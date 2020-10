Leipzig

Zum dritten Mal hat sich Constanze John in die Kaukasus-Region begeben, veröffentlicht nach „40 Tage Armenien“ und „40 Tage Georgien“ nun ihr Buch „40 Tage Aserbaidschan“. Geboren wurde die Autorin 1959 in Leipzig, sie hat Germanistik, Geschichte und Pädagogik studiert und arbeitet seit 1998 als freiberufliche Schriftstellerin.

Ihre Reise-Bücher tragen die 40 im Titel. Für die Zahl gibt es viele Bedeutungen, welche war für Sie ausschlaggebend?

Anzeige

Für mich ist es am ehesten die Bedeutung der Initiation, der Prüfung und Verwandlung. Letztlich sehe, verwende und verwandle ich ja auch Dokumentarisches in Metaphorisches. Daraus ergibt sich die Essenz. Eine Leserin sagte einmal: „Ich habe gelacht, ich habe geweint: Sie haben unsere Seele gesehen.“

Man muss natürlich auch an Franz Werfels Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ über den Völkermord an den Armeniern denken.

Als ich den ersten Auftrag vom DuMont Reiseverlag erhielt, war die Zeit so knapp, dass ich im Sommer 2014 nur 10 Tage hatte, dazu 30 Tage im Herbst. Bis mir bewusst wurde: „Das sind ja vierzig Tage!“ Dass sich diese 40 dann auch im Buchtitel wiederfindet, ergab sich durch die Vertreterkonferenz des Verlages: Der vorherige Titelvorschlag hatte nicht überzeugt, „40 Tage Armenien“ aber schon.

In Aserbaidschan waren Sie das erste Mal im März 2019, wie lange insgesamt?

Die 40 im Sinne der Initiation, der Einweihung ... Nach Aserbaidschan unternahm ich drei Reisen von insgesamt elf Wochen, vergleichbar mit der Recherche zu Georgien. Nach Armenien über mehrere Jahre.

Was hat Sie zum ersten Mal in die Kaukasus-Region gebracht?

Im Jahr 1999 lernte ich bei einem Stipendienaufenthalt in der Denkmalschmiede Höfgen-Kaditzsch den armenischen Komponisten Wahram Babayan kennen. Seine Geschichten faszinierten mich. Irgendwann sagte ich mir: „Er kann dir hier alles Mögliche erzählen. Du musst dorthin und es selbst sehen.“ Ein Reisestipendium des Auswärtigen Amtes ermöglichte die Reise. Das war im Jahr 2000.

Wie bekommt man am besten ein Gefühl für ein bis dahin fremdes Land?

Mein Gefühl ergibt sich aus dem, was mir die Menschen unterwegs erzählen. Erst später lese ich nach. Ich reise allein, zumeist mit Marschrutka (eine Art Minibus), und höre zu, notiere, nehme auf. Dabei versuche ich, nicht zu schnell zu sein. Und natürlich bin ich es doch. Wem ich begegne, das bringt mir der Zufall. Dabei führt mich mein Zufall eher zu puren Menschen. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Zumeist beginnt die Reise in der Hauptstadt und endet in den Bergen oder am Meer.

Sie schreiben an einer Stelle, dass Sie sich zwar für Geschichte interessieren, Ihnen aber der Zugang zur Politik fehle. Ab wann lässt sich das nicht mehr trennen?

Die ehemalige georgische Außenministerin Maia Pandjikidse sagte einmal sinngemäß zu mir: „Gut, dass Sie über uns schreiben. Je mehr Menschen von uns erfahren, umso weniger schnell kann man uns einfach so von der Landkarte radieren.“

Wie erklären Sie sich den Konflikt um Bergkarabach? Ist es ein religiöser, ein wirtschaftlicher – oder ein von der Politik vererbter?

Im Jahr 2000 antwortete mir Knarrik, eine hochbetagte Armenierin, auf meine Frage: „Versuchen Sie gar nicht erst, das zu verstehen. Sie werden verrückt.“ Als ich 2014 von einer armenischen Kollegin eingeladen wurde, Karabach doch einmal zu besuchen, explodierte währenddessen ein Wasserkocher. Das nahm ich als Zeichen. Dieser Nicht-Besuch war wiederum die Voraussetzung, um später ein Visum für Aserbaidschan zu bekommen. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach nach wie vor zu Aserbaidschan. In der Hauptstadt Baku traf ich 2019 die Autorin Günel Anarkyzy. Ihre Antwort lautete: „Dieser Konflikt ist ein historischer Konflikt. Es gab in der Geschichte schon einige Male armenisch-aserbaidschanische Konflikte. Es entstanden literarische Werke, und der Konflikt löste sich dann irgendwie. Beide Nationalitäten lebten wieder zusammen, heirateten wieder, liebten sich.“ Es gebe einen Spruch: „Schönheit wird die Welt retten. Ich glaube, dass Liebe die Welt retten wird. Weil ich glaube, dass auch bisher die Liebe die Welt gerettet hat.“ Und daran halte nun auch ich mich, gerade jetzt in diesen Tagen. Der Krieg ist schrecklich.

Was bedeutet Ihnen Religion?

Ich gehöre keiner Religion an, fühlte mich aber schon als Kind mit „Gott“ verbunden. Ich bin überzeugt: Wir können nicht alles sehen.

Wohin hat Sie Ihre erste Reise nach dem Mauerfall geführt?

Nach Mülsen St. Niclas ... bei Zwickau. Ich bekam vom Husum Verlag die Möglichkeit, ein Buch über die Sagen des Zwickauer Landes zu schreiben.

Haben Sie das Reisen lernen müssen?

Ich glaube, es liegt mir im Blut. Dazu ein stabiler Schirm, flache Schuhe, ein bequemer Rock und ein warmer Pullover. Mehr brauche ich kaum.

Was haben Sie auf Ihren Reisen über sich selbst gelernt?

Das ist eine gute Frage! Ich muss nachdenken. Und vielleicht schreibe ich eine Geschichte.

Constanze John: 40 Tage Aserbaidschan – Unterwegs zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer. DuMont Reiseverlag; 386 Seiten, 16,95 Euro

Die Buchpremiere mit Constanze John findet am 13. Oktober, 19 Uhr, in der Leipziger Stadtbibliothek statt. Dafür gibt es nur noch wenige Restkarten, Anmeldung per Mail an constanze.john@web.de

Constanze John: 40 Tage Aserbaidschan – Unterwegs zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer. DuMont Reiseverlag; 386 Seiten, 16,95 Euro Quelle: DuMont Reiseverlag

Von Janina Fleischer