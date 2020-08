40 Stellen weniger: Der MDR steht vor der nächsten Streichrunde

Leipzig

Der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) muss auch in den kommenden Jahren sparen. Sowohl der MDR als auch alle anderen Länderundfunkanstalten der ARD hätten in den vergangenen Jahren erhebliche Sparanstrengungen unternommen. „Auch für den Zeitraum 2021 bis 2024 wird die ARD entsprechend den Feststellungen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs weitere 390 Stellen abbauen müssen, wovon der MDR mit rund 40 Stellen betroffen sein wird“, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Einsparungen: alle Direktionen und Bereiche im MDR betroffen

Bis Ende 2024 sollen in der ARD insgesamt 311 Millionen Euro eingespart werden. Der vom MDR zu erbringende Anteil, liege bei rund 32 Millionen Euro, so der Sprecher. Von dieser Absenkung seien alle Direktionen und Bereiche im MDR betroffen. „Die konkrete Umsetzung dieser notwendigen Einsparungen erfolgt für das Jahr 2021 mit dem entsprechenden Wirtschaftsplan, der gegenwärtig erarbeitet und Gegenstand der Gremienberatungen des MDR im Herbst 2020 sein wird.“ Der geplante Stellenabbau erfordere „eine tiefgreifende Optimierung sämtlicher Abläufe und Prozesse in den Rundfunkanstalten, weshalb die ARD eine umfassende Strukturreform mit 20 Strukturprojekten auf den Weg gebracht hat“.

Anzeige

Bis 2020 mussten 45 Millionen eingespart werden

Hintergrund der neuerlichen Finanzlücke laut ARD-Homepage: „Der Rundfunkbeitrag wurde seit 2009 nicht mehr erhöht und im Jahr 2015 sogar gesenkt. Seit 2009 bewegt sich das verwendbare Beitragsaufkommen der ARD unterhalb der Entwicklung des Verbraucherpreisindex und deutlich unterhalb der programmspezifischen Teuerung.“ Schon in den vergangenen Jahren hätten die Sender im ARD-Verbund erheblich sparen müssen, um Preissteigerungen zum Beispiel für Programmkosten, Rechte und Gehälter auszugleichen. Von 2017 bis 2020 musste allein der MDR 45 Millionen Euro einsparen.

Von jkl