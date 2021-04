80 Stunden im dunklen Strom: So lief das zweite Darkstream-Festival aus der Leipziger Moritzbastei

Leipzig

Eine wohlbekannte Kolorierung dominierte zwischen Donnerstag und Sonntag das Innere der Moritzbastei: Schwarz plus dunkles Violett – die Farbkombination der Gothic-Szene, die seit 1992 einmal jährlich zu Tausenden in Leipzig zur Zelebrierung des Wave-Gotik-Treffens (WGT) zusammenkommt. Zumindest in Nicht-Pandemiezeiten. 2020 wurde das WGT nach langem Hin und Her und Zögern abgesagt. Eine kulturelle Lücke, in die Autor Ulf Torreck alias David Gray kurzfristig zusammen mit einigen Mitstreitern sprang: Das Darkstream-Festival, ein digitaler WGT-Ersatz im Geiste, ward geboren. Eine „kleine Idee, die sich dann verdammt schnell verselbstständigt hat“, wie es am Donnerstag, zu Beginn der zweiten Ausgabe des Festivals, heißt.

Wenige Änderungen, mehr von allem

Die erste Ausgabe war ein Überraschungserfolg, für die zweite wurde deshalb wenig geändert: Nicht nur Farbpalette und Schauplatz sind identisch, sondern auch, dass das Darkstream kostenlos ist und von Spenden getragen wird. Veränderungen gibt es nur Details und vor allem in Sachen Quantität, wo die Macherinnen und Macher mehrere Schippen drauflegen. 80 Stunden lang – von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmitternacht – läuft der Stream, ohne Unterbrechungen oder Wiederholungen. 120 Künstlerinnen und Künstler finden im streng durchgetakteten Programm Platz. Es ist ein „Stream“ im doppelten Sinne: ein Daten- wie auch ein Bewusstseinsstrom.

Die Dresdner Band Waiting in Vain lieferte die erste musikalische Performance nach der Eröffnungsmorderation und hatte dafür ein Wohnzimmerkonzert produziert. Quelle: Andre Kempner

Den Löwenanteil bilden musikalische Inhalte, mal live, mal aufgezeichnet. Mal exklusiv, mal ältere Konzertmitschnitte. Mal professionell und mal mit dem Charme des Improvisierten, Provisorischen. Noch vor der ersten Anmoderation etwa gewährt Dark-Synthet Imortalia Einblick in sein Wohnzimmer bei suboptimaler Ausleuchtung, dafür mit bester Sound-Qualität. Im Kontrast dazu steht der zweite Act, die Dresdner Electro-Rock-Kombo Waiting in Vain, die ein auswendiges Wohnzimmerkonzert vorproduziert hat. Im Laufe der dreieinhalb Tage folgen unter anderem A-Cappella-Gothrock von Stimmgewalt, Progressive Violin Rock von Ally the Fiddle oder puristischer Death Metal von Darkcell aus Brisbane. Jede nur erdenkliche Sub- und Sub-Sub-Strömung ist vertreten.

Familienfreundliches Programm am Nachmittag

Zwischendurch gibt es Künstlerporträts, Interviews, Gesprächsrunden, Performances, auch Kurzfilme stehen auf dem Plan. In den Nachmittagsstunden wird gar ein familiengeeignetes Programm geboten, etwa mit Lesungen aus Kinder- und Jugendbüchern. Die Abwechslung ist enorm, jede Stunde des Darkstream-Festivals fühlt und hört sich gänzlich anders an. Große Ausnahme: die Zeiträume zwischen Mitternacht und dem frühen Nachmittag, die mit DJ-Sets gefüllt werden.

Das zweite Darkstream-Festival wurde nicht wie im Vorjahr per Youtube, sondern per Twitch übertragen. So sah das aus. Quelle: Screenshot Twitch

Die Zuschauerschaft erreicht man diesmal nicht per YouTube, sondern Twitch. Einerseits kam hier eine Kooperation mit dem etablierten Szenekanal „InsertScaryNameHere“ zustande, andererseits sind hier aber auch die Spenden- und Interaktionsmöglichkeiten breiter aufgestellt sind. Letztere werden in den regelmäßigen Runden des siebenköpfigen Moderationsteams ausgiebig genutzt, wenn unter anderem Umfragen und Verlosungen stattfinden . Der Austausch in der Chat-Spalte ist rege, die Zuschaueranzahl hoch. In den Abendstunden liegt sie schon mal im vierstelligen Bereich und selbst in tiefster Nacht noch im mittleren dreistelligen.

Hoffnung auf dritte Ausgabe im kommenden Jahr

Ein Festival im klassischen Sinne ist das – trotz Merchandise wie T-Shirts und Festival-Bändchen – nicht. Es fehlen persönliche Begegnungen, die kollektive Erfahrung, die Unmittelbarkeit eines Live-Erlebnisses, das sich nicht per Mausklick stumm- oder ausschalten lässt. Und doch füllt das Darkstream eine (sub-)kulturelle Lücke, die es nach aktuellem Stand womöglich auch in diesem Jahr zu Pfingsten geben wird. Es bietet Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform und Einnahmen. Es ist eben doch eine kollektive Live-Erfahrung, dieses diigitale Festival, wenn auch auf eine andere, ganz eigene Art, die – so Ulf Torrecks These – auch in Post-Pandemiezeiten populär bleiben werde. Wir werden es 2022 sehen, wenn – so hoffen die Veranstalter – das dritte Darkstream ansteht.

Von Christian Neffe