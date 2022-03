5x2 Tickets für das Konzert der Rubettes im Felsenkeller Leipzig zu gewinnen

Leipzig

Der März startet gleich mit einem Konzert-Highlight: The Rubettes treten am 5. März im Felsenkeller auf. Die Band spielt damit ihr erstes Konzert des Jahres 2022 in Leipzig.Die 1973 in England gegründete Gruppe verbuchte ihren größten Hit 1974 mit „Sugar Baby Love“, seitdem erschienen 13 Alben. Ein neues Album namens „Heartbreak Avenue“ soll im Frühjahr erscheinen.

Am Samstag geht es um 20 Uhr im Felsenkeller los, Karten für 42,08 Euro gibt es in der Ticketgalerie online oder unter 0800 2181 050.

Von LVZ