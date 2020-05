75 Jahre nach Kriegsende: Theater der Jungen Welt enthüllt Kästner-Zitat

Leipzig

An Schnee ist nicht zu denken an diesem sonnig-warmen Frühlingstag. Bis eine Warnung an der Rückseite des Theaters der Jungen Welt (TdJW) hinunterrollt. „Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist“, lautet ein Kernsatz aus einem Zitat Erich Kästners von 1958 auf einem 14 mal 4 Meter großen Plakat, das sechs Fassadenkletterer langsam herunterlassen. Auf der Wiese davor singt Musikerin Laura Liebeskind das hebräische Lied „Esai Nai“. Sie intoniert den Schutz-Psalm so ergreifend wie bereits in der TdJW-Inszenierung „Juller“ über den deutsch-jüdischen Fußballer Julius Hirsch.

„Am Tag der Befreiung wollen wir ein performatives Zeichen für Demokratie setzen“, hat TdJW-Intendant Jürgen Zielinski kurz zuvor erklärt. 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur seien inmitten der Corona-Krise wieder verstärkt Spalter unterwegs, beklagt er. Asiatisch aussehende Menschen würden ausgegrenzt, der Wert des Lebens der Älteren infrage gestellt. „Wir müssen erinnern und abwehren.“

Anzeige

Erich Kästner wollte im Jugendtheater spielerisch Werte vermitteln

Unter den knapp 50 Zuschauern ist „Tatort“-Kommissar Dietmar Bär, gut getarnt hinter Mund-Nase-Schutz, Sonnenbrille und Schiebermütze. Der TdJW-Pate ist mit seiner Frau eigens aus Berlin angereist. „Es war mir ein innerer Wunsch“, sagt er. „Und Zeit habe ich im Moment ja.“ Ein paar Stunden später wird sich das TdJW am bundesweiten „Glänzenden Aktionstag“ des Kulturbündnisses „Die Vielen“ beteiligen und die Namen der Opfer rechter Gewalt in Deutschland seit 1990 an eine Häuserwand am Lindenauer Markt projizieren.

Weitere LVZ+ Artikel

Das TdJW eröffnete im November 1946 mit Kästners „Emil und die Detektive“. Der Schriftsteller forderte nach Kriegsende, in jeder deutschen Stadt ein solches Kinder- und Jugendtheater zu gründen. Einer Generation, die mit Nazi-Propaganda aufgewachsen war, wollte er spielerisch menschliche Werte vermitteln. „Das ist heute wieder nötiger als noch vor ein paar Wochen“, fürchtet Zielinski und blickt auf das riesige Plakat. „Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf“, endet das Kästner-Zitat.

Lesen Sie auch

Als für Astrid Lindgren der Frühling begann – der Historiker Volker Ullrich schreibt im Buch „Acht Tage im Mai“ über das Kriegsende in Deutschland

Kranzniederlegung: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und der russische Generalkonsul Andrey Y. Dronov gedachten am 8. Mai 2020 auf dem Leipziger Ostfriedhof der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Quelle: André Kempner

Von Mathias Wöbking