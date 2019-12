46 und er trendet – Trettmann im ausverkauften Haus Auensee

Leipzig

Ein Meer aus Händen. Dröhnende Beats. Fans, die unisono Song für Song mitsingen. Für Trettmann ist das mittlerweile, nun ja, Standard. „Dabei seit über drei Dekaden“, rappt der 46-jährige Wahl-Leipziger zum Auftakt seines Konzerts am Dienstagabend im ausverkauften Haus Auensee. Er ist nicht nur Hip-Hop-Urgestein, sondern mittlerweile so etwas wie ein Phänomen und spätestens seit seinem Vorgänger-Album „DIY“ angekommen.

Am Dienstag hatte der 46-Jährige sein neues Album im Gepäck. Denn nach „DIY“ kam „Trettmann“ – und landete auf Anhieb auf Platz zwei der deutschen Albumcharts. Bis zur letzten Minute lieferten sich seine Fans ein Battle mit den Anhängern von Andreas Gabalier, streamten die insgesamt 38 Minuten langen Songs in Dauerschleife. Am Ende hatte der Österreicher zwar die Nase vorn. Den einen oder anderen wird das auch ein klein wenig beruhigt haben. Denn der Hype ist groß, die Hallen größer, die Tour ausverkauft – wie viel Tretti bleibt da übrig?

Visuals in Schwarzweiß

Im vollgepackten Haus Auensee holt der Leipziger die Menge in jedem Fall ab. Vom Intro bis zum Finale ist das Publikum textsicher, schreit ihm jede Hook entgegen. Aufwändige Visuals, ganz trettiesk in schwarz-weiß gehalten, sind liebevoll auf jeden Song abgestimmt. Auch auf der großen Bühne wirkt der Künstler so nicht verloren. Er liefert ab, bodenständig, routiniert, trotzdem von Herzen.

Zur Galerie Der Leipziger Rapper Trettmann lockte zahlreiche Fans ins Haus Auensee.

Ins Schwitzen kommt die Menge – zu großen Teilen gerade mal halb so alt wie Trettmann selber – nicht nur wegen der neuen, sondern auch und vor allem bei den Songs des vielgelobten Vorgängers. Spätestens der Bass von „DIY“ bringt auch die letzte Reihe zum Vibrieren. Tretti macht die Audience eindeutig happy: Ihm fliegen nicht nur reihenweise Hände, sondern auch Herzen entgegen.

Klare Haltung gegen Rechts

Die einzige Ausnahme im Farbschema gibt es nach gut einer halben Stunde: Zu „Grauer Beton“ nimmt der Rapper die Menschen mit in die Neunziger Jahre, unscharfe Jugendfotos unterstreichen die Lines. Aufgewachsen in Chemnitz, Plattenbausiedlung, Break Dance vor dem Nischl, Auszeit bei den Großeltern im Leipziger Umland – die Wendezeit hat Trettmann geprägt. Ruhiger wird es auch, als er einen Song für „Bernd Höcke und die AfD“ ankündigt. In „Stolpersteine“ thematisiert er die Deportation von Juden im Zweiten Weltkrieg – und er bezieht Stellung. Es ist einer der Gründe, die Trettmann besonders machen.

Noch einmal so richtig verausgabt sich Tretti bei dem von ihm selbst als Motto des Abend auserkorenen Hit „Nur noch einen“. Den performt er gemeinsam mit Joey Bargeld, der Trettmann schon zum zweiten Mal als Support begleitet. Am 28. März ist der Hamburger übrigens solo im Leipziger Naumanns zu Gast.

Der Rausch ist schnell vorbei

Das Finale furioso ist nach einer guten Stunde die extralange Version von „Zeit steht“, bei der Co-Act Alli Neumann zumindest als Video über die Bühne flackert. Gerade ist man bereit, sich so richtig zu verlieren, da ist der Rausch auch schon vorüber. Der einzige Wermutstropfen des Abends. Denn nein, ich will noch nicht nach Hause gehen.

Von Josephine Heinze