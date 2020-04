40 deutsche Klassikfestivals fordern Planungssicherheit und mehr Hilfe vom Bund

Leipzig

Vom Schleswig-Holstein Musik Festival im hohen Norden bis zum Musikfest Eichstätt in Oberbayern: Stellvertretend für Hunderte weitere haben sich 40 Musikfestivals aus ganz Deutschland zum „Forum Musik Festivals“ zusammengeschlossen und ein Positionspapier erstellt, das sich mit klaren Forderungen an die Bundesregierung wendet und dabei ausdrücklich an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (beide CDU).

Zu den Unterzeichnern gehört auch das Bachfest Leipzig, dessen diesjährige Ausgabe „Bach – We are Family“ wie so viele andere Festivals aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Dabei seien Musikfestivals ein unverzichtbarer Teil des menschlichen Zusammen- und Kulturlebens, wie das Positionspapier in der Einleitung betont.

Ein großes Zoom-Meeting mit den Festivalmachern

Einer der Initiatoren ist Tobias Wolff, Geschäftsführender Intendant der Händel-Festspiele Göttingen und ab August 2022 Intendant der Oper Leipzig. Er fungiert als Sprecher der Initiative. Die Verantwortung für das Papier ruhe jedoch auf vielen Schultern, wie er sagt. „Wir haben uns am Freitag der vergangenen Woche in einem Zoom-Meeting mit den Festivalmachern der 40 Festivals getroffen, am Dienstag das Positionspapier entworfen und am Mittwoch losgeschickt.“

Doch was genau fordert das „Forum Musik Festivals“? Elf fett unterstrichene Punkte sollen die prekäre Lage verdeutlichen, in der sich Festivals und Künstler aufgrund des Corona-Stillstands befinden. Allen voran: klare Sprache. Die fehlt den Kulturschaffenden in den aktuellen Verfügungen.

Klare Sprache und Planungssicherheit

„Wir können mit allem arbeiten, aber nicht mit nebulösen Begriffen“, sagt Wolff. Wie definiert sich eine Großveranstaltung? Fällt schon ein Festival mit zehn Konzerten und jeweils hundert Beteiligten darunter, wenn die Höchstgrenze bei 1000 liegt? Was genau bedeutet „höhere Gewalt“?

Der nächste wichtige Punkt: Planungssicherheit. „Viele Festivals beantragen nun die Mittel für das kommende Jahr, mussten das diesjährige Festival aber absagen“, erklärt Wolff. „Jetzt muss wahnsinnig viel neu berechnet werden. Da wäre es eine ungeheure Erleichterung, wenn die öffentlichen Geldgeber die Mittel für das kommende Jahr jetzt schon pauschal bewilligen würden.“ Das bestätigt Michael Maul: „Wir müssten im Juni eigentlich schon anfangen, die Tickets für das Bachfest 2021 zu verkaufen. Und das können wir nur auf der Basis eines soliden Haushalts und mit einer gewissen Planungssicherheit tun.“

Projekt- und Abrechnungszeiträume müssen verlängert werden

Damit verbunden sind auch die Projekt- und Abrechnungszeiträume. In dem Positionspapier wird eine Verlängerung dieser Zeiträume bis Ende 2021 gefordert.

Außerdem betont Tobias Wolff: „Es sind die Künstler, die unser Festival zum Strahlen bringen.“ Und diese Künstler und Ensembles sind häufig freiberuflich tätig und gehen ohne ein stattfindendes Festival leer aus. Daher fordert das Forum „dass auf allen Ebenen Ausfallhonorare sowie bereits entstandener Aufwand für Vorbereitung und Reisekosten als zuwendungsfähig anerkannt und damit auch ausgezahlt werden können.“

Nötig: einheitliche Regelungen über Ländergrenzen hinweg

Die Soforthilfen für Solo-Selbstständige, die der Bund im Milliarden-Hilfspaket auf den Weg geschickt hat, kommen nicht bei allen Freiberuflern an, die dringend Unterstützung benötigen. Ganz zu schweigen von den europäischen Künstlern, die in großer Zahl nach Deutschland kommen, um aufzutreten. „Und wenn diese Unterstützung nicht kommt, muss man Angst vor einem Festivalsterben haben“, sagt Michael Maul. Nicht nur er wünscht sich möglichst schnell einen Handlungsleitfaden für die Planung und vor allem einheitliche Regelungen über Ländergrenzen hinweg.

Tobias Wolff ist zuversichtlich, dass die Stimme der Festivals gehört wird. Es habe bereits positive Reaktionen aus der Verwaltungs- und Politikebene gegeben. „Es sind keine überzogenen Forderungen. Und wir wollen gemeinsam mit Politik und Verwaltung durch diese Krise gehen.“

Kulturminister wenden sich an Grütters

Die prekäre Situation der freiberuflichen Kulturschaffenden haben in dieser Woche auch die Kulturminister der Länder zur Kenntnis genommen und forderten mehr Einsatz vom Bund. „Es bedarf weiterer gemeinsamer Anstrengungen, um eine drohende Verarmung der Kunst- und Kulturlandschaft nach der Corona-Krise zu verhindern“, heißt es im Schreiben an Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) sowie die Minister für Finanzen und Wirtschaft, Olaf Scholz ( SPD) und Peter Altmaier ( CDU) aus der Ministerrunde.

Von Katharina Stork