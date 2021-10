Leipzig

Was ist der Mensch? Und wer ist Wir? „Der Mensch kommt an seine Grenzen“, sagt Kabarett-Legende Gerhard Polt. Denn wenn der Mensch in Form eines Nachbarn erscheine, dann werde es grenzwertig. „Es ist die Gesinnung, die den Charakter ausmacht.“ Am Freitag waren Polt & die Well-Brüder aus’m Biermoos im Schauspielhaus, mussten drei Zugaben geben und sorgten für einen der Höhepunkte der Leipziger Lachmesse, die Sonntag zu Ende ging.

Der Mensch sei ein Zwischenwirt, ein Biotop für Schädlinge aller Art: Bazillen mögen ihn, auch Viren, Autohändler und Immobilienmakler seien von ihm begeistert. Religionen sowieso. Und wer ist Wir? „Das sind die anderen“, sagt Polt, die immer „alles ganz genau wissen“.

Sprache, Witz und Scharfsinn

Eine Woche lang war es ein bisschen wie damals. Wie 2019 zum Beispiel. Oder 2018, oder 2017 ... Als Festivals einfach stattfanden und das Publikum einfach Karten kaufte und einfach hinging. Von Sonntag bis Sonntag hat die 31. Leipziger Lachmesse über 100 Künstlerinnen und Künstler unter einem Dach versammelt: dem eines Internationalen Humor- und Satirefestivals. Da sind die Räume verschieden dimensioniert – und ausgesprochen bunt möbliert. Die Kabarettbühnen der Stadt werden ebenso bespielt wie Schauspielhaus und Haus Leipzig.

In den Sälen stehen die „Ur-Krostitzer-Lachmesse-Gala“ am Samstag und die „Jürgen-Hart-Satire-Matinee“ zum Abschluss exemplarisch fürs Ganze. Dafür nämlich, wie die Sparten Musik, Solo-Comedy und Kabarett einander ergänzen, wie Legenden auf Nachwuchs treffen, Inszenierungen auf Improvisationen, Leipziger Hausprogramme auf Gastspiele. Da steht Realsatire neben ausgefeilten Texten, Wort- neben Puppen- neben Rollenspiel. Die einen nehmen den kurzen Weg zum Gag, andere suchen die tiefergehende Analyse der Gegenwart. Und alle erreichen das gleiche Ziel: Unterhaltung dank Sprache, Witz und Scharfsinn.

Pigor & Eichhorn stellen „Volumen X“ vor

Pigor & Eichhorn bei der Lachmesse-Gala im Schauspielhaus Leipzig. Quelle: André Kempner

Zum Exemplarischen des ausgefallenen Humors gehörte am Sonntag allerdings die kurzfristige Absage von Lizzy Aumeier; insgesamt haben 12 der über 70 Veranstaltungen nicht stattgefunden. Und das lag vor allem an mangelnder Nachfrage im Vorverkauf. Wandelt sich die Alltagskultur auf eine Weise, wie es seit dem ersten Lockdown zu erleben ist, leidet der Kulturalltag. Zuerst wegen geschlossener Häuser, dann weil das Publikums nur zögernd zurückkehrt. 2 bis 3G helfen da wenig.

Für den Kulturbetrieb im Osten ist die Pandemie schon die zweite Wende. Und wie die erste 1990 wird auch diese auf den Kabarettbühnen zuerst zum Thema. Von einer „Entkultivierung“ spricht ein Künstler aus Bayern nach der Vorstellung. „Die Leute haben gemerkt, dass sie ja jeden Abend 1200 Programme zu Hause haben.“

Die Freude darüber, ihr Publikum wieder sehen, hören und erleben zu können, formulieren die Künstler so einhellig, wie sie das Persönliche mit dem Gesellschaftlichen verbinden, das Realistische mit dem Unmöglichen. Anlässe gibt es reichlich. Die Well-Brüder widmen dem Klimawandel ihr Lied „Alpinismo tropical“. Pigor & Eichhorn stellen bei der Gala ihren Song „Ladekabel“ aus dem neuen Programm „Volumen X“ vor, eine sehr hilfreiche Erinnerungs-Liste für Urlaubsreisen. Aber auch hier: „Wichtige Frage: Masken dabei?/ Eins zwei drei vier FFP zwei ...“

„Betreutes Untergehen“ mit Laschet, Scheuer & Co.

Michael Hatzius steht hinter seiner Echse. Quelle: André Kempner

Die beiden Musiker teilen sich die Bühne mit Stand-up-Comedienne Daphne de Luxe, Michael Hatzius & seiner Echse sowie Polit-Kabarettist Bruno Jonas. Die eine preist ihren Staubsaugroboter als Prototyp des Absurden und das Einfache im Früher, als es in jedem Dorf einen Deppen gab, man aber wusste, wer das ist. Die Echse hat Dialekt-Probleme und lässt keinen guten Konsonanten am Schwäbischen, und Bruno Jonas fragt: „Glauben Sie, dass das Richtige falsch wird, wenn es der Falsche sagt?“ So kommt er auf die Bundestagswahl zu sprechen und an Laschet nicht vorbei, streift Anton Hofreiter und bremst für Andi Scheuer beim „betreuten Untergehen“.

Auch bei anderen ist Scheuer immerhin für Pointen gut, ebenso „Kassandra Lauterbach“. Des Weiteren bleibt Söder der Erwähnung wert, die Zuwanderung und auch der Impfanreiz „Wenn wir es nicht schaffen, dich ein bisschen abzulenken“, berät Gala-Moderatorin Carmela de Feo („Löwenzahn“-Preisträgerin 2019) die von ihr begeisterten Zuschauer, „dann liegt das nicht an uns, dann ist dein Leben einfach scheiße“.

Satire Matinee schließt den Kreis

In der Satire-Matinee am Sonntagmorgen bringen die Gastgeber Anke Geißler und Mathias Tretter als Kanzlerin und Sohn Angelo den Saal in Stimmung, was Gankino Circus als Live-Band mit einer Finnischen Polka aufgreifen, die Kabarettisten Chin Meyer, Wilfried Schmickler und Christian Ehring am Kochen halten. Da geht es um die neuen Leiden des alten Steuerzahlers und Beschränktheit durch Beschränkung, womit sich der Kreis zur Pandemie schließt.

„Ein gutes Ergebnis in schlechten Zeiten“ resümiert der Lachmesseverein. Begonnen hat das achttägige Festival mit der Verleihung des „Leipziger Löwenzahns“ an Lisa Eckhart. Wer in diesem Jahr gewinnt, wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Und schon Montag geht es weiter auf den einmalig vielen Leipziger Kabarettbühnen – mit Sprache, Witz und Scharfsinn.

Von Janina Fleischer