Leipzig

Der Bachmannpreis ist keine Nachwuchsauszeichnung. Die Tage der deutschsprachigen Literatur sind auch keine Challenge, den eigenen Text so unbeteiligt wie möglich zu performen. Ebenso wenig hört man von der Pflicht, mit Ratlosigkeit eine ratlos hinterlassende Form zu füllen. All das weiß natürlich, wer das sogenannte Wettlesen Jahr für Jahr verfolgt. Es sah nur einfach nicht mehr danach aus.

Helga Schubert hat das am Freitag mit ihrem Auftritt geradegerückt. Die Schriftstellerin, sie ist 80 Jahre alt, hat etwas zu erzählen, beherrscht die Mittel und wendet sie an. Es folgte ein Jury-Streit, doch nur ein kleiner. Mit ihrem Text „Vom Aufstehen“ stand Schubert am Anfang des zweiten von drei Lesetagen. Vor Hanna Herbst, Egon Christian Leitner, Matthias Senkel und Levin Westermann.

Leider kein Applaus

„Es ist für mich ein kleiner Sieg über die Diktatur“, sagt sie im kurzen Vorstellungsvideo, in dem sie aus ihrem Haus in den Garten tritt und als „bestimmt die Allerälteste von allen“ davon erzählt, wie sie 1980 schon einmal eingeladen war nach Klagenfurt, jedoch aus der DDR nicht ausreisen durfte zu einem Wettbewerb, bei dem der „berüchtigte Antikommunist“ Marcel Reich-Ranicki der Jury vorsaß.

1987 bis 1990 saß sie selbst in der Jury an jenem Ort, an dem in diesem Jahr weder Autoren noch Juroren noch Publikum zugegen sind. Denn sie müssen im digitalen Raum zueinander finden. Moderator Christian Ankowitsch beschreibt das Muster so: Video, Lesung, Debatte, leider kein Applaus. Zu ergänzen ist die Social-Media-Begleitung, die unter #tddl wiederum die Jury-Arbeit beurteilt, bevor Ankowitsch in den Lesepausen Tweets zitiert.

Das Aufstehen beginnt mit dem Liegenbleiben

Zwischen all diesen Spiegeleien sitzt Helga Schubert einfach nur in ihrem mecklenburgischen Garten und liest, eingeladen von Jurorin Insa Wilke. Die Schriftstellerin, 1940 in Berlin geboren, nach Evakuierung und Flucht dorthin zurückgekehrt, hat auch als Psychologin gearbeitet. „Vom Aufstehen“ ist eine Geschichte von Krieg und Nachkrieg und von der Mutter, einer „Kriegerwitwe“.

Das Aufstehen beginnt mit dem Liegenbleiben, mit dem Wahrnehmen von Aromen und Gerüchen und kommt zu der Frage, ob Eltern geliebt werden können und müssen, oder ob es genügt, sie zu ehren. In diesem Fall eine Mutter, der auch verziehen, vergeben werden muss oder kann. Mit dem Aufstehen beginnt ein Abschied.

Tingler verdirbt die Diskussion

Ich-Erzählerin Helga (80) liebt den Altweibersommer, wenn das Erinnern für eine Weile Ruhe gibt. „Die Reifezeit, das langsame Zurückziehen in die Wurzeln, in das Schneckenhaus. Das ist dann alles getan.“ Und noch immer ist sie nicht aufgestanden, liegt am Morgen in ihrem Refugium zwischen all den Mutter-Bergen: Briefe, Zettel mit Adressen, Aktenordner mit Mahnungen und schließlich bezahlten Rechnungen, Briefumschläge voller Fotos ... „Es ist meine Schatzkammer. Ich muss nicht ertrinken in diesem Meer. Es kann auch alles darin versinken, es liegt nun an mir.“

Jurysprecher Hubert Winkels bedankt sich für den schönen Text, zeigt sich „ganz unmittelbar berührt“. Philipp Tingler, in diesem Jahr neu in der Jury, liebt „seit heute“ Helga Schubert und mag das „poetologische Programm“: zu schreiben, damit es jemand weiß.

Er sieht aber Möglichkeiten „nicht immer ausgeschöpft“ aufgrund einer gewissen Befangenheit. Sein Beharren auf dem fiktiven Status literarischer Figuren führt zum Streit mit den Kollegen, was inspirierend sein könnte, würde Tingler es mit Empathie und einer Art Gesprächskultur versuchen.

Brüche in die Geschichte gewebt

Juror Klaus Kastberger entscheidet weise, dass Autobiographisches die Fiktion herstelle, Autor und Figur seien das Gleiche. Er beschreibt Schuberts Text als „ Maskenspiel mit sich selbst“. Brigitte Schwens-Harrant, ebenfalls neu in der Runde, erwähnt, wie raffiniert Brüche, Schmerzen und Geschichte in den Text gewebt seien.

Eine große Liebesgeschichte sieht Insa Wilke, über Wärme freut sich Michael Wiederstein. Und Nora Gomringer erwähnt die Kraft, die darin liege, auf welche Weise Helga Schubert von Kriegs- und Nachkriegsgenerationen erzählt. Die Perfektion macht ihr am zweiten Tag keiner nach.

44. Tage der deutschsprachigen Literatur Die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur wurden am Mittwochabend in Klagenfurt von der 2016 gekürten Preisträgerin Sharon Dodua Otoo mit der traditionellen „Rede zur Literatur“ eröffnet. 14 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerben sich um den mit 25 000 Euro dotierten Bachmannpreis. Wegen der Coronakrise wurden die Beiträge der Teilnehmer vorher aufgezeichnet. Die Mitglieder der Jury diskutieren live vom Homeoffice aus über die Texte. Im ORF-Studio führt Moderator Christian Ankowitsch durch die Veranstaltung, bei der am Sonntag neben dem Bachmannpreis weitere vier Auszeichnungen vergeben werden. 3sat überträgt Lesungen, Diskussionen und Verleihung live; Informationen, Videos, Texte und Stream: bachmannpreis.eu

Von Janina Fleischer