500 Chöre in der Messestadt: Deutsches Chorfest lässt Zimmerpreise in Leipzig steigen

Leipzig

Ob gesanglich begabt oder eher nicht: Das Deutsche Chorfest verspricht ein großes musikalisches Highlight in der Messestadt zu werden. Nicht nur weil mehr als 500 Chöre am ersten Mai-Wochenende über 700 Konzerte aufführen werden. Das Programm sieht auch eine ganze Menge Aktivitäten und Mitsingmöglichkeiten für all diejenigen vor, die sich (noch) nicht in Chören organisiert haben. Entsprechend voll wird es vom 30. April bis zum 3. Mai in Leipzig. Der Deutsche Chorverband rechnet mit etwa 15.000 teilnehmenden Sängern. Doch eigentlich kann sich jeder hinzugesellen und hier und da auch ein Liedchen mitträllern. Besondere Highlights werden dabei die Festkonzerte in diversen Spielstätten wie Thomaskirche, Markt und Gewandhaus sein. Ein vielfältiges musikalisches Spektrum zeichnet auch den Wettbewerb aus, bei dem 130 Chöre in elf verschiedenen Kategorien ihr Können unter Beweis stellen.

Preise der Hotelzimmer steigen wegen erhöhter Nachfrage

Die Hotels der Messestadt werden in diesem Zeitraum ordentlich gefüllt sein. Andreas Schmidt von der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH gibt aber Entwarnung. „Individuelle Touristen, die mit dem Chorfest nichts zu tun haben, können für den Zeitraum noch verfügbare Hotelzimmer buchen. Auch in der Innenstadt.“ Dass die Preise in den Unterkünften entsprechend der hohen Nachfrage steigen, sei schon absehbar, erklärt Schmidt. So seien im betreffenden Zeitraum zwar noch Betten zu haben, jedoch zu höheren Summen, als zu einer weniger ausgelasteten Zeit im Jahr.

„Vom Hostel bis zum Fünf-Sterne-Hotel ist alles dabei“

Hotels würden auf Buchungsplattformen nur ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung stellen, erklärt Holm Retsch von der Dehoga Leipzig. Deshalb sei es durchaus nützlich, Zimmer direkt bei den Hotels zu buchen. „ Leipzig hat für solche Großveranstaltungen ausreichend Zimmer und Betten. Vom Hostel bis zum Fünf-Sterne-Hotel ist alles dabei“, versichert Retsch. Außerdem sei abzusehen, dass viele der teilnehmenden Sänger entsprechende Verbindungen zu den Leipziger Chören haben. Demnach könne man davon ausgehen, dass ein Teil der Chorfest-Teilnehmer privat untergebracht sein werden, sagt Andreas Schmidt von der LTM.

Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) freuen sich auf das Deutsche Chorfest. Aktuell würden Gespräche mit dem Veranstalter geführt, um sicher zu stellen, dass das bestehende Angebot der LVB der Nachfrage gerecht wird, erklärt Pressesprecher Marc Backhaus. Außerplanmäßige Bus- oder Straßenbahnlinien sehe das Unternehmen derzeit nicht vor. „Das ist ja eine insgesamt eher dezentrale Veranstaltung und die Teilnehmer sind auch dezentral untergebracht. Deshalb gehen wir davon aus, dass das planmäßige Linienangebot den Bedürfnissen des Fests gerecht wird“, so der Sprecher.

Von Elena Boshkovska