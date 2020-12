36 Jahre nach der Gründung: Debütalbum von Leipzigs Punk-Helden Die Zucht

Leipzig

Es war 1984. Die Wut des Punk war der dekadenten Düsternis des Post Punk gewichen. Da beschlossen in der grauen Messestadt vier Freunde, ihre Liebe zu Bands wie The Stranglers, Joy Division oder The Cure in eigene Songs zu gießen. Es war eine bleierne Zeit. Depri war ebenso angesagt wie Pessimismus angebracht – und sie waren unverzagte Deprimisten trübsten Wassers. Die Band hieß „Die Zucht“ – und hat nun, satte 36 Jahre nach ihrer Gründung, ihr Debütalbum veröffentlicht.

Schon mit ihren fragmentarisch-minimalistischen, existenziellen Texten waren „Die Zucht“ ihren Untergrund-Kollegen um Längen voraus: „Die Ordnung, die wird hergestellt / Der Terror, der wird abgestellt / Das Kind wird an die Wand gestellt: Zucht und Ordnung!“. Ihr Potenzial war enorm, und sie spürten das.

Anzeige

Null Bock auf Heuchelei

Aber so einfach war es nicht: In der DDR knüpfte man die Erlaubnis, öffentlich vor Publikum zu spielen, an die Einstufung durch eine Kommission von Kulturfunktionären, denen die Künstler ein Kurzkonzert geben mussten. Für fast alle Betroffenen eine grenzwertige Heuchelarbeit, doch ohne sie blieb alles illegal und die Auftritte auf Privatfeten oder Kirchenräume beschränkt.

Die Zucht allerdings mussten sich dem Prozedere nicht unterziehen. Man hatte ihnen bereits im Vorfeld unmissverständlich erklärt, dass eine Band mit solchen Texten und unter diesem Namen nicht die Spur einer Zulassungschance haben würde in der besten Deutschen Demokratischen Republik, die es gab.

Für Kenner eine Sensation

Dreieinhalb Jahrzehnte später trafen sich die vier für ein Konzert wieder, anlässlich des Festivals „Heldenstadt Anders“. Man spielte die alten Stücke und beschloss spontan, sie endlich einmal aufzunehmen. Das Ergebnis liegt jetzt vor, es heißt „ Heimatlied“ und ist ein Debütalbum – 36 Jahre nach Gründung einer Band und 35 Jahre nach ihrer Auflösung. Für Kenner der Szene eine Sensation.

Das Kraftfeld der Songs elektrisiert mühelos bis ins Hier und Heute. Die Riffs werden nicht gespielt, sondern gerammt, der Bass tanzt darunter in sinistrer Anmut. Alles klingt durchweg noisy, aber es ist nie geschrammelt, sondern bretthart. Der Track mit dem schönen Namen „Himmelblauer Reiter“ etwa erreicht mühelos den Bodendruck einer Dampfwalze.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten

Reduziert aufs nackte Maximum

Einzigartig und noch heute unwiderstehlich ist die Verschmelzung der brutalen Instrumentation mit der sonoren Stimme des Sängers und seinen zwingenden Texten. Holzschnittartige Zeilen, kantig reduziert aufs nackte Maximum, komplett hoffnungsbefreit, beängstigend frühreif: „Ich bin grau, du bist grau. Komm lass uns zusammen grausam sein.“ Eines der besten Alben, die je zu ihrer Entstehungszeit nicht aufgenommen wurden.

Für Holger „Makarios“ Oley (Stimme, Texte), André Friedrich (Gitarre), Christoph Heinemann (Bass) und Thomas Stephan (Schlagzeug) ging die Geschichte damals natürlich weiter. Noch während man heftig mit sich rang, ob man zugunsten der Musik vor der Staatsmacht einknicken dürfe, meldete Stephan die Band 1985 einfach im kühnen Alleingang zur Einstufung an. Unter einem Namen, den er sich selbst ausgedacht hatte: „Die Art“. Man sollte Thomas Stephan dafür ein Denkmal errichten.

Unfreiwillige Umbesetzung

„Die Art“ wurden rasch zu Leipzigs Subkultur-Lieblingen. Eine unfreiwillige Umbesetzung hat es auf diesem Weg noch gegeben: André Friedrich wurde zur Armee eingezogen und durch Thomas Gumprecht ersetzt, dessen markante Gitarrenfiguren den Sound bis heute prägen. Friedrich gründete nach seiner Rückkehr „Mad Affair“, die ebenfalls eine interessante Klangfarbe in den Soundtrack zur Wende mischten.

Mit „ Heimatlied“ schließt sich ein wichtiges Kapitel Leipziger Popgeschichte mit einem dunkel funkelnden Diamanten. Natürlich erreichen nicht alle Stücke des Albums Ewigkeitsqualitäten. Aber der Inzidenzwert in dieser Kategorie ist atemberaubend.

Von Lars Schmidt