Schramm, Josef Hader und Alfred Dorfer“, erzählt Eichhorn. Nennt auch Thomas Freitag, Leo Bassi, Helen Vita ... Und das Frauenkabarettduo Missfits. Gerburg Jahnke und Stephanie Überall gewannen 1991 den ersten „Leipziger Löwenzahn“. Vor ihrem Auftritt von der LVZ danach befragt, was ihnen zu Leipzig einfällt, antworten sie: „Allerlei und Rechtsradikale“.

Einige der inzwischen 29 Preisträger werden nun zum 30. Festival erwartet: Matthias Deutschmann, Thomas Freitag, Schwarze Grütze, Tobias Mann, Tom Pauls und die Magdeburger Zwickmühle. Eröffnet wird die Lachmesse wie immer von der Vorjahressiegerin, diesmal ist es Carmela de Feo.

Nur die Gala wird verschoben

Am 18. Oktober, 19 Uhr, zeigt La Signora noch einmal ihr Programm „Die Schablone, in der ich wohne“, begleitet von einer Laudatio. Was die Lobreden betrifft, haben Philipp Weber und Mathias Tretter in den zurückliegenden Jahren Maßstäbe gesetzt. Carmela de Feo begann ihre Karriere mit dem Akkordeon, das sie noch immer dabeihat, vor allem aber spielt sie mit den Zuschauern. Die können sich auf Schmeicheleien und liebevolle Beleidigungen gefasst machen.

Denn: Ja, auch dieses Festival findet vor Publikum statt. Dafür konzentrieren sich die Macher auf jene Form, aus der das Kabarett mit seinen Spielarten entstanden ist: die kleine. Nicht alle großen Spielstätten stehen wie gewohnt zur Verfügung. So zwingt die Corona-Pandemie das Schauspielhaus, im Herbst mit eingeschränkter Platzkapazität zu arbeiten.

Deshalb wird die „Ur-Krostitzer Lachmesse Gala“ vom 24. Oktober um ein Jahr verschoben. Im Haus Leipzig hingegen ist mit weniger mehr möglich, dort steht Lisa Eckhart auf der Bühne und gehört zu den Gästen der Jürgen-Hart-Satire-Matinee mit Wladimir Kaminer, Tobias Mann, Maxi Schafroth und der Band Gankino Circus, Gastgeber sind Anke Geißler und Mathias Tretter (25. 10.).

Künftige Klassiker

In die Kategorie „Legenden“ gehören Thomas Freitag, Manon Straché und Burkhard Damrau, die sich in der Pfeffermühle zum Talk treffen, moderiert von Meigl Hoffmann (18.10.). Künftige Klassiker gibt es zu entdecken beim Kupferpfennig-Wettbewerb (21.10., Academixer), bei „Slam vs. Kabarett“ (22.10., Kupfersaal) und „Jugend forsch!“ (25.10., SanftWut).

Natürlich werde es finanziell ein „schwieriges Jahr“, sagt Dörte Waurick, zum Glück stünden die Sponsoren zum Festival und zur Idee, Künstler, deren neue Programme und Publikum zusammenzubringen, wenngleich mit Abstand. Eichhorn wünscht sich für seine 30. Lachmesse, „dass uns die Zuschauer trotz Corona-Bedingungen die Treue halten und die Pandemie ihre zweite Welle vergisst“.

126 Künstler in 8 Tagen an 10 Orten Die 30. Lachmesse findet vom 18. bis 25. Oktober 2020 statt. Insgesamt sind an 8 Tagen 126 Künstlerinnen und Künstler aus 10 Ländern bei 77 Veranstaltungen in 10 Theatern der Stadt zu erleben. Darunter sind Lisa Fitz, Desiree Nick, Gisela Oechelhaeuser, Johnny Armstrong, Chin Meyer, Alfred Mittermeier, Michael Sens, Pigor & Eichhorn. Es gibt Comedy, Clownerie, Kabarett, Lesung, Artistik, Musik ... Kurzfristige Änderungen sind möglich, alle Termine stehen auf der neu gestalteten Seite www.lachmesse.de Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), auf www.ticketgalerie.de, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 und bei den jeweiligen Veranstaltungshäusern

