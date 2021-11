Leipzig

„André ist ein Hitzkopf, aber hat das Herz auf dem rechten Fleck.“ Es ist André Herzbergs „Lieblingssatz“ aus seiner Stasiakte. Hinterbracht hat ihn nicht irgendein IM, sondern sein Band-Kollege, der Gitarrist Jürgen Ehle. Die Akten markierten das Ende des Vertrauten und des Vertrauens. Für Herzberg war das 1997 „wieder ein bitterer Baustein der Erkenntnis“. In seinem Buch „Keine Stars“ beschreibt der Musiker „Mein Leben mit Pankow“. Die Band feiert in diesem Jahr „40 Jahre live“, am 3. Dezember hätte sie im Leipziger Werk 2 gespielt.

Die Band, ihr Name, ihr Erbe war „auch unser beider Verdienst“, schreibt Herzberg über Ehle und sich. „Wir hatten uns viele Jahre ergänzt, Jürgen spielt auf seine spezielle Weise Gitarre, ich singe.“ Und sie konnten beide nicht loslassen von dem, „was die Band war und was sie ist“. Es sind Brüche und Umbrüche wie diese und deren Bewältigung, woran die Herausforderungen der Pandemie mitunter erinnern. Darum wirkt dieses Buch, das vom Ende der Gewissheiten erzählt, auf eine wieder neue Art vertraut.

Herzbergs Geschichten von Beschwörung und Abgesang

Etwas bleibt immer. Was die DDR hinterlassen hat, „lebt weiter in uns, eine schwärende Wunde, durch unser Schweigen am Leben gehalten. Das fördert Feigheit, Dummheit und die Unfähigkeit zu erkennen, wie gemeinsam unsere Probleme als Menschen sind“, schreibt Herzberg, der 1955 in Berlin geboren wurde. Zwischen Beschwörung und Abgesang bewegen sich die Geschichten, doch zur Erheiterung taugen sie auch – wie jene Szene, als Herzberg 1997 dem Ex-Chef der Plattenfirma Amiga zum Label-Jubiläum die Fest-Torte ins Gesicht drückte und damit auch jene Kollegen traf, „die sich besser mit der damaligen Macht arrangiert hatten“.

In Geschichten aus der DDR geht es meist darum, rauszukommen aus dem Land, um drinzubleiben im selbstbestimmten Leben. Das trifft auch auf Romane zu, die nach 1990, aber im Osten spielen. In Autobiografien kann sich das verklären, dient der innere Abstand zum System als Grund, bleiben zu können. So leicht macht es sich der Sänger und Autor André Herzberg nicht.

Doppelte Moral, einfache Erkenntnis

Die Doppelbiografie, in der er sein Leben mit dem Bestehen der Band verknüpft, führt zusammen, was im Bandnamen aufeinandertrifft: Pankow als Berliner Wohnviertel der Machthaber des „Pankow-Regimes“ – und Pankow wie Punk. Chronologisch geht es von der Kindheit, als er heimlich Schlager sang, über erste Konzertbesuche im Volkshaus Weißensee, das Studium an der Musikhochschule „Hanns Eisler“, erstes Misstrauen und erste Begegnungen mit doppelter Moral zur Erkenntnis: „Ich war überall zu Hause und wechselte doch täglich und kam nirgendwo an.“

„Zu viel rumgerannt/ Ist doch nichts passiert“, schrieb er im Refrain von „Langeweile“. Legendär war die Strophe „Das selbe Land zu lange geseh’n/ Die selbe Sprache zu lange gehört/ Zu lange gewartet, zu lange gehofft/ Zu lange die alten Männer verehrt.“ Das Lied vom Album „Aufruhr in den Augen“ (1988) hatte es nicht nur im Osten schwer, denn „auch im Westen wurden von der Plattenfirma Lieder in Upper und Downer eingeteilt“.

Pankow und die Poesie

Wurde damals eine Band geliebt, galt die Zuneigung nicht allein der Musik, sondern der Haltung dahinter, der Aufmüpfigkeit. „Es war ein langer Weg, das gemeinsame Händeklatschen zu individualisieren“, schreibt Herzberg. „Es blieb auch immer Ziel, Anspruch und Unterhaltung zu verbinden, schwierige Themen in den Texten und Tanzen ohne nachzudenken zu unserem Ausdruck zu machen, da waren wir uns alle einig.“

Sogar Herzberg und Ehle, die über politische Meinungen „ewig stritten“, aber „schnell auf wortlose Weise zusammen“ waren, wenn es „um Poesie, um das Herz von Kunst ging“. Das Herz von Kunst ist im besten Fall eine Aufrichtigkeit, in der das Publikum wiederfindet, was es anderswo missen muss. Muss es Kunst missen, wird es eng.

Ostrock – das waren gelebte Geschichten, geschrieben oft genug von den besten Lyrikern des Landes. Der Text des Rockspektakels „Paule Panke“, das Pankow im Bandgründungsjahr 1981 auf die Bühne brachten, stammt von Herzbergs Bruder Wolfgang. Es zeigte „das Unmögliche, das Brutale, das Ungeheuerliche als menschlichen Witz“, und es war auch seine Geschichte, schreibt André Herzberg. Als Album durfte „Paule Panke“ zunächst nicht erscheinen.

Meinungen und Haltungen prallten aufeinander

„Kille Kille“ hieß das Debüt 1983 mit der noch heute vertrauten „Wundersamen Geschichte von Gabi“, die zur Disko geht, um sich fortzuträumen aus der Enge der Provinz. Gabi landete hart im Mauerfall-„Titanic“-Cover „Zonen-Gaby (17) im Glück (BRD): Meine erste Banane“. Alles trennte sich. Die Band fiel auseinander wie das Land. „Wir würden ab jetzt mehr denn je Zuschauer sein“, wusste Herzberg.

„Ab jetzt sahen wir uns höchstens gegenseitig noch über die Schultern, wenn wir uns zufällig trafen, manchmal wütend, manchmal traurig, manchmal bange, weil allein keinem von uns gelang, was uns zusammen gelungen war.“ Er ging nach New York und kam zurück, suchte in Israel seine jüdischen Wurzeln und kehrte wieder. Die Band fand erneut zusammen.

Aus Umbrüchen sind Aufbrüche geworden. „Es war die Atmosphäre der Zeit, wo Meinungen und Haltungen aufeinanderprallten und sich unversöhnlich gegenüberstanden, weil Wunden frisch aufgebrochen waren, die schon lange unter der Oberfläche geschwelt hatten. Sie betrafen Ost und West“, beschreibt Herzberg die 90er. „Das Leben zwang mich, mich zu kümmern.“ Zu beschreiben und zu besingen, was er sah und was er sieht. So geht es weiter.

Info: André Herzberg: Keine Stars. Mein Leben mit Pankow. Aufbau Verlag; 256 Seiten (mit Fotos), 24 Euro

André Herzberg: Keine Stars. Mein Leben mit Pankow. Aufbau Verlag; 256 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen), 24 Euro Quelle: Aufbau Verlag

Von Janina Fleischer