52 Aussteller zeigen Kunst beim Lindenow-Festival

Leipzig

Normalerweise sind es fast leere Ladenräume, weiße Wände und hin und wieder sieht man eine Person an einem Schreibtisch sitzen. Selten brennt hier Licht. Beim Vorbeilaufen wird gern der Kopf geschüttelt, schließlich scheint die Gentrifizierung hier durch große Schaufenster wie ein Bild umrahmt zu werden. Doch bereits zum 15. Mal öffnen diese sonderbaren Geschäfte zum Lindenow-Festival im Leipziger Westen ihre Pforten. 52 Aussteller zeigten von Freitag bis Sonntag in Galerien, Kneipen und Vereinshäusern ihre Kunst in Leutzsch, Plagwitz und Lindenau.

Sterni macht die Ausstellung spannender

Draußen ist es nass, kalt und dunkel. Die verregneten Straßen schimmern im rot und grün der Ampelanlagen; und die sonst so kühl und leer wirkenden Räume locken mit warmem Licht und buntem Leben vorbeilaufende Passanten herein. Das Nyg-West in Lindenau ist klein und spärlich eingerichtet, dennoch tummeln sich am Freitagabend ein paar Grüppchen um die Kunstwerke. Meistens sind es Mittzwanziger, der damals obligatorische Topfschnitt ist wieder im Trend und das Sterni macht die Ausstellungsstücke spannender. Währenddessen peitscht auf der Georg-Schwarz-Straße der Regen gegen die Fensterfronten.

Warme Holzkunst im Buntspecht

Ganz warm hingegen wird einem, wenn es weiter in den „Buntspecht“ geht. Hier steht Philipp Zipfel hinterm Tresen. Gemeinsam mit seinen Kollegen Christoph Lilge und Stephan Schaumann aus Bamberg bildet er das Künstlerkollektiv Kleberbudn 25 und stellt in der Kneipe und Galerie die gemeinsamen Holzdrucke aus. „Vor acht Jahren haben wir die Technik entwickelt und damals noch kleine Versionen auf dem Flohmarkt auf der Karl-Heine-Straße verkauft“, erzählt Philipp. „Im Sägewerk suchen wir uns bestimmte Bäume aus und arbeiten die Maserungen in die Werke mit ein.“ Im schummrigen Licht der Bar wirken sogar ihre Industrieaufnahmen alter Baracken einladend.

Holzschuppen mit Bällebad

Die Lützner Straße weiter runter steht auf der linken Seite eine Art Holzschuppen. Das Vereinshaus des Vereins HausHalten nennt sich auch Praline und leuchtet als kleiner brauner Punkt in der Dunkelheit. Bunte Plastikbälle fliegen durch die Luft, weil hier ein paar Kinder gerade durch das Bällebad springen. Als Installation hat Deborah Jeromin die kleine Laube komplett mit blauen, grünen, gelben und roten Kugeln gefüllt. Doch es ist kalt und so kommen auch hier abends die Besucher nur vereinzelt vorbei – obwohl der Blick durch die Glasscheibe eine Menge Spaß verspricht.

Wetter hält viele Besucher ab

Im Kunstraum Ping Pong ist ebenso wenig los. „Das Wetter hält die Leute davon ab herzukommen“, sagt Kurator Marcel Noack. Per Einschreiben konnten sich Künstler für das Projekt „Postdigital – von a nach b nach a?“ im Kunstraum bewerben. Nebenan wird „Postlicht“ gezeigt, eine Fotografieausstellung. Auch hierher verlaufen sich nur wenige Gäste, deren Jacken durchnässt den Linoleumboden volltropfen. Läuft man weiter durch die Straßen von Lindenau, ertönt manchmal ganz überraschend direkt neben einem ein Lachen. Mal klingt es ausgelassen, mal überspitzt beängstigend und mal ganz traurig. Auf der Merseburger Straße in Richtung Plagwitz unterwegs, wird man immer öfter auf diese Weise erschreckt. Laurette Le Gall installierte hier mit Bewegungsmeldern die Lautsprecher in Kellerfenstern, sodass sie die Lindenow-Besucher und alle anderen Passanten auf ihren Wegen begleiten.

Modern Talking im D 21

„You’re my heart, you’re my soul“ schallen die audioverzerrten Zeilen von Modern Talking aus den Boxen im D21 Kunstraum Leipzig. DJ Mikosch und DJ Enrico Meyer eröffnen das Festival für die Werkstattkunst. 16 Thesen an eine weiße Wand gepinselt erklären, wie eine Kunstausstellung barrierefrei sein kann. Künstler und Künstlerinnen mit und ohne Behinderung kooperierten für die ausgestellten Werke. Auch wenn einige von ihnen vielleicht nicht reden können, ist die Kunst hier ihre ganz eigene Sprache. Die Besucher am Wochenende hatten so die Möglichkeit ihre Geschichten zu hören.

Von Lotta-Clara Löwener