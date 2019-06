Leipzig

. Die 158 Veranstaltungen des Leipziger Bachfestes , die sich seit dem 14. Juni um den „Hof-Compositeur Bach“ drehten, erreichten rund 73 000 Besucher. Das ist weniger als die 79 000 im Rekord-Jahr 2018, in dem wegen des spektakulären Kantaten-Rings deutlich mehr Karten im Angebot waren. Aber mehr als in den Jahren vor dem Amtsantsritt des Bachfest-Intendanten Michael Maul.

Bachfest-Intendant Michael Maul Quelle: Kempner

Weniger elitär bei hohem Anspruch

Der hat Leipzigs wichtigstes Musikfestival weiter internationalisiert. So kamen allein aus den USA 1300 Ticket-Käufer, gut 700 aus den Niederlanden und jeweils über 500 aus Japan und Frankreich.

Allgegenwärtig, bestens gelaunt und mit Entertainer-Qualitäten ist es Maul gelungen, den Charakter des Bachfestes weniger elitär zu gestalten und dabei dennoch die künstlerischen und wissenschaftlichen Ansprüche nicht zurückzuschrauben.

Neue Konzertplätze gut angenommen

„Besonders freut mich“, sagte er gestern, „dass die internationale Bach-Gemeinde aus mindestens 44 Ländern die neuen Konzertplätze am späten Nachmittag sowie die Kammermusiken und Nachtkonzerte gut angenommen hat. Das Bachfest hat nun über alle zehn Tage hinweg einen überaus international anmutenden Festspielcharakter und bietet für Besucher mehr Anlass denn je, länger in der Bach-Stadt Leipzig zu verweilen.“

92 Prozent Auslastung bei Weimarer Kantaten

Künstlerisch dominierte am zweiten Festival-Wochenende der kleine Kantaten-Ring: 17 Weimarer Kantaten Bachs in vier Konzerten und mit sehr unterschiedlichen ästhetischen Ansätzen musiziert. Diese Konzerte in der Thomaskirche, der Nikolaikirche und in der Schlosskapelle in Weißenfels erreichten eine Auslastung von 92 Prozent.

Bachfest 2020; „We Are Family“

Das Bachfest 2020 wird von der 1900 gegründeten Neuen Bachgesellschaft mit veranstaltet, es steht unter dem Motto „Bach – We Are Family“ und erwartet vom 11. bis zum 21. Juni mehr als 40 Bach-Chöre, -Vereinigungen, -Gesellschaften und- Festivals von sechs Kontinenten.

Von Peter Korfmacher